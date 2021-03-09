Якщо ви не впевнені, як користуватися ручним молоковідсмоктувачем Philips Avent, читайте наші вказівки нижче.

Перед першим використанням і після кожного використання молоковідсмоктувача слід розібрати, почистити та продезінфікувати усі частини.