Вибрати новий телевізор тепер стало справді легко. Лінійка Performance пропонує популярні технології, зокрема 4K UHD, всеохоплююче підсвічування Ambilight, Android TV, Google Помічника, Dolby Vision та Dolby Atmos.
Новий телевізор 58" серії Performance
4K LED-телевізор. Яскраве зображення HDR. Плавні динамічні сцени.
Процесор Philips P5. Завжди ідеальне зображення незалежно від джерела.
Ambilight - дозвольте емоціям вийти за межі екрана.
Android TV - будь-який контент за Вашим бажанням
Dolby Vision та Dolby Atmos. Кінематографічне зображення та звук.
Підсвічування Ambilight наповнює кімнату захоплюючим світлом, що відповідає дії на екрані. Скористашись підсвічуванням один раз, Ви будете дивуватись, як дивились телевізор без нього.
Телевізор, що ідеальний до останнього пікселя
Будьте готові до надчіткого досконалого зображення без мерехтіння, навіть під час потокової передачі. Це стає можливим безпосередньо завдяки найкращому у світі процесору для обробки зображення P5*.
Телевізор, що має усі смарт-функції
Android TV забезпечує зручну навігацію, доступ до контенту та ігор, і голосове керування через Google Помічника або Amazon Alexa.
Телевізор, що має все для кіно
Технології Dolby Vision та Dolby Atmos - це технології, що використовуються кінематографістами для захопливої якості зображення та 3D-звуку. Як можна пропустити їх?
Телевізор, що завжди готовий до підключення
Завдяки підтримці технології Play-Fi підсилити звучання неймовірно просто. Додайте саундбар або домашню мульти-кімнатну акустичну систему – й керуйте ними зі смартфону. Жодних кабелів, жодної метушні чи обмежень!
*Поворотна підставка доступна лише в діагоналях менше 60 дюймів.
*Телевізори Philips були відзначені незалежними експертами за виняткову якість зображення та дизайн. Для довідки див. наші нагороди на цій сторінці. *Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній.
Звук нового рівня? Нам є що вам запропонувати.
LED 4K UHD-телевізор із Android TV серії 9435 Звук від Bowers & Wilkins