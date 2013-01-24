Новий рівень яскравого білого світла
Високоякісні світлодіодні лампи Lumileds пропонують білий пучок денного світла на 5800 Кельвін. Вони освітлюють усе яскраво та чітко, не засліплюючи зустрічних водіїв. Поставте ці компактні лампи у своєму автомобілі для більш комфортного водіння. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Новий рівень яскравого білого світла
Високоякісні світлодіодні лампи Lumileds пропонують білий пучок денного світла на 5800 Кельвін. Вони освітлюють усе яскраво та чітко, не засліплюючи зустрічних водіїв. Поставте ці компактні лампи у своєму автомобілі для більш комфортного водіння. Переглянути усі переваги
Новий рівень яскравого білого світла
Високоякісні світлодіодні лампи Lumileds пропонують білий пучок денного світла на 5800 Кельвін. Вони освітлюють усе яскраво та чітко, не засліплюючи зустрічних водіїв. Поставте ці компактні лампи у своєму автомобілі для більш комфортного водіння. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Новий рівень яскравого білого світла
Високоякісні світлодіодні лампи Lumileds пропонують білий пучок денного світла на 5800 Кельвін. Вони освітлюють усе яскраво та чітко, не засліплюючи зустрічних водіїв. Поставте ці компактні лампи у своєму автомобілі для більш комфортного водіння. Переглянути усі переваги
Керування автомобілем у темряві — непросте завдання, успіх якого залежить від ламп для передніх фар. Замініть їх на світлодіодні, щоб покращити видимість під час водіння вночі та збільшити яскравість освітлення зони поблизу. Так ви легше виявлятимете перешкоди й інших учасників дорожнього руху. Завдяки технології SafeBeam світлодіодні передні фари для автомобілів Philips Ultinon Pro5000 покращують видимість на 160%*. Спробувавши один раз, ви вже не зможете відмовитися від цього ефекту денного світла. Що краща видимість, то швидша реакція й вища безпека. Подолайте темряву з лампами Philips і почувайте себе за кермом уночі максимально безпечно та впевнено.
Завдяки високій колірній температурі до 5800 K лампи Philips Ultinon Pro5000 забезпечують яскраве біле світло, наближене до денного. Саме від рівня видимості залежить те, як ви виявлятимете перешкоди та яку тактику водіння виберете. Оптимальна колірна температура означає, що ви не напружуєте очі, а насолоджуєтеся комфортною й безпечнішою поїздкою в нічний час.
Вам потрібні яскраві та стильні передні фари, проте ви не хочете постійно замінювати несправні лампи? Світлодіоди утворюють тепло, яке потрібно контролювати. Технологія Philips AirBoost — це розумна система охолодження, що відводить тепло від важливих деталей лампи. Завдяки більшій термостійкості світлодіод Philips Ultinon Pro5000 працює довше, ніж інші аналогічні вироби на ринку, — до 3000 годин.
Світлодіод нового типу Philips Ultinon Pro5000 займає мінімум місця у фарі. Завдяки цільній конструкції та вбудованій електроніці його легко монтувати. Ця лампа сумісна із широким модельним рядом автомобілів; її можна легко встановити самостійно або за допомогою кваліфікованого механіка.
Форма променю так само важлива, як і його яскравість: рівномірний, точний пучок світла дає вам змогу бачити й бути поміченими. Лампи Philips Ultinon Pro5000 з ідеально розміщеними світлодіодними мікросхемами добре освітлюють потрібні ділянки дороги, не засліплюючи зустрічні транспортні засоби.
Лампа Philips Ultinon Pro5000 сумісна з електричними системами на 12 В та 24 В, завдяки чому вона підходить для більшості типів транспортних засобів.
Високотехнологічне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі вже понад 100 років. Продукти Philips Automotive Grade Quality розроблено з дотриманням процедур жорсткого контролю якості, що забезпечують незмінно високі стандарти виробництва. Великі виробники автомобілів вибирають лампи Philips, адже коли ви купуєте Philips, ви купуєте якість. Ви отримуєте не лише потужне яскраве світло та точний світловий пучок, а й фірмовий стиль. Насолоджуйтеся сучасною системою світлодіодного освітлення для безпечнішого та комфортнішого водіння.
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