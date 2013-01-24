Стайлер MoistureProtect

|
- Технологія MoistureProtect підтримує природний рівень зволоженості волосся
- Інфрачервоний датчик визначає стан волосся і підбирає оптимальну температуру укладання, запобігаючи пересушуванню
- Система іонізації
|
- Технологія ThermoGuard
- Система іонізації
|
- Технологія SplitStop для запобігання посічених кінчиків
- Датчик UniTemp: стильна укладка без перегріву
- Система іонізації
|
- Технологія ThermoProtect рівномірно розподіляє тепло по пластинах
- Система іонізації
|
- Технологія ThermoProtect рівномірно розподіляє тепло по пластинах
|
- Покриття: титан
- пластини 25 х 90 мм
- Час нагріву 15 сек
- Максимальна температура 200 ° C
- Діапазон температур 150-200 ° C
- плаваючі пластини
|
- Покриття: титан
- пластини 25 х 110 мм
- Час нагріву 10 сек
- Максимальна температура 230 ° C
- Діапазон температур 140-230 ° C
- плаваючі пластини
|
- Покриття: кераміка з кератиновим напиленням
- пластини 25 х 105 мм
- Час нагріву 30 сек
- Максимальна температура 230 ° C
- Діапазон температур 120-230 ° C
|
- Покриття: кераміка з кератиновим напиленням
- пластини 27 х 100 мм
- Час нагріву 60 сек
- Максимальна температура 230 ° C
- Діапазон температур 160-230 ° C
|
- Покриття: кераміка з кератиновим напиленням
- пластини 28 х 100 мм
- Час нагріву 60 сек
- Максимальна температура 230 ° C
- Діапазон температур 160-230 ° C
|
- Петля для підвішування
- Автовідключення черз 1 годину
- Шнур 2 м
|
- Петля для підвішування
- Автовідключення черз 1 годину
- Шнур 2,5 м
|
- Петля для підвішування
- Автовідключення черз 30 хвилин
- Шнур 1,8 м
|
- Петля для підвішування
- Автовідключення черз 1 годину
- Шнур 1,8 м
|
- Петля для підвішування
- Автовідключення черз 1 годину
- Шнур 1,8 м
|
|
- 2 роки +1 (при реєстрації продукту в MyPhilips)
|
|
|