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    SCF430/16 Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач НОВИНКА
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    Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач

    SCF430/16

    Чищення та дезінфекція ручного молоковідсмоктувача Philips Avent

    Дуже важливо регулярно чистити ручний молоковідсмоктувач Philips Avent перед першим використанням та після використання. Нижче можна дізнатися, як підтримувати належну гігієну молоковідсмоктувача.

    Примітка. Чищення та дезінфекція особливо важливі, якщо дитині менше 3 місяців, вона народилася передчасно або має ослаблену імунну систему через хворобу або медикаментозне лікування. Для забезпечення належної гігієни виконуйте дезінфікування щонайменше раз на день.
     

    Інструкції щодо чищення та дезінфекції ручного молоковідсмоктувача Philips Avent

    Крок 1: Розбирання
    Повністю розберіть молоковідсмоктувач і пляшечку. Також зніміть білий клапан із молоковідсмоктувача.
    Крок 2: Чищення
    Частини можна мити вручну або в посудомийній машині.
    • Миття вручну
    Якщо ви плануєте помити ручний молоковідсмоктувач вручну, вам знадобляться такі засоби:
    • м’яка рідина для миття посуду;
    • питна вода;
    • м’яка, чиста щітка, яка використовується лише для предметів для годування дітей;
    • чистий кухонний рушник або сушарка;
    • чиста чаша, яка використовується лише для предметів для годування дітей.
    Сполосніть усі частини під краном теплою водою. Не кладіть частини в раковину для полоскання.
    1. Покладіть усі частини у чисту чашу.
    2. Додайте теплу воду та трохи м’якої рідини для миття посуду.
    3. Почистьте усі частини щіткою для чищення.
    4. Ретельно сполосніть усі частини холодною чистою водою, тримаючи їх під краном.
    5. Почистьте чашу і щітку. Добре сполосніть їх і дайте їм висохнути після кожного використання. Мийте їх вручну або в посудомийній машині принаймні кожні кілька днів.
    6. Залиште всі частини, щоб вони висохнули, на чистому, кухонному рушнику, яким ще не користувалися, або на сушарці в зоні, захищеній від бруду і пилу. Не витирайте частини рушником.
    • Миття у посудомийній машині
    Якщо ви плануєте помити ручний молоковідсмоктувач у посудомийній машині, вам знадобляться такі засоби:
    – м’яка рідина для миття посуду або таблетка для посудомийної машини;
    – питна вода.

    Примітка. Харчові барвники можуть спричинити зміну кольору частин.
    1. Кладіть усі частини на верхню решітку посудомийної машини.
    2. Додайте у пристрій рідину для миття посуду або таблетку. Увімкніть стандартну програму, використовуючи гарячу воду і цикл сушіння з підігрівом (або налаштування для санітарного очищення).
    3. Чистими руками вийміть частини з посудомийної машини. Якщо предмети не повністю сухі, перед зберіганням поставте їх на чистий, кухонний або паперовий рушник, яким ви ще не користувалися, для ретельного висушування. Не витирайте предмети кухонним рушником.
    Крок 3: Дезінфекція
    Для дезінфікування ручного молоковідсмоктувача вам знадобляться:
    – побутова каструля;
    – питна вода.

    Увага! Під час дезінфекції киплячою водою слідкуйте, щоб пляшечка або інші частини не торкалися бічної стінки каструлі. Це може спричинити незворотну деформацію або пошкодження виробу, за які Philips не несе відповідальності.
    1.  Налийте у каструлю достатню кількість води, щоб покрити всі частини, і покладіть їх у каструлю. Дайте воді покипіти 5 хвилин. Слідкуйте, щоб частини не торкалися бічної стінки каструлі.
    2.  Дайте воді охолонути.
    3.  Обережно вийміть частини з води. Покладіть частини на чисту поверхню, чистий кухонний рушник, яким ви ще не користувались, або сушарку, щоб вони висохнули.
    4.  Зберігайте сухі предмети у безпечному місці, поки вони не знадобляться. Перед тим як відкласти пристрій на зберігання, перевірте, чи чисті частини молоковідсмоктувача, щітки для пляшечок та чаші для миття добре висохнули. Предмети мають бути повністю сухі, щоб запобігти розмноженню мікробів і цвілі. Зберігайте сухі предмети у чистому захищеному місці.

    Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: SCF430/16 , SCF430/10 .

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      Де можна знайти номер виробу?

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