Надзвичайно ергономічний контейнер для пилу

Ми розробили спеціальний носик збоку на контейнері для пилу, що полегшує спорожнення без розсипання бруду та пилу.

Спорожняється однією рукою

Просто натисніть кнопку, щоб відкрити кришку контейнера для пилу, потім нахиліть, щоб викинути пил. Це так просто.