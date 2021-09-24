Як змащувати групу заварювання еспресо кавомашини Saeco
Змащування групи заварювання еспресо кавомашини Saeco забезпечує плавний рух механічних частин. Нижче подано інформацію про те, як змащувати ці деталі та як часто слід робити це. Внизу ви також знайдете нашу відеоінструкцію.
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Змащування групи заварювання
Виконайте дії внизу, щоб змастити частини групи заварювання: 1. Вимкніть еспресо кавомашину. 2. Зніміть групу заварювання із пристрою і сполосніть її свіжою та теплою водою. Дайте їй висохнути на повітрі. 3. Нанесіть тонкий шар мастила на поршень групи заварювання. 4. Нанесіть тонкий шар мастила навколо валу, що внизу групи заварювання. 5. Нанесіть тонкий шар мастила на рейки з обох сторін.
Візьміть до уваги таке: щоб змастити групу заварювання, використовуйте мастило Philips/Saeco HD5061.
Частота змащування
Залежно від частоти використання еспресо кавомашини див. рекомендації внизу: • У разі заварювання 1–5 чашок кави на день змащуйте кожні 4 місяці. • У разі заварювання 6–9 чашок кави на день змащуйте кожні 2 місяці. • У разі заварювання більше 10 чашок кави на день змащуйте раз на місяць.
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