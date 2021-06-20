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    FC8240/09 2000 Series Пилосос із мішком для пилу
    Зверніть увагу, що Ваш виріб може відрізнятися за кольором від зображеного на малюнку, але інформація підтримки та сама
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    2000 Series Пилосос із мішком для пилу

    FC8240/09

    Пилосос Philips має низьку потужність всмоктування

    Якщо потужність всмоктування пилососа Philips не відповідає очікуванням, на це може бути кілька причин. Нижче можна дізнатися, як просто вирішити цю проблему самостійно.

    Мішок або контейнер для пилу повний

    Коли мішок для пилу або контейнер пилососа Philips повний, потужність всмоктування буде нижчою, ніж зазвичай.

    У цьому випадку перевірте мішок/контейнер для пилу, а якщо він повний, замініть його (або спорожніть, якщо це вказано для конкретної моделі пилососа).

    Примітка:

    Якщо у вас є певна модель пилососа з багаторазовими мішками, зношені мішки слід заміняти, оскільки це також може спричиняти низьку потужність всмоктування.

    Заблоковано насадку, трубку або шланг

    Шланг, трубка або насадка пилососа Philips можуть забиватися або блокуватися. Також щітка може заблокуватися сплутаним волоссям. Це впливає на потужність всмоктування, і пристрій може не збирати бруд, як очікувалося, оскільки повітря не може проходити так легко, як потрібно.

    Перевірте, чи не заблоковано жодну з цих частин, і вийміть предмети, які спричиняють блокування.

    Брудний фільтр

    Брудний фільтр запобігатиме нормальному потоку повітря. Це може зменшити потужність всмоктування пилососа Philips. У результаті пристрій може погано прибирати або не так, як очікувалося.

    Залежно від моделі пилососа він матиме фільтр захисту двигуна та/або фільтр відпрацьованого повітря.

    • Коли фільтр захисту двигуна брудний:

    Зазвичай фільтр захисту двигуна знаходиться за мішком для пилу або контейнером для пилу.

    Цей фільтр слід чистити кожні 4–6 тижнів (залежно від моделі, яку ви маєте).

    Також залежно від моделі у деяких пилососах цей фільтр слід чистити, витрусивши його над смітником/почистивши щіткою пил; в інших пилососах його можна мити водою. Перевірте вказівки для конкретної моделі.

    • Коли фільтр відпрацьованого повітря брудний:

    Фільтр відпрацьованого повітря знаходиться позаду пилососа Philips за двигуном.

    Цей фільтр не можна мити або чистити: його слід заміняти один раз на рік (крім випадків, коли фільтр у моделі пилососа не заміняється)

    Фільтр відпрацьованого повітря пилососа Philips, фільтр захисту двигуна та фільтр SpeedPro

    Неправильно розміщено кришку контейнера для пилу

    Якщо пилосос Philips постачається з контейнером для пилу, перевірте, чи правильно встановлено кришку пристрою.

    Кришка контейнера для пилу пилососа Philips

    Встановлено надто низьку потужність всмоктування

    Деякі пилососи Philips мають налаштування потужності всмоктування.

    Це налаштування потужності всмоктування містить піктограми, які подібні до зображених на малюнку нижче. Зазвичай його можна знайти на пульті дистанційного керування, ручці або пилососі.

    Якщо пристрій постачається з таким налаштуванням, перевірте, чи встановлено відповідну потужність всмоктування. Якщо це не так, можна підвищити рівень.

    Ці дії не вирішили проблему? Зверніться до нас для отримання подальшої підтримки.

    Налаштування потужності всмоктування – пилосос Philips

    Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: FC8240/09 , XB2125/09 , XB2122/09 , FC9745/09 , FC9729/09 , FC9552/09 , FC9334/09 , XB9154/09 , FC9332/09 , FC6725/01 , FC6727/01 , FC6726/01 , FC6729/01 , FC6722/01 , FC9331/09 , FC9330/09 , FC6728/01 , FC9553/09 , FC9573/01 , FC9570/01 , FC9556/09 , FC9555/09 , FC6724/01 , FC9352/01 , FC8781/09 , FC8786/09 , FC8785/09 , FC8784/09 , FC8783/09 , FC8293/01 , FC9734/01 , FC9732/01 , FC9728/01 , FC8296/01 , FC8295/01 , FC9350/01 , FC9353/01 , FC9351/01 , FC8385/01 , FC8924/01 , FC8383/01 , FC8585/01 , FC8589/01 , FC8588/01 , FC8385/02 , FC8670/01 , FC8672/01 , FC8671/01 , FC8391/01 , FC9174/01 , FC9176/01 , FC6402/01 , FC8389/01 , FC8451/01 , FC8455/01 , FC8452/01 , FC9713/01 , FC9912/01 , FC9714/01 , FC8761/01 , FC8656/01 , FC8661/01 , FC8291/02 , FC6162/02 , FC8652/01 , FC8658/01 , FC8655/01 , FC8471/01 , FC8631/01 , FC8474/01 , FC8472/01 , FC8632/01 , FC8634/01 , FC9184/01 , FC6149/01 , FC6140/01 , FC6142/01 , FC8767/02 , FC8764/01 , FC8132/01 , FC9083/01 , FC8144/01 , FC8146/01 , FC9081/01 , FC9084/01 , FC6126/01 , FC9256/01 , FC9264/01 , FC8442/01 , FC9073/01 , FC9172/01 , FC6093/01 , FC8440/01 , FC6095/01 , FC8610/01 , FC8615/01 , FC8614/01 , FC8613/01 , FC8612/01 , FC8611/01 , FC9071/01 , FC9170/01 , FC9078/01 , FC9074/01 , FC9239/01 , FC9232/01 , FC9062/01 , FC8204/02 , FC8732/01 , FC8734/01 , FC8738/01 , FC9067/02 , FC9064/02 , FC8207/01 , FC9229/01 , FC9166/01 , FC9164/01 , FC9160/01 , FC9067/01 , FC9064/01 , FC9060/01 , FC8722/01 , FC8716/01 , FC8714/01 , FC8608/03 , FC8604/01 , FC8602/01 , FC8601/04 , FC8601/01 , FC8600/01 , FC8396/02 , FC8390/01 , FC8348/01 , FC8344/01 , FC8204/01 , FC8208/01 , FC8212/01 , FC8256/01 , FC8258/01 , FC8262/01 , FC9150/01 , FC8606/01 , FC9204/01 , FC9162/01 , FC9228/01 , FC9226/01 , FC9222/01 , FC8608/01 , FC8438/02 , FC8394/01 . Натисніть тут, щоб показати більше номерів товарів Натисніть тут, щоб показати менше номерів товарів

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      Кожен виріб має унікальний номер моделі. Номер моделі зазвичай починається з літер, за якими йдуть цифри, наприклад: GC6440, 37PFL7403D або SA1300.

       

      Існує кілька способів дізнатися номер моделі:
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