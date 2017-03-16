Почистіть
язик

Розпорядок дня

Вранці: чистіть протягом 60 сек.

Почистіть язик

Розпорядок дня

Вранці: чистіть протягом 60 сек.

Клацніть

Встановіть

Розпиліть

Розпиліть

Пошкребіть

Пошкребіть

Порада. Усувайте бактерії, які спричиняють поганий подих і накопичуються за ніч, спершу почистивши язик.

Переглянути відомості про TongueCare+

Почистіть
зуби

Розпорядок дня

Вранці + ввечері: чистіть протягом двох хвилин

Почистіть зуби

Розпорядок дня

Вранці + ввечері: чистіть протягом двох хвилин

Факт. Кисла їжа на сніданок може послаблювати емаль протягом 45 хвилин після прийому їжі.

 

Порада. Чистіть зуби перед сніданком і полощіть ополіскувачем для рота без вмісту спирту після прийому їжі.

Переглянути нашу лінійку

Видаліть
наліт

Розпорядок дня

Ввечері: чистіть проміжки між зубами

Видаліть наліт

Розпорядок дня

Ввечері: чистіть проміжки між зубами

Наповніть

Наповніть

Бийте в ціль

Бийте в ціль

Спрямуйте

Спрямуйте

Порада. 40% кожного зуба прикрито сусіднім зубом. Усувайте наліт між зубами перед чищенням, щоб зубна паста подіяла.

Заміняйте
насадку-щітку

Розпорядок дня

Кожні 3 місяці

Заміняйте насадку для щітки

Розпорядок дня

Кожні 3 місяці

Факт. У міру зношування щетинок погіршується якість видалення нальоту.

 

Порада. Якщо блакитні щетинки-індикатори втрачають свій колір до завершення трьох місяців використання, час заміняти насадку для щітки.

Переглянути нашу лінійку

Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

Я розумію

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.