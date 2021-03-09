Ручний молоковідсмоктувач Philips Avent надто сильно всмоктує
Якщо рівень всмоктування молоковідсмоктувача Philips Avent не відповідає вашим потребам, можливий простий спосіб вирішення цієї проблеми. Просто скористайтеся нашими простими порадами і підказками.
Поради та підказки для зменшення всмоктування:
Використовуйте лише деталі, які належать до цього типу молоковідсмоктувача. Не змішуйте їх з іншими деталями молоковідсмоктувачів Philips. Навіть якщо вони дуже схожі, вони все одно різні, і змішування їх може спричинити неправильне функціонування молоковідсмоктувача.
До молоковідсмоктувача слід під’єднати м’яку, адаптивну насадку. Якщо цього не зробити, всмоктування буде надто сильним.
Під час першого використання молоковідсмоктувача спочатку може спостерігатися надто високий рівень всмоктування. Може допомогти практика.
Під час зціджування спробуйте натискати ручку до половини. Для забезпечення всмоктування не потрібно тиснути на ручку до кінця. Можна регулювати всмоктування, натискаючи на ручку більше чи менше, щоб повністю контролювати рівень всмоктування, що найкраще підходить для вас. Якщо у вас і надалі виникають проблеми з молоковідсмоктувачем, зверніться до лактолога.
Кожен виріб має унікальний номер моделі. Номер моделі зазвичай починається з літер, за якими йдуть цифри, наприклад: GC6440, 37PFL7403D або SA1300.
Існує кілька способів дізнатися номер моделі:
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