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    Чому в комплекті пристрою немає адаптера?

    Компанія Philips відповідально ставиться до використання природних ресурсів, і ми ставимо за мету виготовляти упакування наших виробів із перероблених матеріалів і таких, що підлягають переробці. Ми видалили адаптер живлення, що дозволяє уникнути еквіваленту понад 19 млн пластикових пляшок на сміттєзвалищах. Проте, якщо вам потрібен адаптер, зв’яжіться з нами одним із варіантів, які подано нижче на цій сторінці.

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