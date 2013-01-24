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    Центрифужні соковижималки

    Центрифужна соковижималка
    Ваш улюблений натуральний сік

    Центрифужна соковижималка

    Ваш улюблений натуральний сік        

      Sokowirówka Philips

      Саме такий сік, як ви любите
      Оберіть сік з м'якоттю або без та отримайте денний заряд вітамінів

      Центрифужна соковижималка Philips Avance 

      HR1922/20

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      Інноваційна технологія FiberBoost дозволяє використовувати на 50% більше корисних речовин від плодів, ніж звичайна соковижималка. Технологія QuickClean дозволяє очистити прилад всього за 60 секунд.
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      Великий отвір для фрукців та овочів, що дозволяє швидко приготувати сік без попереднього нарізання продуктів
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      Потужний двигун потужністю 1200 Вт може обробляти навіть тверді фрукти та овочі
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      Отримайте до 3 літрів соку при одноразовому використанні завдяки великій місткості соковижималки
      Ціна магазину Philips

      Здоровий та натуральний сік швидко та без клопот      

      Make smoothies

      Швидке приготування соку

       

      Висока потужність до 1200 Вт дозволяє соковижималці Philips зробити ваш улюблений сік за лічені секунди. При цьому соковижималка однаково швидко і ефективно обробляє як тверді, так і м'які плоди.

      Carrot juicer
      Тепер ви можете готувати до 3 літрів соку без очищення контейнера для м'якоті. Округла форма без виступів забезпечує просте очищення.
      Modes on juicer
      Технологія FiberBoost дозволяє робити прозорий сік без м'якоті або більш насичений сік з невеликою кількістю м'якоті, який містить більше клітковини. Робіть різноманітні соки і радуйте своїх близьких!

      Різниця між центрифужною та шнековою соковижималкою

       

      Шнекова соковижималка відрізняється від центрифужної способом вичавлення соку. Центрифужна а відокремлює сік від м’якоті за допомогою центрифуги, у той час як шнекова соковижималка вичавлює сік з клітин фруктів або овочів за допомогою пресу.

       

      Якщо шукаєте спосіб більш швидкої екстракції соку, то обирайте центрифужну соковижималку. Віддаєте перевагу більш насиченому соку з м’якоттю, то ваш вибір – шнекова соковижималка. Обидва продукти призначені для приготування здорових та смачних соків, сповнених вітамінів!

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      Жодних клопотів при очищенні


      Очищення після приготування соку ще ніколи не було таким простим. Процес очищення наших соковижималок з центрифугою займає лише 1 хвилину. Функція попереднього очищення дозволить промити соковижималку за кілька секунд, що робить процес максимально швидким.
      Технология FiberBoost

      Технологія FiberBoost

      Ви можете за допомогою однієї кнопки обрати будь-яку консистенцію: від освіжаючого прозорого до більш густого соку, що містить до 50% більше м’якоті.
      Технология QuickClean

      Очищення за 1 хвилину

      Технологія QuickClean™ забезпечує очищення соковижималки за 1 хвилину. Просто налийте в соковижималку воду для швидкого попереднього очищення, після якого м’якоть і шматочки фруктів достатньо лише змити водою.
      Камера подачи XXL

      Камера подачі XXL

      Камера подачі завширшки 80 мм вміщує навіть великі фрукти та овочі цілими: яблука, моркву та буряки.

      Оберіть соковижималку в залежності від ваших уподобань

      Avance Collection

      Соковижималка Avance Collection

      Avance Collection

      Ціна магазину Philips
      Оберіть власну констинтенцію соку завдяки технології FiberBoost
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      Viva Collection

      Соковижималка Viva Collection

      Viva Collection

      Ціна магазину Philips
      Оберіть власну констинтенцію соку завдяки технології FiberBoost
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      Viva Collection

      Соковижималка Viva Compact

      Viva Collection

      Ціна магазину Philips
      Оберіть власну констинтенцію соку завдяки технології FiberBoost
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      Потужність
      • 1200 Вт
      • 800 Вт
      • 500 Вт

      Технологія
      • FiberBoost, QuickClean
      • QuickClean
      • QuickClean

      Діаметр отвору для подачі продуктів
      • XXL 80 мм
      • XL 75 мм
      • 55 мм

      Місткість ємності для соку
      • 1 л
      • 800 мл
      • 500 мл

      Збирач мякоті
      • 2,1 л
      • 1,2 л
      • 1 л
      Дивитись усі соковижималки

         

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