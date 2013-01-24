Мішка для пилу s-bag® вистачає на 50% довше зі збереженням повної потужності всмоктування пилососа до повного заповнення. Оригінальний мішок для пилу Philips s-bag® можна легко герметизувати перед утилізацією, таким чином запобігаючи будь-якому контакту з пилом і брудом усередині мішка.