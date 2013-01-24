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Новий PowerGo – це компактний пристрій, що адеально підходить для квартир чи менших житлових приміщень. Виріб легкий, його дуже легко переносити за верхню ручку.
Наша система фільтрації захоплює понад 99,9% дрібного пилу (зокрема, пилок, шерсть тварин і пилові кліщі) – для людей, які страждають від алергії, та для всіх, хто потребує вищого рівня гігієни. Сертифіковано ECARF для застосування алергіками.
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FC8389/01
FC8296/01
FC8295/01
FC8293/01
FC8023/04
FC8021/03
FC8074/01
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