Нижче можна дізнатися, як чистити фільтри пилососа Philips.
Як почистити фільтр у пилососі Philips?
Чищення фільтра у пилососах із мішком
Якщо пилосос Philips має мішок, потрібно взяти до уваги подані далі поради щодо чищення фільтрів:
• Фільтр захисту двигуна:
Фільтр захисту двигуна знаходиться за мішком для пилу. Якщо зняти тримач мішка для пилу з мішком, можна побачити фільтр захисту двигуна.
Цей фільтр потрібно заміняти один раз на рік. Його не можна мити.
• Фільтр відпрацьованого повітря:
Фільтр відпрацьованого повітря знаходиться на задній панелі (або в деяких випадках унизу) пилососа Philips, позаду знімної решітки.
Цей фільтр потрібно заміняти один раз на рік. Його не можна мити.
Чищення фільтра у безмішкових пилососах
Цей фільтр складається з двох різних частин: A) частина з покриттям (називається HEPA/EPA або антиалергенний фільтр); B) поролонова частина.
A) Поролонову частину (EPA/HEPA або антиалергенний фільтр) не можна мити. Її можна почистити, витрусивши над смітником або почистивши щіткою.
B) Поролонову частину можна мити водою. Перш ніж вставляти її в пилосос, її потрібно повністю висушити.
Чищення фільтра в бездротовому пилососі Philips SpeedPro Max
Цей фільтр складається з двох різних частин: A) звичайний фільтр; B) поролоновий фільтр.
A) Звичайний фільтр не можна мити. Його можна почистити, витрусивши над смітником.
B) Поролонову частину можна мити водою. Перш ніж вставляти її назад у пилосос, її потрібно повністю висушити.