Використовуйте лише деталі, які належать до цього типу молоковідсмоктувача. Не змішуйте їх з іншими деталями молоковідсмоктувачів Philips. Навіть якщо вони дуже схожі, вони все одно різні, і змішування їх може спричинити неправильне функціонування молоковідсмоктувача.