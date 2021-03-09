Дуже важливо регулярно чистити ручний молоковідсмоктувач Philips Avent перед першим використанням та після використання. Нижче можна дізнатися, як підтримувати належну гігієну молоковідсмоктувача.

Примітка. Чищення та дезінфекція особливо важливі, якщо дитині менше 3 місяців, вона народилася передчасно або має ослаблену імунну систему через хворобу або медикаментозне лікування. Для забезпечення належної гігієни виконуйте дезінфікування щонайменше раз на день.