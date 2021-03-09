Використання ручного молоковідсмоктувача Philips Avent
Перед першим використанням і після кожного використання молоковідсмоктувача слід розібрати, почистити та продезінфікувати усі частини.
Вказівки щодо використання ручного молоковідсмоктувача Philips Avent
- Добре помийте руки водою з милом; слідкуйте, щоб груди були чистими.
- Прикладіть зібраний корпус молоковідсмоктувача до грудей. Перевірте, чи сосок розташований по центру, щобнасадка створила герметичне ущільнення.
- Обережно натискайте на ручку доти, поки не відчуєте присмоктування до грудей (див. зображення нижче). Після цього дайте ручці повернутися у неробоче положення. Швидко повторюйте цей крок 5 чи 6 разів, щоб стимулювати відтік молока.
Трохи натисніть на ручку донизу.
- Коли молоко починає текти, виберіть повільніший ритм, натискаючи на ручку й утримуючи її натиснутою деякий час, перш ніж відпускати в неробоче положення. Продовжуйте цей ритм, поки молоко тече. Якщо рука втомилася, почніть робити це іншою рукою або зціджуйте з іншої груді.
Молоко не тече.
- Продовжуйте зціджувати, поки не відчуєте, що груди порожні.
- Завершивши зціджування, обережно зніміть молоковідсмоктувач із грудей і відкрутіть пляшечку від корпуса молоковідсмоктувача. Почистьте інші частини молоковідсмоктувача, які використовувалися.