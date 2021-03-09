Збирання ручного молоковідсмоктувача Philips Avent
Примітка. Частини молоковідсмоктувача, які контактують з молоком, мають бути чисті й продезінфіковані
Вказівки щодо збирання ручного молоковідсмоктувача Philips Avent
2. Прикрутіть корпус відсмоктувача до пляшечки, повертаючи його за годинниковою стрілкою, поки він надійно не зафіксується (мал. 2).
3. Вставте стержень у силіконову мембрану. Вставляйте стержень до кінця (мал. 3).
4. Вставте силіконову мембрану в корпус молоковідсмоктувача зверху. Її їпотрібно надійно закріпити навколо обідка, натискаючи пальцями донизу, для створення ідеального вакууму (мал. 4).
5. Під’єднайте ручку до мембрани зі стержнем, зачепивши отвір у ручці над кінцем стержня. Опустіть ручку на корпус молоковідсмоктувача до фіксації (мал. 5).
6. Установіть подушечку на корпус молоковідсмоктувача, щоб обідок накривав корпус молоковідсмоктувача. Проштовхніть внутрішню частину подушечки у воронки навпроти лінії, показаної стрілкою, щоб краї подушечки було правильно закріплено навколо корпусу молоковідсмоктувача (мал. 6).