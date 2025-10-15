Якщо вам цікаво, наскільки безпечно використовувати захисну сітку на тілі, перегляньте інформацію внизу.



Усі вироби Philips із захисною сіткою безпечні для шкіри. Компанія Philips – не дерматологічна установа, і не може давати поради щодо шкіри, волосся чи нігтів в індивідуальному порядку.



Перш ніж користуватися виробом Philips із захисною сіткою, добре огляньте пристрій, щоб дізнатися, чи захисна сітка не пошкоджена. Щоб мінімізувати зношування сітки, безпечно зберігайте виріб і захищайте сітку від зовнішнього тиску або впливів, встановивши ковпачок чи гребінець. Заміняйте сітку відразу після пошкодження через наш інтернет-магазин або місцевий Центр обслуговування клієнтів.



Захисну сітку можна використовувати для підстригання та гоління волосся на тілі нижче лінії шиї, наприклад під пахвами, на руках, ногах та лобку (за допомогою тримера-гребінця). Не рекомендується використовувати її на обличчі або голові, оскільки ви не отримаєте бажаних результатів, а також можете пошкодити шкіру.



Деякі вироби постачаються з додатковими насадками для використання на чутливих ділянках, наприклад лобку. Більше інформації про використання цих насадок можна знайти в посібнику користувача або отримати від нас.



Якщо у вас і надалі виникають сумніви щодо використання пристроїв Philips із захисною сіткою, зверніться до лікаря, який може перевірити, чи підходить ваша шкіра для цього типу пристрою для видалення волосся.