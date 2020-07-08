Не можете вирішити, який світлодіодний робочий ліхтар вибрати?

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All range

Світлодіодний робочий ліхтар потрібний мені для таких цілей: 

Огляд

Ремонт

Я знаю

provides a brighter light

Швидкий огляд у
певних ділянках 

lasts longer

Поверхневий огляд
вм’ятин, подряпин, фарби

improves my style

Детальний огляд
важкодоступних місць

Світло потрібне мені для роботи:

provides a brighter light

Незначний ремонт
двигуна

improves my style

Ремонт під
транспортним засобом

provides a brighter light

Заміна шин

provides a brighter light

Капітальний ремонт двигуна

Мені потрібен рівень яскравості

Достатня яскравість

Відмінна яскравість

Мені потрібен рівень яскравості

Достатня яскравість

Відмінна яскравість

Ось що ми рекомендуємо

PEN20S Light

Xperion 3000 Pocket
До 10 годин

PEN20S Light

Xperion 3000 Penlight
До 6 годин

Ось що ми рекомендуємо

Penlight

Xperion 6000 Penlight
До 5.5 годин
 

Penlight Premium

Penlight Premium Color+
До 4 годин

Ось що ми рекомендуємо

Xperion 6000 Pocket

Xperion 3000 Pillar
До 8 годин

Xperion 6000 Line

Xperion 3000 Line
До 7.5 годин

X30 Flood

Xperion 3000 Flood
До 6 годин

Ось що ми рекомендуємо

Xperion 6000 Flood

Xperion 6000 Flood
До 22 годин

Xperion 6000 UV Pillar

Xperion 6000 UV Pillar
До 10 годин

X60 Slim

Xperion 6000 Slim
До 7 годин

Ось що ми рекомендуємо

Xperion 6000 Pocket

Xperion 6000 Pocket
До 7 годин

Xperion 6000 Line

Xperion 6000 Slim
До 7 годин

Ultinon Pro5000 LED

Xperion 3000 Slim
До 8 годин

Мені потрібне світло на

<8 годин

>8 годин

Я надаю перевагу робочому ліхтарю

Ручний

Вільні руки

Ось що ми рекомендуємо

Xperion 6000 Pocket

Xperion 3000 Pillar
До 8 годин

Xperion 6000 Line

Xperion 3000 Line
До 7.5 годин

X30 Head

Xperion 3000 Headlight
До 6 годин

Xperion 6000 Line

Xperion 6000 Headlight
До 4 годин

Ось що ми рекомендуємо

Xperion 6000 Pillar

Xperion 6000 Pillar
До 10 годин

Xperion 6000 Line

Xperion 6000 Line
До 8 годин

X30 Zoom

Xperion 3000 Zoom
До 9 годин

X30 Slim

Xperion 3000 Slim
До 8 годин

Ось що ми рекомендуємо

Xperion 6000 Pillar

Xperion 6000 Pillar
До 10 годин

X60 Slim

Xperion 6000 Slim
До 7 годин

X30 Zoom

Xperion 3000 Zoom
До 9 годин

Xperion 6000 Line

Xperion 3000 Line
До 7.5 годин

Ось що ми рекомендуємо

Ось що ми рекомендуємо

Xperion 6000 Flood

Xperion 6000 Flood
До 22 годин

Xperion 6000 Line

Xperion 6000 Headlight
До 4 годин

X30 Flood

Xperion 3000 Flood
До 6 годин

X30 Head

Xperion 3000 Headlight
До 6 годин

Ось що ми рекомендуємо

Xperion 6000 Flood

Xperion 6000 Flood
До 22 годин

X30 Flood

Xperion 3000 Flood
До 6 годин

Ось що ми рекомендуємо

CBH5 Penlight

Xperion 6000 Under Bonnet
До 20 годин

Xperion 6000 UV Pillar

Xperion 6000 UV Pillar
До 10 годин

X30 Zoom

Xperion 3000 Zoom
До 9 годин

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