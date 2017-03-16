Почистіть
язик
Порада. Усувайте бактерії, які спричиняють поганий подих і накопичуються за ніч, спершу почистивши язик.
Почистіть
зуби
Факт. Кисла їжа на сніданок може послаблювати емаль протягом 45 хвилин після прийому їжі. Порада. Чистіть зуби перед сніданком і полощіть ополіскувачем для рота без вмісту спирту після прийому їжі.
Видаліть
наліт
Порада. 40% кожного зуба прикрито сусіднім зубом. Усувайте наліт між зубами перед чищенням, щоб зубна паста подіяла.
Заміняйте
насадку-щітку
Факт. У міру зношування щетинок погіршується якість видалення нальоту. Порада. Якщо блакитні щетинки-індикатори втрачають свій колір до завершення трьох місяців використання, час заміняти насадку для щітки.
