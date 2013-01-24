Центрифужні соковижималки

Шнекова соковижималка відрізняється від центрифужної способом вичавлення соку. Центрифужна а відокремлює сік від м’якоті за допомогою центрифуги, у той час як шнекова соковижималка вичавлює сік з клітин фруктів або овочів за допомогою пресу.

Якщо шукаєте спосіб більш швидкої екстракції соку, то обирайте центрифужну соковижималку. Віддаєте перевагу більш насиченому соку з м’якоттю, то ваш вибір – шнекова соковижималка. Обидва продукти призначені для приготування здорових та смачних соків, сповнених вітамінів!