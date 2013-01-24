Стайлер MoistureProtect

Красива зачіска, здорове воллося



Випрямляч для волосся MoistureProtect не тільки дбає про волосся, але і володіє іншими перевагами, серед яких три цифрові налаштування температури, миттєвий нагрів за 15 секунд і функція іонізації. Завдяки іонізації негативно заряджені іони живлять волосся, сприяють закриттю волосяних лусочок, надаючи волоссю блиск і гладкість. В результаті волосся стає гладкими, блискучими і шовковистим.

