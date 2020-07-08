Не можете вирішити, який світлодіодний робочий ліхтар вибрати?
Пройдіть опитування, і ми виберемо найкращий для вас варіант.
Світлодіодний робочий ліхтар потрібний мені для таких цілей:
Швидкий огляд у певних ділянках
Поверхневий огляд вм’ятин, подряпин, фарби
Детальний огляд важкодоступних місць
Світло потрібне мені для роботи:
Ремонт під транспортним засобом
Капітальний ремонт двигуна
Мені потрібен рівень яскравості
Мені потрібен рівень яскравості
Xperion 3000 Pocket До 10 годин
Xperion 3000 Penlight До 6 годин
Xperion 6000 Penlight До 5.5 годин
Penlight Premium Color+ До 4 годин
Xperion 3000 Pillar До 8 годин
Xperion 3000 Line До 7.5 годин
Xperion 3000 Flood До 6 годин
Xperion 6000 Flood До 22 годин
Xperion 6000 UV Pillar До 10 годин
Xperion 6000 Slim До 7 годин
Xperion 6000 Pocket До 7 годин
Xperion 6000 Slim До 7 годин
Xperion 3000 Slim До 8 годин
Я надаю перевагу робочому ліхтарю
Xperion 3000 Pillar До 8 годин
Xperion 3000 Line До 7.5 годин
Xperion 3000 Headlight До 6 годин
Xperion 6000 Headlight До 4 годин
Xperion 6000 Pillar До 10 годин
Xperion 6000 Line До 8 годин
Xperion 3000 Zoom До 9 годин
Xperion 3000 Slim До 8 годин
Xperion 6000 Pillar До 10 годин
Xperion 6000 Slim До 7 годин
Xperion 3000 Zoom До 9 годин
Xperion 3000 Line До 7.5 годин
Xperion 6000 Flood До 22 годин
Xperion 6000 Headlight
До 4 годин
Xperion 3000 Flood До 6 годин
Xperion 3000 Headlight До 6 годин
Xperion 6000 Flood До 22 годин
Xperion 3000 Flood До 6 годин
Xperion 6000 Under Bonnet До 20 годин
Xperion 6000 UV Pillar До 10 годин
Xperion 3000 Zoom До 9 годин
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