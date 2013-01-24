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Ultinon Pro5000 HL

Лампа для передніх фар

11005U50CWX2
  • Новий рівень яскравого білого світла Новий рівень яскравого білого світла Новий рівень яскравого білого світла
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    Ultinon Pro5000 HL Лампа для передніх фар

    11005U50CWX2

    Новий рівень яскравого білого світла

    Високоякісні світлодіодні лампи Lumileds пропонують білий пучок денного світла на 5800 Кельвін. Вони освітлюють усе яскраво та чітко, не засліплюючи зустрічних водіїв. Поставте ці компактні лампи у своєму автомобілі для більш комфортного водіння. Переглянути усі переваги

    Ultinon Pro5000 HL Лампа для передніх фар

    Новий рівень яскравого білого світла

    Високоякісні світлодіодні лампи Lumileds пропонують білий пучок денного світла на 5800 Кельвін. Вони освітлюють усе яскраво та чітко, не засліплюючи зустрічних водіїв. Поставте ці компактні лампи у своєму автомобілі для більш комфортного водіння. Переглянути усі переваги

    Новий рівень яскравого білого світла

    Високоякісні світлодіодні лампи Lumileds пропонують білий пучок денного світла на 5800 Кельвін. Вони освітлюють усе яскраво та чітко, не засліплюючи зустрічних водіїв. Поставте ці компактні лампи у своєму автомобілі для більш комфортного водіння. Переглянути усі переваги

    Ultinon Pro5000 HL Лампа для передніх фар

    Новий рівень яскравого білого світла

    Високоякісні світлодіодні лампи Lumileds пропонують білий пучок денного світла на 5800 Кельвін. Вони освітлюють усе яскраво та чітко, не засліплюючи зустрічних водіїв. Поставте ці компактні лампи у своєму автомобілі для більш комфортного водіння. Переглянути усі переваги

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      Новий рівень яскравого білого світла

      Ідеальне поєднання ефективності та надійності

      • LED-HL [~HB3/HB4]
      • 5800 К
      • До 160% яскравіше світло
      • Компактний дизайн, легке встановлення

      До 160% яскравіше світло*

      Керування автомобілем у темряві — непросте завдання, успіх якого залежить від ламп для передніх фар. Замініть їх на світлодіодні, щоб покращити видимість під час водіння вночі та збільшити яскравість освітлення зони поблизу. Так ви легше виявлятимете перешкоди й інших учасників дорожнього руху. Завдяки технології SafeBeam світлодіодні передні фари для автомобілів Philips Ultinon Pro5000 покращують видимість на 160%*. Спробувавши один раз, ви вже не зможете відмовитися від цього ефекту денного світла. Що краща видимість, то швидша реакція й вища безпека. Подолайте темряву з лампами Philips і почувайте себе за кермом уночі максимально безпечно та впевнено.

      Колірна температура 5800 K для чіткого білого світла

      Завдяки високій колірній температурі до 5800 K лампи Philips Ultinon Pro5000 забезпечують яскраве біле світло, наближене до денного. Саме від рівня видимості залежить те, як ви виявлятимете перешкоди та яку тактику водіння виберете. Оптимальна колірна температура означає, що ви не напружуєте очі, а насолоджуєтеся комфортною й безпечнішою поїздкою в нічний час.

      До 3000 годин роботи

      Вам потрібні яскраві та стильні передні фари, проте ви не хочете постійно замінювати несправні лампи? Світлодіоди утворюють тепло, яке потрібно контролювати. Технологія Philips AirBoost — це розумна система охолодження, що відводить тепло від важливих деталей лампи. Завдяки більшій термостійкості світлодіод Philips Ultinon Pro5000 працює довше, ніж інші аналогічні вироби на ринку, — до 3000 годин.

      Компактна універсальна конструкція для зручного використання

      Світлодіод нового типу Philips Ultinon Pro5000 займає мінімум місця у фарі. Завдяки цільній конструкції та вбудованій електроніці його легко монтувати. Ця лампа сумісна із широким модельним рядом автомобілів; її можна легко встановити самостійно або за допомогою кваліфікованого механіка.

      Насолоджуйтеся кращою видимістю

      Форма променю так само важлива, як і його яскравість: рівномірний, точний пучок світла дає вам змогу бачити й бути поміченими. Лампи Philips Ultinon Pro5000 з ідеально розміщеними світлодіодними мікросхемами добре освітлюють потрібні ділянки дороги, не засліплюючи зустрічні транспортні засоби.

      Підтримка 12 В та 24 В для ширшого застосування

      Лампа Philips Ultinon Pro5000 сумісна з електричними системами на 12 В та 24 В, завдяки чому вона підходить для більшості типів транспортних засобів.

      Автомобільне освітлення Philips для найвищої якості

      Високотехнологічне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі вже понад 100 років. Продукти Philips Automotive Grade Quality розроблено з дотриманням процедур жорсткого контролю якості, що забезпечують незмінно високі стандарти виробництва. Великі виробники автомобілів вибирають лампи Philips, адже коли ви купуєте Philips, ви купуєте якість. Ви отримуєте не лише потужне яскраве світло та точний світловий пучок, а й фірмовий стиль. Насолоджуйтеся сучасною системою світлодіодного освітлення для безпечнішого та комфортнішого водіння.

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        EAN1
        8719018007865
        EAN3
        8719018007872
        Тип упаковки
        x2

      • Опис виробу

        Технологія
        LED
        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Фари ближнього світла
        Лінійка
        Ultinon Pro5000
        Тип
        LED-HL [~HB3/HB4]
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Ні
        Позначення
        LED HB3/4 11005 U50CW X2
        Цоколь
        P20d, P22d
        Технічні характеристики
        Технологія AirBoost, SafeBeam

      • Електричні характеристики

        Потужність (Вт)
        16  Вт
        Напруга
        13,2  В

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Яскравіше світло
        Особливість виробу
        Світлодіодні, автомобільної якості

      • Характеристики світла

        Колірна температура
        5800 К
        Люмен
        1200

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        11005U50CWX2
        Код замовлення
        786531

      • Інформація про упаковку

        Висота
        15  см
        Довжина
        23,5  см
        Вага нетто однієї одиниці
        1320  г
        Ширина
        16,8  см
        Вага брутто однієї одиниці
        1,52  кг

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        220  г
        Висота
        16  см
        Довжина
        11,1  см
        Вага нетто однієї одиниці
        120  г
        Ширина
        5  см
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        6 упаковок
        Кількість в упаковці
        2 шт.

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        3000 год

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