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PowerPro Compact

Philips PowerPro Compact  
Пилосос без мішка для пилу
Висока ефективність чищення 
для ретельного прибирання

Performer Ultimate
Найновіша вакуумна технологія для ретельного прибирання
Performer Expert
Вища потужність всмоктування для більших приміщень
Performer Compact
Потужне всмоктування, або невеликі квартири

    Philips PowerPro Compact 
    Пилосос без мішка для пилу
    Висока потужність чищення для ретельного прибирання

    Performer Ultimate
    Для ретельного прибирання
    Performer Expert
    Для більших приміщень
    Performer Compact
    Для менших приміщень

    Ефективність 900 Вт у зручному, компактному розмірі

    PowerPro Compact FC9330/09

    Performer Expert

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    Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips серії 3000 поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології PowerCyclone 5 і нашій насадці TriActive, яка виконує одночасно три функції очищення
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    Технологія PowerCyclone 5 відділяє пил від повітря
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    Легкий і компактний для свободи руху
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    Фільтр Allergy H13 для здорового повітря
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    PowerPro Ultimate

    Потужна циклонна технологія для ретельного прибирання

     

    Завдяки технології PowerCyclone пил одразу відділяється від повітря, а потужність всмоктування залишається високою довший час. Наші оптимізовані циклонні фільтри допомагають зменшити опір повітря для найефективнішого перетворення вхідної потужності в потужність всмоктування. Це також забезпечує максимальний потік повітря, що гарантує високу ефективність та відмінні результати прибирання.

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    Максимально збільшена ефективність перетворення потужності у потужність всмоктування.
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    Потужність всмоктування зберігатиметься довше завдяки оптимізації низького опору повітря.
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    Покращена гігієнічність спорожнення контейнера для пилу завдяки розміщенню циклонного фільтра.

    PowerCyclone
    технологія
    powercyclone-4
    powercyclone-5
    powercyclone-6
    powercyclone-7
    Відокремлення пилу від повітря
    3 білі зірки
    3 білі зірки
    4 білі зірки
    5 білих зірок
    Ступінь фільтрації
    3 білі зірки
    3 білі зірки
    4 білі зірки
    5 білих зірок
    Максимальна вхідна потужність (Вт)
    1800 Вт * – 2000 Вт **
    2100 Вт
    2100 Вт
    2400 Вт
    Максимальна потужність всмоктування (Вт)
    350 Вт * – 370 Вт **
    370 Вт
    390 Вт
    450 Вт
    Лінійка
    PowerPro Compact *
    PowerPro Active **
    PowerPro
    PowerPro Expert
    PowerPro Ultimate
    Спорожнення PowerPro Compact
    Алергія на пилок
    Алергія на бактерії
    Алергія на мікроби

    Легке та гігієнічне видалення пилу

     

    Надзвичайно ергономічний контейнер для пилу

    Ми розробили спеціальний носик збоку на контейнері для пилу, що полегшує спорожнення без розсипання бруду та пилу.

     

    Спорожняється однією рукою

    Просто натисніть кнопку, щоб відкрити кришку контейнера для пилу, потім нахиліть, щоб викинути пил. Це так просто.

    Основні характеристики

    Насадка MultiClean

    Насадка TriActive

     

    Насадка TriActive виконує 3 функції чищення за один раз. Спеціально створена підошва видаляє пил глибоко з килимів, а великий отвір спереду захоплює велике сміття. Повітряні канали та щітки з обох боків насадки захоплюють пил і бруд вздовж стін чи меблів.

    2000 Вт
    Потужність 900 Вт
    Високоефективний двигун 900 Вт забезпечує високу потужність всмоктування для ретельного прибирання.
    S-подібний фільтр
    Система фільтрації Allergy H13
    Повністю герметична система фільтрації вловлює понад 99,9% часточок дрібного пилу (зокрема пилок, шерсть тварин і пилові кліщі) – для людей, які страждають від алергії, та усіх, хто потребує ретельнішого прибирання.
    Компактний розмір
    Компактний розмір
    Компактність і мала вага для прибирання без зусиль і простого зберігання.
    Вбудована щітка
    Вбудована щітка
    М’яку щітку вбудовано в ручку пилососа, тож нею дуже зручно користуватися!
    Алергія на домашніх тварин
    Підходить для прибирання шерсті тварин
    Виріб обладнано додатковими засобами, які допоможуть прибрати шерсть котів і собак (в окремих моделях).
    Гумові коліщатка
    Гумове коліщатко для обережного прибирання твердої підлоги
    Великі задні гумові коліщатка забезпечують плавний рух та м’яко переміщаються твердою підлогою.

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