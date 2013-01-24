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PowerGO

Висока продуктивність на різній підлозі

Philips PowerGo
Легко зберігати, для невеликих квартир
Performer Silent
Велика ємність для великих будинків – тепер без шуму
Performer Ultimate
Найновіша технологія для ретельного прибирання

    Пилосос Philips Performer Compact із мішком для пилу
    Потужність всмоктування, яку Ви помічаєте

    Philips PowerGo
    Для невеликих квартир
    Performer Silent
    Велика ємність для великих будинків – тепер без шуму
    Performer Ultimate
    Для ретельного прибирання
    Philips PowerGo

    Висока продуктивність на різній підлозі.

    Антиалергенний фільтр затримує дрібний пил та алергени

    Philips PowerGo

    FC8293/01

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    Пилосос Philips PowerGo забезпечує виняткову ефективність прибирання. Підтримуйте чистоту і здорову атмосферу в домі також завдяки антиалергенному фільтру, що затримує понад 99,9% шкідливих часточок.
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    Легкі мішки s-bag служать на 50% довше
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    Доступ до 9 метрів дозволяє прибирати далі без від’єднання пристрою
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    Велика ємність 3 літри – рідша заміна мішка
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    Компактний розмір, легко зберігати

    Компактний розмір, легко зберігати

     

    Новий PowerGo – це компактний пристрій, що адеально підходить для квартир чи менших житлових приміщень. Виріб легкий, його дуже легко переносити за верхню ручку. 

    Система фільтрації алергенів

     

    Наша система фільтрації захоплює понад 99,9% дрібного пилу (зокрема, пилок, шерсть тварин і пилові кліщі) – для людей, які страждають від алергії, та для всіх, хто потребує вищого рівня гігієни. Сертифіковано ECARF для застосування алергіками.

    Алергія на домашніх тварин
    Алергія на пилок
    Алергія на бактерії
    Алергія на мікроби

    Оригінальний мішок s-bag®, якого вистачає надовше

    s-bag
    Мішок для пилу s-bag
    пил і бруд
    Мішка для пилу s-bag® вистачає на 50% довше зі збереженням повної потужності всмоктування пилососа до повного заповнення. Оригінальний мішок для пилу Philips s-bag® можна легко герметизувати перед утилізацією, таким чином запобігаючи будь-якому контакту з пилом і брудом усередині мішка.
    Придбати

    Основні характеристики

    Фільтр HEPA
    Антиалерг. фільтр
    Наша система фільтрів захоплює понад 99,9% дрібного пилу (зокрема, пилок, шерсть тварин і пилові кліщі). Сертифіковано ECARF для застосування алергіками.
    М’яка щітка / щілинна насадка 2-в-1
    М’яка щітка / щілинна насадка 2-в-1
    Зручний аксесуар 2-в-1 знаходиться на пилососі, тому він завжди під рукою під час прибирання.
    Доступ до 9 метрів
    Доступ до 9 метрів
    Завдяки відстані 9 метрів від штепселя до насадки можна прибирати довше без від’єднання пристрою.
    Пилосос із мішком для пилу s-bag
    Мішки для пилу, яких вистачає надовго
    Мішків S-bag вистачає на 50% часу довше зі збереженням повної потужності всмоктування пилососа до повного заповнення.
    Алергія на домашніх тварин
    Підходить для прибирання шерсті тварин
    Виріб обладнано додатковими засобами, які допоможуть прибрати шерсть котів і собак (в окремих моделях)

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