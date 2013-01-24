Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
Серія Performance

    Той,
    що має все

    Той,
    що має все

    Дізнатися зараз

    Той, що потрібно взяти додому


    Вибрати новий телевізор тепер стало справді легко. Лінійка Performance пропонує популярні технології, зокрема 4K UHD, всеохоплююче підсвічування Ambilight, Android TV, Google Помічника, Dolby Vision та Dolby Atmos.
    Світлодіодний телевізор Philips 4K UHD Android Smart TV серії Performance – PUS8505

    Новий телевізор 58" серії Performance

     

    • 4K LED-телевізор. Яскраве зображення HDR. Плавні динамічні сцени.
    • Процесор Philips P5. Завжди ідеальне зображення незалежно від джерела.
    • Ambilight - дозвольте емоціям вийти за межі екрана. 
    • Android TV - будь-який контент за Вашим бажанням  
    • Dolby Vision та Dolby Atmos. Кінематографічне зображення та звук.

    бути першим, хто переглянув цей предмет

    Більше про цей телевізор

    Серія Philips Performance за 45 секунд

    Світлодіодні телевізори Philips 4K UHD Android TV серії Performance за 45 секунд
    Телевізор Philips серії Performance із Ambilight

    Телевізор, що виходить за межі екрана


    Підсвічування Ambilight наповнює кімнату захоплюючим світлом, що відповідає дії на екрані. Скористашись підсвічуванням один раз, Ви будете дивуватись, як дивились телевізор без нього.
    Світлодіодний телевізор Philips 4K UHD серії Performance з Ambilight
    Телевізор Philips 4K UHD серії Performance з P5 Picture Engine

    Телевізор, що ідеальний до останнього пікселя


    Будьте готові до надчіткого досконалого зображення без мерехтіння, навіть під час потокової передачі. Це стає можливим безпосередньо завдяки найкращому у світі процесору для обробки зображення P5*.
    Світлодіодний телевізор Philips 4K UHD
    Світлодіодний телевізор Philips 4K UHD серії Performance з P5 Picture Engine
    Телевізор Philips Android Smart TV серії Performance

    Телевізор, що має усі смарт-функції


    Android TV забезпечує зручну навігацію, доступ до контенту та ігор, і голосове керування через Google Помічника або Amazon Alexa.
    Телевізор Philips Android Smart TV серії Performance
    Телевізор Philips Android Smart TV серії Performance із Google Помічником – Окей, Google
    Телевізор Philips Android Smart TV серії Performance працює з Amazon Alexa
    Телевізор Philips серії Performance із Dolby Vision

    Телевізор, що має все для кіно


    Технології Dolby Vision та Dolby Atmos - це технології, що використовуються кінематографістами для захопливої якості зображення та 3D-звуку. Як можна пропустити їх?
    Телевізор Philips Android Smart TV серії Performance із Dolby Vision та Dolby Atmos
    Телевізор Philips Smart TV серії Performance із Play-Fi

    Телевізор, що завжди готовий до підключення


    Завдяки підтримці технології Play-Fi підсилити звучання неймовірно просто. Додайте саундбар або домашню мульти-кімнатну акустичну систему – й керуйте ними зі смартфону. Жодних кабелів, жодної метушні чи обмежень!
    Телевізор Philips Android Smart TV серії Performance із підключенням Play-Fi
    Дізнатися більше про Play-Fi
    Телевізор Philips серії Performance із поворотною підставкою

    Телевізор, що прекрасний увімкненим чи вимкненим


    Вишуканий європейський дизайн. Високоякісні матеріали. Тонка металічна рамка та підставка, з можливістю повороту. І достатньо місця для саундбара.*
    Телевізор Philips 4K UHD Android Smart TV серії Performance із поворотною підставкою

    Виберіть свій розмір – від звичайного до великого.

    43-дюймовий світлодіодний телевізор Philips 4K UHD Android TV серії Performance
    Більше про цей телевізор
    50-дюймовий світлодіодний телевізор Philips 4K UHD Android TV серії Performance
    Більше про цей телевізор
    58-дюймовий світлодіодний телевізор Philips 4K UHD Android TV серії Performance
    Більше про цей телевізор
    65-дюймовий світлодіодний телевізор Philips 4K UHD Android TV серії Performance
    Більше про цей телевізор
    70-дюймовий світлодіодний телевізор Philips 4K UHD Android TV серії Performance
    Більше про цей телевізор
    75-дюймовий світлодіодний телевізор Philips 4K UHD Android TV серії Performance
    Більше про цей телевізор

    *Поворотна підставка доступна лише в діагоналях менше 60 дюймів.

    *Телевізори Philips були відзначені незалежними експертами за виняткову якість зображення та дизайн. Для довідки див. наші нагороди на цій сторінці.
    *Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній.


    Звук нового рівня?     Нам є що вам запропонувати.

    Світлодіодний телевізор Philips 9435 4K UHD Android TV – звук від Bowers&Wilkins
    LED 4K UHD-телевізор із Android TV серії 9435
    Звук від Bowers & Wilkins
    Докладніше про серію 9435
    Саундбар Philips B8505 серії Performance

    Саундбар B8505 серії Performance

    Ідеальне поєднання

    Збагатіть звучання телевізора

    Телевізори Philips

    Головна сторінка телевізорів
    Телевізори OLED
    Серія Performance
    Телевізори із Ambilight
    Телевізори 4K Ultra HD
    Телевізори Smart TV / Android TV
    Див. усі телевізори
    Нагороди телевізорів

    Аудіопристрої Philips

    Навушники
    Звукові системи
    Бездротові гучномовці
    Домашні аудіосистеми
    Fidelio

    Підтримка

    Підтримка телевізорів
    Підтримка аудіопристроїв
    Реєстрація виробів
    Оновлення програмного забезпечення і драйверів
    Зв’яжіться з нами

    Ми у мережі

    Facebook
    Instagram
    YouTube
    Карта сайту