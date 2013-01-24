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Performer Silent

Пилосос Philips Performer Silent
Максимальна ефективність. Мінімальний шум.

Performer Compact
Легко зберігати, для невеликих квартир
Performer Silent
Велика ємність для великих будинків – тепер без шуму
Performer Ultimate
Найновіша технологія для ретельного прибирання

    Пилосос Philips Performer Silent
    Максимальна ефективність. Мінімальний шум.

    Performer Compact
    Легко зберігати, для невеликих квартир
    Performer Silent
    Велика ємність для великих будинків – тепер без шуму
    Performer Ultimate
    Найновіша технологія для ретельного прибирання

    Максимальна ефективність, мінімальний шум.

    Захоплює та утримує 99,99%* пилу та алергенів.

    Performer Silent

    Performer Silent

    FC8781/09

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    Чистіша підлога – здоровіше помешкання. Пилосос Philips Performer Silent обережно збирає бруд і дрібні часточки пилу завдяки технології вдосконаленої насадки. Із рівнем шуму 66 дБ – це наш найтихіший пилосос, який не потурбує Ваших рідних. 
    Висока ефективність за низького рівня енергоспоживання: маркування енергоспоживання ЄС A+AA
    Низький рівень шуму: 66 дБ – це наш найтихіший пилосос.
    Ретельно чищення: наша насадка TriActive Pro збирає найдрібніші часточки
    Захист підлоги: наша насадка для паркету захищає підлогу від подряпин
    *Збирає пил на твердій підлозі (IEC62885-2) та фільтрує часточки, розмір яких не перевищує 0,3 мкм, згідно з вимогами Євросоюзу.
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    Performer Silent
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    Цей пилосос працює тихіше, ніж телевізор, а рівень шуму не перевищує 66 дБ завдяки технології низького рівня шуму.

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    відео про performer silent

    Основні характеристики

    Маркування енергоефективності A+AA
    Маркування енергоефективності A+AA
    Пилосос Performer Silent має маркування енергоефективності класу А згідно з вимогами ЄС у 3 категоріях: енергоспоживання, повторне винесення пилу та ефективне прибирання твердої підлоги.
    тиха ефективна робота
    Тиха ефективна робота
    Завдяки амортизаторам, оптимізованим повітряним каналам і тихому двигуну пилосос Performer Silent дає змогу Вашим рідним насолоджуватися перевагами тихішого прибирання.
    антиалергенний фільтр
    Антиалерг. фільтр
    Ефективна система фільтрації для чистого повітря усуває 99,9% дрібних часточок пилу з поверхонь, забезпечуючи кращий рівень гігієни й полегшення для тих, хто страждає від алергії.
    Ємність пилозбірника 4 л
    Ємність пилозбірника 4 л
    Для заповнення пилозбірника знадобиться 4 літри, а це ідеальний об’єм для великих будинків або тих, хто часто пилососить. 
    Шнур живлення довжиною 12 метрів
    Шнур живлення довжиною 12 метрів
    Надзвичайно довгий шнур дає змогу прибирати довше, використовуючи одну розетку.  
    Вбудована щітка
    Вбудована щітка
    У ручці вбудовано м’яку щітку, за допомогою якої можна легко почистити меблі та оббивку. 

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    Вибачте, стався збій підписки на нашу розсилку. Спробуйте знову пізніше.