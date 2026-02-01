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Більше не доступний
11067XUWX2
Більш яскраві та стильні
Для безпечного та сучасного водіння автомобіля використовуйте яскраві світлодіодні лампи Philips X-tremeUltinon LED 2-го покоління T16 для сигналів заднього ходу [~W16W]. Вони потужні, точні та гарно виглядають, тож Ви можете сигналізувати про свої маневри безпечно й зі стилем.
LED-T16 [~W16W]
Кількість ламп: 2 шт.
12 В, 6000 K, ефект денного світла
Прогресивна автомобільна система
Попередження про майбутній маневр автомобіля має надзвичайно велике значення для безпеки. Аби запобігти зіткненням, інші люди повинні знати, що Ви робите. А коли видимість погіршується через погодні умови, потреба в яскравому та помітному сигнальному освітленні стає як ніколи нагальною. Світлодіодні сигнальні лампи Philips X-tremeUltinon 2-го покоління забезпечують ефект яскравого денного світла і до 6000 К для ліхтарів заднього ходу та габаритних ліхтарів. Завдяки інтенсивнішим кольорам для покажчиків поворотів і сигналів зупинки, миттєвому ввімкненню світлодіодів та рівномірному і належним чином скерованому світлу Ви дасте іншим водіям той важливий додатковий час, щоб зреагувати на Ваші маневри.
Оскільки головне призначення зовнішнього освітлення – допомогти Вам бачити і бути побаченими, немає причин, чому Ви водночас не повинні мати гарний вигляд. Якщо Ви намагаєтеся оновити свій стиль, не купуючи новішої машини, заміна засобів зовнішнього освітлення – розумний спосіб витратити гроші. Оновіть зовнішнє освітлення: додайте більше червоного у сигнали зупинки, жовтогарячого – у покажчики поворотів та яскраве біле світло – для габаритних вогнів і ліхтарів зворотного ходу. Ваш автомобіль передає те, ким Ви є, тож покажіть стиль за допомогою зовнішніх сигнальних світлодіодних ламп Philips.
Під час руху заднім ходом видимість обмежена. Оскільки Ви сидите, Вам не видно одночасно у всі боки. А рух заднім ходом у темряві ще зрадливіший. Тож не дивно, що під час руху заднім ходом стаються аварії. Світлодіодні ліхтарі заднього ходу Philips забезпечують 6000 К з ефектом денного світла та краще освітлюють ділянку безпосередньо за автомобілем. Що більше Ви бачите, то в більшій безпеці будете.
Відгуки
Перед використанням вдосконалених світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством.