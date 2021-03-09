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    SCF430/16 Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач НОВИНКА
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    Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач

    SCF430/16

    Збирання ручного молоковідсмоктувача Philips Avent

    У наведених нижче інструкціях можна дізнатися, як зібрати ручний молоковідсмоктувач Philips Avent.

    Примітка. Частини молоковідсмоктувача, які контактують з молоком, мають бути чисті й продезінфіковані
     

    Вказівки щодо збирання ручного молоковідсмоктувача Philips Avent

    1. Вставте білий клапан у корпус молоковідсмоктувача внизу. Посуньте клапан якомога далі (мал. 1).
    2. Прикрутіть корпус відсмоктувача до пляшечки, повертаючи його за годинниковою стрілкою, поки він надійно не зафіксується (мал. 2).
    3. Вставте стержень у силіконову мембрану. Вставляйте стержень до кінця (мал. 3).
    4. Вставте силіконову мембрану в корпус молоковідсмоктувача зверху. Її їпотрібно надійно закріпити навколо обідка, натискаючи пальцями донизу, для створення ідеального вакууму (мал. 4).
    5. Під’єднайте ручку до мембрани зі стержнем, зачепивши отвір у ручці над кінцем стержня. Опустіть ручку на корпус молоковідсмоктувача до фіксації (мал. 5).
    6. Установіть подушечку на корпус молоковідсмоктувача, щоб обідок накривав корпус молоковідсмоктувача. Проштовхніть внутрішню частину подушечки у воронки навпроти лінії, показаної стрілкою, щоб краї подушечки було правильно закріплено навколо корпусу молоковідсмоктувача (мал. 6).
     

    Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: SCF430/16 , SCF430/10 .

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      Де можна знайти номер виробу?

      Кожен виріб має унікальний номер моделі. Номер моделі зазвичай починається з літер, за якими йдуть цифри, наприклад: GC6440, 37PFL7403D або SA1300.

       

      Існує кілька способів дізнатися номер моделі:
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