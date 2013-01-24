Легка фіксація
Передні фари H7 мають різноманітні кронштейни, що може ускладнювати їх встановлення. Завдяки кільцевим клемам Philips Ваші лампи можна встановити у переважній більшості моделей автомобілів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легка фіксація
Передні фари H7 мають різноманітні кронштейни, що може ускладнювати їх встановлення. Завдяки кільцевим клемам Philips Ваші лампи можна встановити у переважній більшості моделей автомобілів. Переглянути усі переваги
Легка фіксація
Передні фари H7 мають різноманітні кронштейни, що може ускладнювати їх встановлення. Завдяки кільцевим клемам Philips Ваші лампи можна встановити у переважній більшості моделей автомобілів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легка фіксація
Передні фари H7 мають різноманітні кронштейни, що може ускладнювати їх встановлення. Завдяки кільцевим клемам Philips Ваші лампи можна встановити у переважній більшості моделей автомобілів. Переглянути усі переваги
Оскільки кільцеві клеми H7 мають широкий ряд кронштейнів для ламп, можуть виникати проблеми зі встановленням деяких світлодіодних ламп. Завдяки додатковим кільцевим клемам світлодіодні лампи Philips підходять для широкого ряду моделей автомобілів, що гарантує цілковитий спокій та чудове освітлення.
На веб-сайті www.philips.com/automotive можна дізнатися про те, чи потрібна додаткова кільцева клема для Вашої моделі автомобіля. Доступні три версії: тип A – постачається з Philips LED [H7]; типи B та C – продаються окремо для додаткових моделей автомобілів. Точний список дає змогу зробити правильний вибір. Тип B сумісний з усіма світлодіодними лінійками Philips.
На відміну від більшості кільцевих клем низької якості, кільцеві клеми для світлодіодів Philips типів B та C виготовлено з міцного металу і вони стійкі до високих температур. Їх протестовано в реальних автомобільних умовах, тому Ви можете бути впевнені в їхній тривалій ефективності; також їх не потрібно часто заміняти.
Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби Philips для автомобілів створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва. Великі виробники автомобілів обирають лампи Philips, адже коли Ви купуєте Philips, Ви купуєте якість. Ви отримуєте потужне яскраве світло і точний світловий пучок. Ви отримуєте висококласний стиль. Насолоджуйтеся безпечнішим та рівномірнішим водінням.
Доступні чотири версії: тип A – постачається із Philips LED-HL [H7]; тип B, C та D – продаються окремо для додаткових моделей автомобілів. Тип C сумісний із Philips Ultinon та Ultinon Essential LED-HL [~H7].
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