Попереджайте про свої маневри за допомогою яскравіших зовнішніх ламп

Попередження про передбачуваний рух транспортного засобу є дуже важливе для вашої безпеки. Щоб уникнути зіткнень, інші люди повинні знати, що ви робите, незалежно від того, чи це рух назад, маневрування, поворот чи зупинка. А якщо погана погода погіршує видимість, яскраві лампи для подачі сигналів стають ще актуальнішими. Сигнальні лампи Philips Ultinon Pro3100 забезпечують вам необхідну продуктивність: як ліхтарі заднього ходу вони освітлюють ділянку одразу за автомобілем або мотоциклом (що більше ви бачите, то безпечніше), як задні протитуманні фари вони дають іншим водіям необхідний додатковий час для реагування на ваші дії.