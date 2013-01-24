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Performer Ultimate

Пилосос Philips Performer Ultimate із мішком для пилу
Потужність всмоктування, яку Ви помічаєте

Performer Compact
Легко зберігати, для невеликих квартир
Performer Silent
Велика ємність для великих будинків – тепер без шуму
Performer Ultimate
Найновіша технологія для ретельного прибирання

    Пилосос Philips Performer Ultimate із мішком для пилу
    Потужність всмоктування, яку Ви помічаєте

    Performer Compact
    Для
    невеликих
    квартир
     
    Performer Silent
    Велика ємність для великих будинків – тепер без шуму
    Performer Ultimate
    Для
    ретельного
    чищення
    Performer Ultimate

    Максимальна ефективність.
    Для ретельного прибирання.

    Світлодіодна технологія TriActive виявляє прихований пил

    Performer Ultimate

    FC8924/01

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    Інноваційний пилосос Philips Performer Ultimate – наш найдосконаліший виріб і найкращий пилосос із мішком для пилу.
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    Технологія AirflowMax для надзвичайної стабільної потужності всмоктування
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    Ручка ErgoGrip із пультом дистанційного керування із вбудованими кнопками керування
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    М’яка щітка вбудована в ручку та завжди готова для використання
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    Фільтр HEPA 13
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    Мішок s-bag Ultra Long Performance захоплює найдрібніший пил
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    Технологія освітлення підлоги

     

    Нова насадка TriActive LED виявляє прихований пил завдяки ексклюзивній технології освітлення підлоги. Світло допомагає побачити навіть найдрібніший пил, тож Ви завжди певні, що Ваш дім ретельно прибраний.

     

    Характеристики насадки:

    • Без щітки – більше жодного сплутаного волосся
    • Пласка форма – щоб досягнути навіть під найнижчими ділянками

    Технологія AirflowMax

     

    Технологія Philips AirflowMax дозволяє довший час підтримувати потужну силу всмоктування. Ця технологія в поєднанні з нашими високоякісними мішками, які запобігають забиванню пилу (s-bag®), і повітряним каналом забезпечує циркуляцію повітря навколо мішка – навіть коли він заповниться!

     

    Переваги:

    • Висока ефективність для тривалішої роботи навіть із повним мішком для пилу
    • Менше проблем завдяки потребі рідше міняти мішок для пилу
    • Ощадність завдяки потребі купувати менше мішків для пилу (використовуйте кожен мішок на повну)

    Система фільтрації HEPA13

     

    Наша система фільтрації HEPA13 захоплює понад 99,9% дрібного пилу (зокрема, пилок, шерсть тварин і пилові кліщі) – для людей, які страждають від алергії, та для всіх, хто потребує вищого рівня гігієни. Сертифіковано ECARF для застосування алергіками.

    Алергія на домашніх тварин
    Алергія на пилок
    Алергія на бактерії
    Алергія на мікроби

    Основні характеристики

    2200 Вт
    Потужність 2200 Вт
    Двигун потужністю 2200 Вт забезпечує потужність всмоктування до 500 Вт для вражаючих результатів прибирання.
    Фільтр HEPA
    Фільтр HEPA 13
    Наша система фільтрів HEPA13 захоплює понад 99,9% дрібного пилу (зокрема, пилок, шерсть тварин і пилові кліщі). Сертифіковано ECARF для застосування алергіками.
    Користування за допомогою пульта ДК
    Користування за допомогою пульта ДК
    Завдяки ергономічному пульту ДК можна одразу відкривати налаштування потужності та регулювати їх на ручці.
    Додаткові аксесуари
    Аксесуари на корпусі
    Такі аксесуари, як зручна щілинна насадка або м’яка щітка, вбудовано в пилосос, тому вони завжди під рукою під час прибирання.
    Інтуїтивний цифровий дисплей
    Інтуїтивний цифровий дисплей
    Інтуїтивний цифровий дисплей забезпечує прямий зв’язок: - чотири налаштування прибирання - індикатор заповнення пилом - індикатор автоматичного ввімкнення/вимкнення.
    автоматичне ввімкнення/вимкнення
    Автоматичне ввімкнення/вимкнення
    Розумна функція автоматичного ввімкнення/вимкнення вмикає пилосос, коли Ви ним користуєтеся, і вимикає, коли Ви припиняєте роботу.
    Пилосос із мішком для пилу s-bag
    Мішки для пилу, яких вистачає надовго
    Мішків S-bag вистачає на 50% часу довше зі збереженням повної потужності всмоктування пилососа до повного заповнення.
    Алергія на домашніх тварин
    Наш найкращий пилосос для збирання шерсті тварин
    Виріб обладнано додатковими засобами, які допоможуть прибрати шерсть котів і собак на килимі чи твердій підлозі (в окремих моделях).

    Користуйтеся пилососом Performer Ultimate
    Фільми
    Фільми

    Performer Ultimate

    vies
    Фільми

    Performer Ultimate у дії
    TriActive LED

    TriActive LED

    Допомагає виявити прихований пил завдяки технології освітлення підлоги.
    цифровий дисплей

    Автоматичне увімкнення/вимкнення

    Автоматично вмикає пилосос, коли Ви ним користуєтеся, і вимикає, коли Ви припиняєте роботу.
    ручка з пультом дистанційного керування

    Дистанційне керування

    Отримайте доступ до налаштувань потужності та регулюйте їх із ручки.
    антиалергенний фільтр

    Антиалерг. фільтр

    Захоплює понад 99,9% дрібного пилу (зокрема пилок, шерсть тварин і пилові кліщі).

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