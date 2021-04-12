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    FC8240/09 2000 Series Пилосос із мішком для пилу
    Зверніть увагу, що Ваш виріб може відрізнятися за кольором від зображеного на малюнку, але інформація підтримки та сама
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    2000 Series Пилосос із мішком для пилу

    FC8240/09

    Як почистити фільтр у пилососі Philips?

    Нижче можна дізнатися, як чистити фільтри пилососа Philips.

    Чищення фільтра у пилососах із мішком

    Якщо пилосос Philips має мішок, потрібно взяти до уваги подані далі поради щодо чищення фільтрів:

    • Фільтр захисту двигуна:
    Фільтр захисту двигуна знаходиться за мішком для пилу. Якщо зняти тримач мішка для пилу з мішком, можна побачити фільтр захисту двигуна.
    Цей фільтр потрібно заміняти один раз на рік. Його не можна мити.

    • Фільтр відпрацьованого повітря:
    Фільтр відпрацьованого повітря знаходиться на задній панелі (або в деяких випадках унизу) пилососа Philips, позаду знімної решітки.
    Цей фільтр потрібно заміняти один раз на рік. Його не можна мити.

    Чищення фільтрів у пилососі Philips із мішком

    Чищення фільтра у безмішкових пилососах

    Якщо пилосос Philips не має мішка, нижче мжона дізнатися, як почистити фільтр захисту двигуна: Зазвичай фільтр захисту двигуна знаходиться в контейнері для пилу або за ним. Перегляньте приклади на зображеннях унизу. 

    Цей фільтр складається з двох різних частин: A) частина з покриттям (називається HEPA/EPA або антиалергенний фільтр); B) поролонова частина.
    A) Поролонову частину (EPA/HEPA або антиалергенний фільтр) не можна мити. Її можна почистити, витрусивши над смітником або почистивши щіткою.
    B) Поролонову частину можна мити водою. Перш ніж вставляти її в пилосос, її потрібно повністю висушити.
    Чищення фільтрів у пилососі Philips без мішка
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    Чищення фільтра в бездротовому пилососі Philips SpeedPro Max

    Як у вас пилосос Philips SpeedPro Max, нижче можна дізнатися, як почистити фільтр захисту двигуна: Фільтр захисту двигуна знаходиться під контейнером для пилу. Перегляньте приклади на зображеннях унизу. 

    Цей фільтр складається з двох різних частин: A) звичайний фільтр; B) поролоновий фільтр.
    A) Звичайний фільтр не можна мити. Його можна почистити, витрусивши над смітником.
    B) Поролонову частину можна мити водою. Перш ніж вставляти її назад у пилосос, її потрібно повністю висушити.
    Чищення фільтрів у пилососі Philips SpeedPro Max
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    Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: FC8240/09 , XB2125/09 , XB2122/09 , FC9745/09 , FC9729/09 , FC9552/09 , FC9334/09 , XD3110/09 , XD3112/09 , XB9154/09 , FC9332/09 , XC8149/01 , XC8147/01 , FC6725/01 , FC6727/01 , FC6726/01 , FC6729/01 , FC6722/01 , FC9331/09 , FC9330/09 , FC6728/01 , FC8741/09 , FC9573/01 , FC9570/01 , FC9556/09 , FC9555/09 , FC9553/09 , FC6724/01 , FC6904/01 , FC9352/01 , FC6902/01 , FC8786/09 , FC8785/09 , FC8784/09 , FC8783/09 , FC8781/09 , FC6903/01 , FC6823/01 , FC6812/01 , FC8293/01 , FC9728/01 , FC8296/01 , FC8295/01 , FC9350/01 , FC9353/01 , FC9351/01 , FC8385/01 , FC8924/01 , FC8383/01 , FC8585/01 , FC8589/01 , FC8588/01 , FC8385/02 , FC8670/01 , FC8672/01 , FC8671/01 , FC8391/01 , FC9174/01 , FC9176/01 , FC6402/01 , FC8389/01 , FC8451/01 , FC8455/01 , FC8452/01 , FC9713/01 , FC9714/01 , FC8761/01 , FC8656/01 , FC8661/01 , FC8291/02 , FC6162/02 , FC8652/01 , FC8658/01 , FC8655/01 , FC8471/01 , FC8631/01 , FC8474/01 , FC8472/01 , FC8632/01 , FC8634/01 , FC9184/01 , FC6149/01 , FC6140/01 , FC6142/01 , FC8767/02 , FC8764/01 , FC8132/01 , FC9083/01 , FC8144/01 , FC8146/01 , FC9081/01 , FC9084/01 , FC6126/01 , FC9256/01 , FC9264/01 , FC8442/01 , FC9073/01 , FC9172/01 , FC6093/01 , FC8440/01 , FC6095/01 , FC8610/01 , FC8615/01 , FC8614/01 , FC8613/01 , FC8612/01 , FC8611/01 , FC9071/01 , FC9170/01 , FC9078/01 , FC9074/01 , FC9239/01 , FC9232/01 , FC9062/01 , FC8204/02 , FC8732/01 , FC8734/01 , FC8738/01 , FC9067/02 , FC9064/02 , FC8207/01 , FC9229/01 , FC9166/01 , FC9164/01 , FC9160/01 , FC9067/01 , FC9064/01 , FC9060/01 , FC8722/01 , FC8716/01 , FC8714/01 , FC8608/03 , FC8604/01 , FC8602/01 , FC8601/04 , FC8601/01 , FC8600/01 , FC8396/02 , FC8390/01 , FC8348/01 , FC8344/01 , FC8204/01 , FC8208/01 , FC8212/01 , FC8256/01 , FC8258/01 , FC8262/01 , FC9150/01 , FC8606/01 , FC9204/01 , FC9162/01 , FC9228/01 , FC9226/01 , FC9222/01 , FC8608/01 , FC8438/02 , FC8394/01 . Натисніть тут, щоб показати більше номерів товарів Натисніть тут, щоб показати менше номерів товарів

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      Де можна знайти номер виробу?

      Кожен виріб має унікальний номер моделі. Номер моделі зазвичай починається з літер, за якими йдуть цифри, наприклад: GC6440, 37PFL7403D або SA1300.

       

      Існує кілька способів дізнатися номер моделі:
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