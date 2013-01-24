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Технологія в нашому новому тихому пилососі забезпечить Вам спокій, адже тепер можна користуватися ним будь-коли, не турбуючи рідних. Його тихий двигун, удосконалені повітряні канали та амортизатори забезпечують ефективну й тиху роботу, тож прибирання стане у задоволення.
Удосконалений двигун і технологія AirflowMax пилососа Performer Silent забезпечують його енергоефективність, тож можна очікувати такої ж ефективності, що й від виробів Philips із кращими характеристиками економії електроенергії.
Нова насадка TriActive Pro неймовірно ефективна. Вона забезпечує щільне прилягання до підлоги, ретельно чистить килими й підлогу, збираючи найдрібніші часточки пилу.
Наша система фільтрації ECARF дає змогу збирати 99,99% дрібного пилу, тож цей пилосос допоможе тим, хто страждає від алергії, та ідеально підійде для тих, хто вимагає довершеної чистоти.
Наші мішки s-bag обладнано герметичним ущільненням для тих, хто потребує гігієнічної утилізації, тож торкатися до пилу не потрібно.
FC8924/01
FC8785/09
FC8781/09
XD3112/09
XD3110/09
FC8296/01
FC8295/01
FC8023/04
FC8021/03
FC8074/01
FC8031/00