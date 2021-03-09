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    SCF430/16 Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач НОВИНКА
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    Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач

    SCF430/16

    Використання ручного молоковідсмоктувача Philips Avent

    Якщо ви не впевнені, як користуватися ручним молоковідсмоктувачем Philips Avent, читайте наші вказівки нижче.

    Перед першим використанням і після кожного використання молоковідсмоктувача слід розібрати, почистити та продезінфікувати усі частини.

    Вказівки щодо використання ручного молоковідсмоктувача Philips Avent

    Примітка: Завжди використовуйте молоковідсмоктувач із насадкою
    1.  Добре помийте руки водою з милом; слідкуйте, щоб груди були чистими.
    2.  Прикладіть зібраний корпус молоковідсмоктувача до грудей. Перевірте, чи сосок розташований по центру, щобнасадка створила герметичне ущільнення.
    3.  Обережно натискайте на ручку доти, поки не відчуєте присмоктування до грудей (див. зображення нижче). Після цього дайте ручці повернутися у неробоче положення. Швидко повторюйте цей крок 5 чи 6 разів, щоб стимулювати відтік молока.

    Трохи натисніть на ручку донизу.

    Примітка. Не потрібно повністю натискати на ручку. Натискайте на неї, поки це комфортно для вас. Хоча ви й не використовуєте максимально можливе всмоктування молоковідсмоктувача, молоко незабаром почне текти.
    1.  Коли молоко починає текти, виберіть повільніший ритм, натискаючи на ручку й утримуючи її натиснутою деякий час, перш ніж відпускати в неробоче положення. Продовжуйте цей ритм, поки молоко тече. Якщо рука втомилася, почніть робити це іншою рукою або зціджуйте з іншої груді.

    Молоко не тече.

    Примітка. Не хвилюйтесь, якщо молоко не потече одразу. Розслабтесь і продовжуйте зціджування. Періодична зміна положення молоковідсмоктувача на грудях стимулює притік молока.
    1.  Продовжуйте зціджувати, поки не відчуєте, що груди порожні.
    2.  Завершивши зціджування, обережно зніміть молоковідсмоктувач із грудей і відкрутіть пляшечку від корпуса молоковідсмоктувача. Почистьте інші частини молоковідсмоктувача, які використовувалися.

    Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: SCF430/16 , SCF430/10 .

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      Де можна знайти номер виробу?

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