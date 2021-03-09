1. Вставте білий клапан у корпус молоковідсмоктувача внизу. Посуньте клапан якомога далі (мал. 1).

2. Прикрутіть корпус відсмоктувача до пляшечки, повертаючи його за годинниковою стрілкою, поки він надійно не зафіксується (мал. 2).

3. Вставте стержень у силіконову мембрану. Вставляйте стержень до кінця (мал. 3).

4. Вставте силіконову мембрану в корпус молоковідсмоктувача зверху. Її їпотрібно надійно закріпити навколо обідка, натискаючи пальцями донизу, для створення ідеального вакууму (мал. 4).

5. Під’єднайте ручку до мембрани зі стержнем, зачепивши отвір у ручці над кінцем стержня. Опустіть ручку на корпус молоковідсмоктувача до фіксації (мал. 5).