Нова насадка TriActive LED виявляє прихований пил завдяки ексклюзивній технології освітлення підлоги. Світло допомагає побачити навіть найдрібніший пил, тож Ви завжди певні, що Ваш дім ретельно прибраний.
Характеристики насадки:
Технологія Philips AirflowMax дозволяє довший час підтримувати потужну силу всмоктування. Ця технологія в поєднанні з нашими високоякісними мішками, які запобігають забиванню пилу (s-bag®), і повітряним каналом забезпечує циркуляцію повітря навколо мішка – навіть коли він заповниться!
Переваги:
Наша система фільтрації HEPA13 захоплює понад 99,9% дрібного пилу (зокрема, пилок, шерсть тварин і пилові кліщі) – для людей, які страждають від алергії, та для всіх, хто потребує вищого рівня гігієни. Сертифіковано ECARF для застосування алергіками.
FC8924/01
FC8785/09
FC8781/09
XD3112/09
XD3110/09
FC9174/01
FC9170/01
FC8023/04
FC8021/03
FC8074/01
FC8031/00