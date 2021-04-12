Пилососи Philips SpeedPro Max та Philips SpeedPro можуть виглядати подібно, але вони мають суттєві відмінності, особливо всередині. Пилососи Philips SpeedPro та Philips SpeedPro Max мають різні двигуни, електроніку та насадки. Тому насадки для пилососа Philips SpeedPro Max не підходять та/або не працюватимуть із пилососом Philips SpeedPro і навпаки. Усі інші аксесуари, такі як щілинна насадка і набір для прибирання в автомобілі, сумісні як із пилососом SpeedPro, так і з пилососом SpeedPro Max.