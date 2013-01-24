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Своїм автомобілем я виражаю
Пристрасть до автомобілів і захоплення
Унікальний стиль вираження
Пріоритет у надійності і безпеці
Необхідність переміститися від точки A до точки B
Мені потрібна лампа для фар, яка:
Забезпечує яскравіше світло
Довше прослужить
Покращує стиль
Мені потрібна лампа для фар, яка:
Забезпечує яскравіше світло
Покращує стиль
Мені потрібна лампа для фар, яка:
Забезпечує яскравіше світло
Покращує стиль
Мені потрібна лампа для фар, яка:
Забезпечує яскравіше світло
Довше прослужить
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