Для оптимального зрізування та ковзання радимо замінювати сітку кожні 12 місяців або коли вона більше не забезпечує очікуваних результатів гоління чи підстригання. Завжди заміняйте сітку оригінальною сіткою Philips.



Залежно від вашої поведінки використання точний термін експлуатації сітки може різнитися. Подібно до ручного леза, сітка з часом затупиться, що може призвести до зниження ефективності гоління та збільшення відчуття потягування волосся під час гоління й підстригання. Можливо, ви захочете замінити сітку раніше або пізніше, ніж рекомендовано залежно від її ефективності.

