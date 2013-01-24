Завдяки технології PowerCyclone 8 пил одразу відділяється від повітря, а потужність всмоктування залишається високою довший час. Наші оптимізовані циклонні фільтри допомагають зменшити опір повітря для найефективнішого перетворення вхідної потужності в потужність всмоктування. Це також забезпечує максимальний потік повітря, що гарантує високу ефективність та відмінні результати прибирання.
Завдяки технології PowerCyclone пил одразу відділяється від повітря, а потужність всмоктування залишається високою довший час. Наші оптимізовані циклонні фільтри допомагають зменшити опір повітря для найефективнішого перетворення вхідної потужності в потужність всмоктування. Це також забезпечує максимальний потік повітря, що гарантує високу ефективність та відмінні результати прибирання.
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PowerCyclone
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Відокремлення пилу від повітря
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Ступінь фільтрації
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Максимальна вхідна потужність (Вт)
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1800 Вт * – 2000 Вт **
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2100 Вт
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2100 Вт
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2400 Вт
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Максимальна потужність всмоктування (Вт)
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350 Вт * – 370 Вт **
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370 Вт
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390 Вт
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450 Вт
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Лінійка
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PowerPro Compact *
PowerPro Active **
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PowerPro
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PowerPro Expert
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PowerPro Ultimate
Надзвичайно ергономічний контейнер для пилу
Ми розробили спеціальний носик збоку на контейнері для пилу, що полегшує спорожнення без розсипання бруду та пилу.
Спорожняється однією рукою
Просто натисніть кнопку, щоб відкрити кришку контейнера для пилу, потім нахиліть, щоб викинути пил. Це так просто.
XB9154/09
FC9745/09
FC9729/09
FC9556/09
FC9555/09
FC9552/09
XB2125/09
XB2122/09
FC6042/01
FC8058/01
FC8010/02
XV1220/01