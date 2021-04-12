Чи сумісні аксесуари Philips SpeedPro і SpeedPro Max?
Пилососи Philips SpeedPro Max та Philips SpeedPro можуть виглядати подібно, але вони мають суттєві відмінності, особливо всередині. Пилососи Philips SpeedPro та Philips SpeedPro Max мають різні двигуни, електроніку та насадки. Тому насадки для пилососа Philips SpeedPro Max не підходять та/або не працюватимуть із пилососом Philips SpeedPro і навпаки. Усі інші аксесуари, такі як щілинна насадка і набір для прибирання в автомобілі, сумісні як із пилососом SpeedPro, так і з пилососом SpeedPro Max.
Кожен виріб має унікальний номер моделі. Номер моделі зазвичай починається з літер, за якими йдуть цифри, наприклад: GC6440, 37PFL7403D або SA1300.
Існує кілька способів дізнатися номер моделі:
подивитися на упакування
подивитися всередині виробу
подивитися на виріб
подивитися у посібник
Вибачте, нам не вдалося знайти цей виріб. Перевірте, чи ви правильно ввели номер моделі. Номер моделі складається з літер і цифр (наприклад: HX9903, SP9820). Якщо пошук за номером моделі не дає результатів, радимо вам звернутися до нашого контактного центру.
Результати пошуку для {words} ({number} вироби(ів))
Ми знайшли {number} вироби(ів), які доступні за межами Вашої країни, тому місцеві акції можуть не застосовуватися.