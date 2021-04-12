Як найкраще зберігати аксесуари для вологого прибирання мого пилососа Philips?
Кожен пилосос Philips для вологого прибирання містить резервуар для води та накладки з мікрофібри. Щоб зберігати ці аксесуари оптимальним чином після кожного використання, дотримуйтеся наведених нижче дій (номери відповідають поданим ілюстраціям).
Інструкції з чищення:
Вийміть накладку з резервуара для води. Це дозволить ретельно висушити накладку.
Повністю спорожніть резервуар для води.
Додайте до резервуара трохи свіжої води.
Щільно закрийте кришку резервуара.
Потрусіть резервуар, щоб видалити залишки миючого засобу.
Знову спорожніть резервуар для води.
Зливши воду, не закривайте кришку резервуара, щоб дати висохнути залишкам води.
Висушіть очисну накладку на повітрі та зберігайте резервуар для води з відкритою кришкою.
Коли накладка повністю висохне, покладіть її на зберігання поряд із резервуаром для води. Щоб під час зберігання накладка залишалися сухою, не встановлюйте її в резервуар.
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