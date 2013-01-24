Міцний метал для тривалої функціональності

На відміну від більшості кільцевих клем низької якості, кільцеві клеми для світлодіодів Philips типів B та C виготовлено з міцного металу і вони стійкі до високих температур. Їх протестовано в реальних автомобільних умовах, тому Ви можете бути впевнені в їхній тривалій ефективності; також їх не потрібно часто заміняти.