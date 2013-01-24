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Підтримує природний рівень зволоженості волосся

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Стайлер MoistureProtect

HP8374/00
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Cенсор MoistureProtect перевіряє стан волосся 30 раз в секунду і підбирає оптимальну температуру укладання, запобігаючи їх пересушування
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"Плаваючі" пластини регулюють тиск на волосся, запобігаючи їх пошкодження та ламкість
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Іонізація знімає статичну електрику і надає волоссю додатковий блиск
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Час нагріву 15 секунд
MoistureProtect Straightener
Preserve hair’s natural moisture balance
Preserve hair’s natural moisture balance

Збереження природної вологи у волоссі  


Зберегти природний рівень зволоженості волосся навіть під час випрямлення можливо. Датчик MoistureProtect регулює нагрів пластин випрямляча відповідно до стану волосся і запобігає перегріванню, зберігаючи до 57% вологи, згідно з результатами вимірів.
Preserve hair’s natural moisture balance
Straightening without any snags

Випрямлення без сплутування  


Яка мета? Випрямлення волосся без сплутування і пошкоджень. Випрямляч для волосся MoistureProtect оснащений спеціальними "плаваючими" пластинами, які зміщуються, регулюючи тиск при кожному русі. Це допомагає захистити стрижень волосини і знизити ймовірність розламування.
Simply beautifully styled, healthy hair
Simply beautifully styled, healthy hair

Красива зачіска, здорове воллося 


Випрямляч для волосся MoistureProtect не тільки дбає про волосся, але і володіє іншими перевагами, серед яких три цифрові налаштування температури, миттєвий нагрів за 15 секунд і функція іонізації. Завдяки іонізації негативно заряджені іони живлять волосся, сприяють закриттю волосяних лусочок, надаючи волоссю блиск і гладкість. В результаті волосся стає гладкими, блискучими і шовковистим.

Зачіска
Дізнайтесь, як це просто

Get styling-See how easy it is

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HP8374/00

MoistureProtect

HP8374/00

Підтримує природний рівень зволоженості волосся
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HPS930/00

Pro

HPS930/00

Титанові пластини для швидкого і бездоганного випрямлення волосся
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BHS675/00

StraightCare

BHS675/00

До 95% менше посічених кінчиків
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BHS378/00

StraightCare Essential

BHS378/00

Гладке та блискуче волосся з функцією іонізації та контролем
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BHS377/00

StraightCare Essential

BHS377/00

Гладке та блискуче волосся з турботою та контролем
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Захист волосся
  • Технологія MoistureProtect підтримує природний рівень зволоженості волосся
  • Інфрачервоний датчик визначає стан волосся і підбирає оптимальну температуру укладання, запобігаючи пересушуванню
  • Система іонізації
  • Технологія ThermoGuard
  • Система іонізації
  • Технологія SplitStop для запобігання посічених кінчиків
  • Датчик UniTemp: стильна укладка без перегріву
  • Система іонізації
  • Технологія ThermoProtect рівномірно розподіляє тепло по пластинах
  • Система іонізації
  • Технологія ThermoProtect рівномірно розподіляє тепло по пластинах

Технічні характеристики
  • Покриття: титан
  • пластини 25 х 90 мм
  • Час нагріву 15 сек
  • Максимальна температура 200 ° C
  • Діапазон температур 150-200 ° C
  • плаваючі пластини
  • Покриття: титан
  • пластини 25 х 110 мм
  • Час нагріву 10 сек
  • Максимальна температура 230 ° C
  • Діапазон температур 140-230 ° C
  • плаваючі пластини
  • Покриття: кераміка з кератиновим напиленням
  • пластини 25 х 105 мм
  • Час нагріву 30 сек
  • Максимальна температура 230 ° C
  • Діапазон температур 120-230 ° C
  • Покриття: кераміка з кератиновим напиленням
  • пластини 27 х 100 мм
  • Час нагріву 60 сек
  • Максимальна температура 230 ° C
  • Діапазон температур 160-230 ° C
  • Покриття: кераміка з кератиновим напиленням
  • пластини 28 х 100 мм
  • Час нагріву 60 сек
  • Максимальна температура 230 ° C
  • Діапазон температур 160-230 ° C

Зручність використання
  • Петля для підвішування
  • Автовідключення черз 1 годину
  • Шнур 2 м
  • Петля для підвішування
  • Автовідключення черз 1 годину
  • Шнур 2,5 м
  • Петля для підвішування
  • Автовідключення черз 30 хвилин
  • Шнур 1,8 м
  • Петля для підвішування
  • Автовідключення черз 1 годину
  • Шнур 1,8 м
  • Петля для підвішування
  • Автовідключення черз 1 годину
  • Шнур 1,8 м

Гарантія
  • 2 роки
  • 2 роки +1 (при реєстрації продукту в MyPhilips)
  • 2 роки
  • 2 роки
  • 2 роки
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MoistureProtect Straightener

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