Чудове підсвічування. Прекрасний звук.
- 4K UHD. Яскраве HDR-зображення
- Абсолютний звук. Bowers & Wilkins у поєднанні з Dolby Atmos
- Пульт ДК із задньою панеллю зі шкіри. Висококласна тканина гучномовця
- Google Помічник. Amazon Alexa*
Чудове підсвічування. Прекрасний звук.
Наймасштабніші блокбастери. Найновіші ігри. Телевізори Smart TV можна підключити до найрізноманітнішого контенту через Інтернет і керувати ними за допомогою голосу.
Легкий доступ до Netflix, Disney+ та YouTube – це лише початок. Ви можете попросити Philips Smart TV знайти фільми та ігри, керувати розумними домашніми пристроями тощо. Ви будете насолоджуватися високою якістю зображення і магією підсвічування Philips Ambilight. *
Переглядайте улюблений контент, як самі бажаєте. Отримайте доступ до 500 000+ фільмів та програм, відтворюйте музику та ігри й переглядайте контент із вашого смарт-пристрою на телевізорі. Легко додавайте додатки, які Ви використовуєте найбільше, на головний екран телевізора Philips Android TV.
* Google Assistant is available on Philips Android TVs running on Android O (8) or higher OS version. GA is available in selected languages and countries with English-UK and German-DE and French-FR being supported from the start. Supported language/countries list is going to be expanded overtime. For latest language and countries support list please contact our consumer care.
* Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.
* Disney+ subscription required. Subject to terms at https://www.disneyplus.com © 2020 Disney and its related entities.
Поставте телевізор Philips у самому серці своєї бездротової звукової системи Multi-Room. Під’єднайте його до сумісних гучномовців у будь-якій кімнаті.
Хочете знайти фільми, отримати відповіді на екрані або керувати розумними домашніми пристроями? Просто скажіть своєму телевізору.*
* Потрібна підписка на Disney +. З урахуванням умов на веб-сайті https://www.disneyplus.com © 2020 Disney та пов'язаних з ним організацій.
* Google Помічник доступний на телевізорах Philips з Android, що працюють на базі ОС Android O (8) або новішої версії. Google Помічник доступний кількома мовами та у певних країнах із підтримкою англійської (UK), німецької (DE) та французької (FR) мов, що підтримуються від самого початку . Список мов та країн, що підтримуються, буде з часом розширено. Найновіший список підтримуваних мов та країн можна дізнатися у нашій інформаційній службі для клієнтів.
* Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній.
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