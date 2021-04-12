Якщо пилосос Philips має мішок, потрібно взяти до уваги подані далі поради щодо чищення фільтрів:

• Фільтр захисту двигуна:

Фільтр захисту двигуна знаходиться за мішком для пилу. Якщо зняти тримач мішка для пилу з мішком, можна побачити фільтр захисту двигуна.

Цей фільтр потрібно заміняти один раз на рік. Його не можна мити.

• Фільтр відпрацьованого повітря:

Фільтр відпрацьованого повітря знаходиться на задній панелі (або в деяких випадках унизу) пилососа Philips, позаду знімної решітки.

Цей фільтр потрібно заміняти один раз на рік. Його не можна мити.