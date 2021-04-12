Якщо потрібно замінити батареї вертикального пилососа Philips SpeedPro або Philips SpeedPro (Max), зв’яжіться з нами (це можна зробитит в нашому сервісному центрі).



Зверніть увагу, що 2-річна гарантія, яка надається на пилососи Philips SpeedPro або Philips SpeedPro (Max), поширюється також на батареї.