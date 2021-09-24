Як чистити і доглядати за еспресо кавомашиною Saeco
Детальніші інструкції щодо чищення еспресо кавомашини можна знайти в посібнику користувача. Внизу ми додали відео із загальними вказівками щодо чищення апарата та його частин.
Завжди чистьте систему каналів подачі молока еспресо кавомашини. Намагайтеся запобігти засиханню молока у ній, оскільки засохле молоко важко видалити.
Чищення групи заварювання
• Щотижневе чищення: Сполосніть групу заварювання апарата теплою водою.
• Щомісячне чищення: Використовуйте таблетки для видалення кавової олії CA6704, щоб видалити олію з фільтра на групі заварювання.
Змащування групи заварювання
Змащуйте групу заварювання кожні 2 місяці.
1. Нанесіть тонкий шар мастила на поршень групи заварювання.
2. Нанесіть тонкий шар мастила навколо валу, що внизу групи заварювання.
3. Нанесіть тонкий шар мастила на рейки з обох боків.
Чищення лотка для крапель, контейнера для меленої кави та резервуара для води
• Лоток для крапель: спорожняйте його щодня або відразу після появи червоного індикатора.
• Контейнер для меленої кави: чистьте його щотижня і спорожняйте після нагадування апарата.
• Резервуар для води: чистьте і полощіть його щотижня водою з-під крана.
Візьміть до уваги таке: у посудомийній машині можна мити лише лоток для крапель для серії GranAroma.
Чищення внутрішнього капучінатора
• Щодня: У меню чищення виконайте програму «HYGIESTEAM» (Гігієнічна пара).
• Щотижня: Вийміть і розберіть внутрішній капучінатор.
Сполосніть усі частини під краном із додаванням миючого засобу.
• Щомісяця: У меню чищення виконайте процедуру «DEEP MILK CLEAN» (Ретельне очищення від молока) і скористайтеся очищувачем каналів Philips (CA6705).
Чищення молочника
• Після кожного використання: Після приготування кави на дисплеї більшості пристроїв деякий час відображається піктограма чищення.
Поставте порожню чашку під носик подачі молока і виконайте вказівки на дисплеї.
• Щодня: Сполосніть трубку та верхню частину молочника теплою водою.
• Щотижня: Розберіть молочник і помийте всі частини теплою водою.
• Щомісяця: Використовуйте очищувач каналів подачі молока Philips (CA6705), щоб запобігти забиванню каналу подачі молока.
Чищення класичного піноутворювача
• Щоденне чищення: Зніміть зовнішню частину класичного піноутворювача та сполосніть її водою. Також слід почистити маленький отвір. Якщо він виглядає забитим, скористайтеся голкою, щоб почистити його.
• Щомісячне чищення: Використовуйте очищувач каналів подачі молока Philips (CA6705), щоб запобігти забиванню каналу подачі молока.
Для класичного піноутворювача з регулятором: також знімайте регулятор, коли чистите виріб під краном, і сушіть частини перед збиранням.