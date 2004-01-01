Для оптимального зрізування та ковзання радимо замінювати сітку кожні 12 місяців або коли вона більше не забезпечує очікуваних результатів гоління чи підстригання. Завжди заміняйте сітку оригінальною сіткою Philips.
Залежно від вашої поведінки використання точний термін експлуатації сітки може різнитися. Подібно до ручного леза, сітка з часом затупиться, що може призвести до зниження ефективності гоління та збільшення відчуття потягування волосся під час гоління й підстригання. Можливо, ви захочете замінити сітку раніше або пізніше, ніж рекомендовано залежно від її ефективності.
Варто знати
Негайно замініть захисну сітку, якщо вона пошкоджена.
Щільність і товщина вашого волосся впливають на термін використання захисної сітки.
Регулярне чищення й догляд за сіткою можуть допомогти максимально збільшити термін служби та забезпечити оптимальне гоління. Чистьте бритву Philips після кожного використання, щоб видалити волосся та бруд.
Зберігайте жіночу бритву з під’єднаним гребінцем або захисним ковпачком, щоб захистити сітку від випадкового пошкодження.
