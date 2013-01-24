Центрифужні соковижималки

Інноваційна технологія FiberBoost дозволяє використовувати на 50% більше корисних речовин від плодів, ніж звичайна соковижималка. Технологія QuickClean дозволяє очистити прилад всього за 60 секунд.
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Інноваційна технологія FiberBoost дозволяє використовувати на 50% більше корисних речовин від плодів, ніж звичайна соковижималка. Технологія QuickClean дозволяє очистити прилад всього за 60 секунд.
Великий отвір для фрукців та овочів, що дозволяє швидко приготувати сік без попереднього нарізання продуктів
Потужний двигун потужністю 1200 Вт може обробляти навіть тверді фрукти та овочі
Швидке приготування соку
Висока потужність до 1200 Вт дозволяє соковижималці Philips зробити ваш улюблений сік за лічені секунди. При цьому соковижималка однаково швидко і ефективно обробляє як тверді, так і м'які плоди.
Шнекова соковижималка відрізняється від центрифужної способом вичавлення соку. Центрифужна а відокремлює сік від м’якоті за допомогою центрифуги, у той час як шнекова соковижималка вичавлює сік з клітин фруктів або овочів за допомогою пресу.
Якщо шукаєте спосіб більш швидкої екстракції соку, то обирайте центрифужну соковижималку. Віддаєте перевагу більш насиченому соку з м’якоттю, то ваш вибір – шнекова соковижималка. Обидва продукти призначені для приготування здорових та смачних соків, сповнених вітамінів!
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Соковижималка Avance Collection
Avance Collection
Ціна магазину Philips
Оберіть власну констинтенцію соку завдяки технології FiberBoost
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Соковижималка Viva Collection
Viva Collection
Ціна магазину Philips
Оберіть власну констинтенцію соку завдяки технології FiberBoost
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Соковижималка Viva Compact
Viva Collection
Ціна магазину Philips
Оберіть власну констинтенцію соку завдяки технології FiberBoost
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