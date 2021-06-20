Мій бездротовий пилосос Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo має низьку потужність всмоктування
Фільтр забився
Для вирішення цієї проблеми виконайте наведені нижче дії, щоб почистити щітку бездротового пилососа:
1. Вимкніть пристрій і вийміть фільтр, натиснувши відповідну кнопку
2. Вийміть поролоновий фільтр
3. Помийте поролоновий фільтр під проточною водою
4. Дайте фільтру висохнути протягом 24 годин, перш ніж встановлювати його назад у пристрій
Обертову щітку заблоковано.
1. Вимкніть пристрій
2. Відкрийте кришку насадки і вийміть щітку
3. Ножицями обріжте волосся, нитки та інший бруд, що зібрався навколо обертової щітки
4. Встановіть обертову щітку назад у насадку та закрийте кришку
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