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Телевізор Philips Smart TV

Телевізори Philips Smart TV

Зручні. З доступом до Інтернету. Неперевершені.

Відкрийте для себе телевізори Philips Smart TV

    Наші рекомендації

    Телевізор 4K UHD з Android TV серії 9435

    Телевізор 4K UHD з Android TV серії 9435

    65PUS9435/12


    Чудове підсвічування. Прекрасний звук.

    • 4K UHD. Яскраве HDR-зображення
    • Абсолютний звук. Bowers & Wilkins у поєднанні з Dolby Atmos
    • Пульт ДК із задньою панеллю зі шкіри. Висококласна тканина гучномовця
    • Google Помічник. Amazon Alexa*
    Переглянути цей Philips Smart TV
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    Що таке Smart TV

    Що таке Smart TV?

     

    Наймасштабніші блокбастери. Найновіші ігри. Телевізори Smart TV можна підключити до найрізноманітнішого контенту через Інтернет і керувати ними за допомогою голосу.

    Функції телевізора Philips Smart TV

    Телевізори Philips Smart TV

     

    Легкий доступ до Netflix, Disney+ та YouTube – це лише початок. Ви можете попросити Philips Smart TV знайти фільми та ігри, керувати розумними домашніми пристроями тощо. Ви будете насолоджуватися високою якістю зображення і магією підсвічування Philips Ambilight. *

    Телевізор Philips Android TV

    Ваш Philips Android TV

     

    Переглядайте улюблений контент, як самі бажаєте. Отримайте доступ до 500 000+ фільмів та програм, відтворюйте музику та ігри й переглядайте контент із вашого смарт-пристрою на телевізорі. Легко додавайте додатки, які Ви використовуєте найбільше, на головний екран телевізора Philips Android TV.

    Телевізор Philips Android TV

    Розмаїття контенту


    Будь-яка платформа. Завжди найкраща якість зображення. Телевізор Philips Smart TV може показувати контент у будь-якому форматі HDR і розумно підвищувати низьку якість відео для завжди відмінного перегляду.
    Netflix
    Youtube
    Disney Plus
    Megogo
    Divan TV
    Netflix
    Youtube
    Disney Plus
    Megogo
    Divan TV
    Телевізор Smart TV з Netflix

    Netflix


    Програми та фільми, про які говорять усі. Спеціальна кнопка Netflix на пульті ДК переносить Вас туди.
    Телевізор Smart TV з YouTube

    Youtube


    Переглядайте популярний у всьому світі контент у ще кращій якості зображення на телевізорі Philips Android TV.
    Телевізор Smart TV з Disney+

    Disney+


    Пориньте у легендарні й ексклюзивні проєкти від Disney, Pixar, Marvel, Star Wars та National Geographic.*
    Телевізор Smart TV з Megogo

    M E G O G O


    Провайдер розваг для всієї родини — сотні каналів, тисячі фільмів, серіали, мультики, спортивні та кіберспортивні трансляції, навіть аудіокниги та подкасти.  
    Телевізор Smart TV з Divan

    Divan.TV


    Понад 220 каналів, 50 000 фільмів на рік і топові світові серіали. 

    * Google Assistant is available on Philips Android TVs running on Android O (8) or higher OS version. GA is available in selected languages and countries with English-UK and German-DE and French-FR being supported from the start. Supported language/countries list is going to be expanded overtime. For latest language and countries support list please contact our consumer care.

    * Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

    * Disney+ subscription required. Subject to terms at https://www.disneyplus.com © 2020 Disney and its related entities.

    Під’єднуйтеся та насолоджуйтеся

    Від голосових помічників до звуку в режимі Multi-Room 
    Play-Fi
    DTS Play-Fi
    Philips Smart TV with DTS Play-fi

    Play-Fi

     

    Поставте телевізор Philips у самому серці своєї бездротової звукової системи Multi-Room. Під’єднайте його до сумісних гучномовців у будь-якій кімнаті. 

    Смарт-телевізор Philips із Play-Fi
    Дізнатися більше про Play-Fi
    Голосовий помічник
    Голосовий помічник

    Керування голосом

     

    Хочете знайти фільми, отримати відповіді на екрані або керувати розумними домашніми пристроями? Просто скажіть своєму телевізору.*

    Телевізор Philips Smart TV з Google Помічником
    Телевізор Philips Smart TV – працює з Amazon Alexa
    Телевізор Philips Smart TV – працює з Amazon Alexa
    Телевізор Philips Smart TV – працює з Amazon Alexa
    Chromecast
    Chromecast

    Вбудований Chromecast™


    Легко переносьте фотографії, музику тощо безпосередньо із вашого смарт-пристрою на Philips Smart TV.
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    * Потрібна підписка на Disney +. З урахуванням умов на веб-сайті https://www.disneyplus.com © 2020 Disney та пов'язаних з ним організацій.                   

    * Google Помічник доступний на телевізорах Philips з Android, що працюють на базі ОС Android O (8) або новішої версії. Google Помічник доступний кількома мовами та у певних країнах із підтримкою англійської (UK), німецької (DE) та французької (FR) мов, що підтримуються  від самого початку . Список мов та країн, що підтримуються, буде з часом розширено. Найновіший список підтримуваних мов та країн можна дізнатися у нашій інформаційній службі для клієнтів.

    * Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній.

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