Як чистити і доглядати за еспресо кавомашиною Saeco

Важливо зберігати еспресо кавомашину Saeco чистою для забезпечення оптимальної роботи пристрою, частин і смаку кави.



Детальніші інструкції щодо чищення еспресо кавомашини можна знайти в посібнику користувача. Внизу ми додали відео із загальними вказівками щодо чищення апарата та його частин.



Завжди чистьте систему каналів подачі молока еспресо кавомашини. Намагайтеся запобігти засиханню молока у ній, оскільки засохле молоко важко видалити.

Чищення групи заварювання Група заварювання потребує щотижневого та щомісячного догляду. Наше відео з інструкціями внизу пояснює, як це зробити.

• Щотижневе чищення: Сполосніть групу заварювання апарата теплою водою.

• Щомісячне чищення: Використовуйте таблетки для видалення кавової олії CA6704, щоб видалити олію з фільтра на групі заварювання. Відтворити Пауза

Змащування групи заварювання Важливо часто змащувати групу заварювання, щоб механічні частини еспресо кавомашини продовжували легко рухатися.

Змащуйте групу заварювання кожні 2 місяці.

1. Нанесіть тонкий шар мастила на поршень групи заварювання.

2. Нанесіть тонкий шар мастила навколо валу, що внизу групи заварювання.

3. Нанесіть тонкий шар мастила на рейки з обох боків. Відтворити Пауза

Чищення лотка для крапель, контейнера для меленої кави та резервуара для води Нижче ви знайдете інформацію про те, як часто потрібно чистити лоток для крапель, контейнер для меленої кави та резервуар для води:

• Лоток для крапель: спорожняйте його щодня або відразу після появи червоного індикатора.

• Контейнер для меленої кави: чистьте його щотижня і спорожняйте після нагадування апарата.

• Резервуар для води: чистьте і полощіть його щотижня водою з-під крана.



Візьміть до уваги таке: у посудомийній машині можна мити лише лоток для крапель для серії GranAroma. Відтворити Пауза

Чищення внутрішнього капучінатора Внизу читайте інструкції щодо чищення капучінатора або перегляньте відео.

• Щодня: У меню чищення виконайте програму «HYGIESTEAM» (Гігієнічна пара).

• Щотижня: Вийміть і розберіть внутрішній капучінатор.

Сполосніть усі частини під краном із додаванням миючого засобу.

• Щомісяця: У меню чищення виконайте процедуру «DEEP MILK CLEAN» (Ретельне очищення від молока) і скористайтеся очищувачем каналів Philips (CA6705). Відтворити Пауза

Чищення молочника Внизу читайте інструкції щодо чищення молочника еспресо кавомашини Saeco або перегляньте відео.

• Після кожного використання: Після приготування кави на дисплеї більшості пристроїв деякий час відображається піктограма чищення.

Поставте порожню чашку під носик подачі молока і виконайте вказівки на дисплеї.

• Щодня: Сполосніть трубку та верхню частину молочника теплою водою.

• Щотижня: Розберіть молочник і помийте всі частини теплою водою.

• Щомісяця: Використовуйте очищувач каналів подачі молока Philips (CA6705), щоб запобігти забиванню каналу подачі молока. Відтворити Пауза

Чищення класичного піноутворювача Внизу подано інструкції щодо чищення класичного піноутворювача.

• Щоденне чищення: Зніміть зовнішню частину класичного піноутворювача та сполосніть її водою. Також слід почистити маленький отвір. Якщо він виглядає забитим, скористайтеся голкою, щоб почистити його.

• Щомісячне чищення: Використовуйте очищувач каналів подачі молока Philips (CA6705), щоб запобігти забиванню каналу подачі молока.

Для класичного піноутворювача з регулятором: також знімайте регулятор, коли чистите виріб під краном, і сушіть частини перед збиранням.