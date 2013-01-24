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PowerPro Expert

Philips PowerPro Expert 
Пилосос без мішка для пилу
Висока ефективність чищення 
для ретельного прибирання

Performer Ultimate
Найновіша вакуумна технологія для ретельного прибирання
Performer Expert
Вища потужність всмоктування для більших приміщень
Performer Compact
Потужне всмоктування, або невеликі квартири

    Philips PowerPro Expert
    Пилосос без мішка для пилу
    Висока потужність чищення для ретельного прибирання

    Performer Ultimate
    Для ретельного прибирання
    Performer Expert
    Для більших приміщень
    Performer Compact
    Для менших приміщень

    Тепер на 40% вища потужність всмоктування*

    PowerPro Expert FC9734/01

    FC99732
    * Потужність всмоктування порівняно з найпопулярнішим пилососом без мішка для пилу у Європі, який було визначено в результаті тестування на килимі, що проводилося незалежним інститутом SLG Pruf und Zertifizierung GmbH згідно з DIN EN 60312/11/2008 у лютому-квітні 2014 року

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    Пилосос Philips PowerPro Expert без мішка для пилу піднімає прибирання на новий рівень. PowerCyclone 8 та насадка TriActive+ гарантують виняткове прибирання будь-якої підлоги. Спеціально створений контейнер забезпечує безпроблемне спорожнення.
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    Технологія PowerCyclone 8 забезпечує виняткове розділення пилу та повітря
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    Удосконалена конструкція контейнера для пилу, який легко спорожнювати
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    Система блокування алергенів затримує пил всередині для високого рівня гігієни
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    * Потужність всмоктування порівняно з найпопулярнішим пилососом без мішка для пилу у Європі, який було визначено в результаті тестування на килимі, що проводилося незалежним інститутом SLG Pruf und Zertifizierung GmbH згідно з DIN EN 60312/11/2008 у лютому-квітні 2014 року

    Відгуки

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    PowerPro Ultimate

    Потужна циклонна технологія для ретельного прибирання

     

    Завдяки технології PowerCyclone 8 пил одразу відділяється від повітря, а потужність всмоктування залишається високою довший час. Наші оптимізовані циклонні фільтри допомагають зменшити опір повітря для найефективнішого перетворення вхідної потужності в потужність всмоктування. Це також забезпечує максимальний потік повітря, що гарантує високу ефективність та відмінні результати прибирання.

    Checkmark
    Максимально збільшена ефективність перетворення потужності у потужність всмоктування.
    Checkmark
    Потужність всмоктування зберігатиметься довше завдяки оптимізації низького опору повітря.
    Checkmark
    Покращена гігієнічність спорожнення контейнера для пилу завдяки розміщенню циклонного фільтра.

    Потужна циклонна технологія для ретельного прибирання

     

    Завдяки технології PowerCyclone пил одразу відділяється від повітря, а потужність всмоктування залишається високою довший час. Наші оптимізовані циклонні фільтри допомагають зменшити опір повітря для найефективнішого перетворення вхідної потужності в потужність всмоктування. Це також забезпечує максимальний потік повітря, що гарантує високу ефективність та відмінні результати прибирання.

    Checkmark
    Максимально збільшена ефективність перетворення потужності у потужність всмоктування.
    Checkmark
    Потужність всмоктування зберігатиметься довше завдяки оптимізації низького опору повітря.
    Checkmark
    Покращена гігієнічність спорожнення контейнера для пилу завдяки розміщенню циклонного фільтра.

    PowerCyclone
    технологія
    powercyclone-4
    powercyclone-5
    powercyclone-6
    powercyclone-7
    Відокремлення пилу від повітря
    3 білі зірки
    3 білі зірки
    4 білі зірки
    5 білих зірок
    Ступінь фільтрації
    3 білі зірки
    3 білі зірки
    4 білі зірки
    5 білих зірок
    Максимальна вхідна потужність (Вт)
    1800 Вт * – 2000 Вт **
    2100 Вт
    2100 Вт
    2400 Вт
    Максимальна потужність всмоктування (Вт)
    350 Вт * – 370 Вт **
    370 Вт
    390 Вт
    450 Вт
    Лінійка
    PowerPro Compact *
    PowerPro Active **
    PowerPro
    PowerPro Expert
    PowerPro Ultimate
    Спорожнення контейнера PowerPro Ultimate
    Алергія на пилок
    Алергія на бактерії
    Алергія на мікроби

    Легке та гігієнічне видалення пилу

     

    Надзвичайно ергономічний контейнер для пилу

    Ми розробили спеціальний носик збоку на контейнері для пилу, що полегшує спорожнення без розсипання бруду та пилу.

     

    Спорожняється однією рукою

    Просто натисніть кнопку, щоб відкрити кришку контейнера для пилу, потім нахиліть, щоб викинути пил. Це так просто.

    Насадка TriActive 3-в-1

    Великі отвори для крихт
    Великий передній отвір для великих крихт.
    Підошва
    Дизайн підошви для потужного захоплення пилу.
    Бічні повітряні канали
    Бічні щітки для чищення вздовж стін і меблів.

    Основні характеристики

    2100 Вт
    Потужність 2100 Вт
    Двигун потужністю 2100 Вт забезпечує потужність всмоктування до 470 Вт для вражаючих результатів прибирання.
    S-подібний фільтр
    Фільтр Allergy H13 для здорового повітря
    Наша система фільтрів захоплює понад 99, 9% дрібного пилу, зокрема пилку, шерсті тварин і пилових кліщів.
    Користування за допомогою пульта ДК
    Система блокування алергенів затримує пил всередині для високого рівня гігієни
    Система блокування алергенів використовує сенсор для щільного закривання контейнера, затримуючи пил та алергени всередині.
    10-метровий шнур
    Довгий 7-метровий шнур для доступу
    Завдяки відстані 7 метрів від штепселя до насадки можна прибирати довше без від’єднання пристрою.
    Великі коліщатка
    Гумове коліщатко для обережного прибирання твердої підлоги
    Великі задні гумові коліщатка забезпечують плавний рух та м’яко переміщаються твердою підлогою.
    Алергія на домашніх тварин
    Підходить для прибирання шерсті тварин
    Супертурбощітка ретельно чистить килими, обертаючись у насадці для легкого усунення шерсті тварин, пуху і навіть найдрібнішого пилу, забезпечуючи ефективніше прибирання. 

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