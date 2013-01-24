Технологія в нашому новому тихому пилососі забезпечить Вам спокій, адже тепер можна користуватися ним будь-коли, не турбуючи рідних. Його тихий двигун, удосконалені повітряні канали та амортизатори забезпечують ефективну й тиху роботу, тож прибирання стане у задоволення.