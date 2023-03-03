Попереджайте про свої маневри за допомогою яскравіших зовнішніх ламп

Попередження про передбачуваний рух транспортного засобу є дуже важливе для вашої безпеки. Щоб уникнути зіткнень, інші люди повинні знати, що ви робите, незалежно від того, чи це рух назад, маневрування, поворот чи зупинка. А якщо погана погода погіршує видимість, потреба у яскравих лампах для подачі сигналів стає ще актуальнішою. Сигнальні лампи Philips Ultinon Pro3100 забезпечують вам необхідну продуктивність: як задні ліхтарі вони дають іншим водіям необхідний додатковий час для реагування на ваші рухи.