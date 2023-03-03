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    Ultinon Pro3100 SI

    Сигнальна лампа

    11065RU31B2
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      Ultinon Pro3100 SI Сигнальна лампа

      11065RU31B2

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      Для стильного водіння оновіть свої стоп-сигнали і задні протитуманні ліхтарі червоними світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3100 LED [˜W21W]. Вони яскравого, насиченого червоного кольору та чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги

      Ultinon Pro3100 SI Сигнальна лампа

      Виділіться у натовпі

      Для стильного водіння оновіть свої стоп-сигнали і задні протитуманні ліхтарі червоними світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3100 LED [˜W21W]. Вони яскравого, насиченого червоного кольору та чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги

      Виділіться у натовпі

      Для стильного водіння оновіть свої стоп-сигнали і задні протитуманні ліхтарі червоними світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3100 LED [˜W21W]. Вони яскравого, насиченого червоного кольору та чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги

      Ultinon Pro3100 SI Сигнальна лампа

      Виділіться у натовпі

      Для стильного водіння оновіть свої стоп-сигнали і задні протитуманні ліхтарі червоними світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3100 LED [˜W21W]. Вони яскравого, насиченого червоного кольору та чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги

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        Ultinon Pro3100 SI

        Ultinon Pro3100 SI

        Сигнальна лампа

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        Надійні та яскраві світлодіодні сигнальні лампи

        • LED-RED [~W21W]
        • Кількість ламп: 2 шт.
        • 12 В, інтенсивне червоне світло
        • Прогресивна автомобільна система

        Попереджайте про свої маневри за допомогою яскравіших зовнішніх ламп

        Попередження про передбачуваний рух транспортного засобу є дуже важливе для вашої безпеки. Щоб уникнути зіткнень, інші люди повинні знати, що ви робите, незалежно від того, чи це рух назад, маневрування, поворот чи зупинка. А якщо погана погода погіршує видимість, потреба у яскравих лампах для подачі сигналів стає ще актуальнішою. Як стоп-сигнали і задні протитуманні фари, сигнальні лампи Philips Ultinon Pro3100 забезпечують необхідну вам потужність, дозволяючи іншим водіям завчасно реагувати. Оновіть зовнішнє освітлення до більш інтенсивного червоного.

        Оптимізовано для кращої видимості

        Лінійка світлодіодних ламп для зовнішнього освітлення Philips Ultinon Pro3000 створена для раціональнішого розподілу світла, щоб забезпечити подачу відповідних зовнішніх сигналів, коли це потрібно (під час руху заднім ходом, зупинки або роботи сигнальних вогнів). Завдяки широкому куту та рівномірному розповсюдженню світла не лише ви побачите більше на дорозі – інші водії також краще бачитимуть вас.

        Надійне світлодіодне освітлення із тривалим терміном експлуатації

        Вам потрібні яскраві та стильні фари, але ви не хочете постійно замінювати несправні лампи. Це велика слабкість звичайних сигнальних вогнів – що потужніша фара, то коротший термін її експлуатації. За однакової інтенсивності світла світлодіодні фари прослужать набагато довше. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3100 надзвичайно довговічні завдяки терміну експлуатації 3000 годин, що у 7 разів перевищує службу звичайних сигнальних ламп W21W (Philips W21W 12V). Заміна звичайної лампи W21W світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3100 дозволить уникнути численних замін у майбутньому, що зекономить ваші гроші та час.

        Просте встановлення та сумісність із багатьма моделями ТЗ

        Насолоджуйтеся простим встановленням: лампи Philips Ultinon Pro3100 мають стандартні цоколі, тому заміняти їх легко та швидко.

        Легке встановлення на транспортному засобі

        Насолоджуйтеся простим встановленням: лампи Philips Ultinon Pro3100 мають конструкцію без полюсів, щоб ви не хвилювалися про полярність під час встановлення. Це заощадить ваш час і спростить встановлення.

        Миттєве повідомлення про безпеку для інших водіїв

        Порівняно з лампами розжарювання, світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3100 миттєво засвічуються, щоб інші водії реагували швидше, а ви були у більшій безпеці.

        Технічні характеристики

        • Термін експлуатації

          Термін експлуатації
          3000 год

        • Характеристики світла

          Колірна температура
          Червона
          Люмен
          65

        • Маркетингові особливості

          Очікувані переваги
          Трансформуйте свої лампи
          Особливість виробу
          • Без полюсів
          • Простота встановлення
          • ECE червоного кольору

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          11065RU31B2
          Код замовлення
          02194630

        • Інформація про упаковку

          Висота
          10,3  см
          Довжина
          14,2  см
          Ширина
          12,1  см
          Вага брутто однієї одиниці
          0,49  кг

        • Дані упаковки

          EAN1
          8719018021946
          EAN3
          8719018021953
          Тип упаковки
          B2

        • Інформація про упаковку

          Висота
          13,5  см
          Довжина
          9,5  см
          Ширина
          1,5  см
          Мінімальна партія (для спеціалістів)
          10
          Кількість в упаковці
          2

        • Опис виробу

          Застосування
          Стоп-сигнали та задні протитуманні ліхтарі
          Цоколь
          W3x16d
          Позначення
          LED-Red [˜W21W]
          Відповідність стандартам ЕСЕ
          Ні
          Лінійка
          Ultinon Pro3100
          Технологія
          LED
          Тип
          LED-Red [~W21W]

        • Електричні характеристики

          Потужність (Вт)
          1,73  Вт
          Напруга
          12  В

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • Перед використанням вдосконалених світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством.

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