Надійність, яку потребують сучасні водії

Лампи Philips Ultinon Pro9000 із сертифікованим за стандартом IP65 захистом від дії пилу та бризок води не створюють електромагнітних перешкод відповідно до стандартів автомобільної галузі. Ці лампи, призначені допомогти вам долати труднощі життя в дорозі, вирізняються довговічністю, що особливо важливо для сучасних водіїв. Насолоджуючись щодня їх яскравим рівномірним світлом, ви відчуватимете себе впевнено за кермом.