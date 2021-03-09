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    SCF430/16 Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач НОВИНКА
    Зверніть увагу, що Ваш виріб може відрізнятися за кольором від зображеного на малюнку, але інформація підтримки та сама
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    Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач

    SCF430/16

    Ручний молоковідсмоктувач Philips Avent надто сильно всмоктує

    Якщо рівень всмоктування молоковідсмоктувача Philips Avent не відповідає вашим потребам, можливий простий спосіб вирішення цієї проблеми. Просто скористайтеся нашими простими порадами і підказками.
     

    Поради та підказки для зменшення всмоктування:

    • Використовуйте лише деталі, які належать до цього типу молоковідсмоктувача. Не змішуйте їх з іншими деталями молоковідсмоктувачів Philips. Навіть якщо вони дуже схожі, вони все одно різні, і змішування їх може спричинити неправильне функціонування молоковідсмоктувача.
    • До молоковідсмоктувача слід під’єднати м’яку, адаптивну насадку. Якщо цього не зробити, всмоктування буде надто сильним.
    • Під час першого використання молоковідсмоктувача спочатку може спостерігатися надто високий рівень всмоктування. Може допомогти практика.
    • Під час зціджування спробуйте натискати ручку до половини. Для забезпечення всмоктування не потрібно тиснути на ручку до кінця. Можна регулювати всмоктування, натискаючи на ручку більше чи менше, щоб повністю контролювати рівень всмоктування, що найкраще підходить для вас. Якщо у вас і надалі виникають проблеми з молоковідсмоктувачем, зверніться до лактолога.

    Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: SCF430/16 , SCF430/10 .

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      Де можна знайти номер виробу?

      Кожен виріб має унікальний номер моделі. Номер моделі зазвичай починається з літер, за якими йдуть цифри, наприклад: GC6440, 37PFL7403D або SA1300.

       

      Існує кілька способів дізнатися номер моделі:
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      Вибачте, нам не вдалося знайти цей виріб. Перевірте, чи ви правильно ввели номер моделі. Номер моделі складається з літер і цифр (наприклад: HX9903, SP9820). Якщо пошук за номером моделі не дає результатів, радимо вам звернутися до нашого контактного центру.
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