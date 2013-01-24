Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Connector rings LED-HL [~H7]

Аксесуари для встановлення світлодіодів

11172CX2
  • Легка фіксація Легка фіксація Легка фіксація
    -{discount-value}

    Connector rings LED-HL [~H7] Аксесуари для встановлення світлодіодів

    11172CX2

    Легка фіксація

    Передні фари H7 мають різноманітні кронштейни, що може ускладнювати їх встановлення. Завдяки кільцевим клемам Philips Ваші лампи можна встановити у переважній більшості моделей автомобілів. Переглянути усі переваги

    Connector rings LED-HL [~H7] Аксесуари для встановлення світлодіодів

    Легка фіксація

    Передні фари H7 мають різноманітні кронштейни, що може ускладнювати їх встановлення. Завдяки кільцевим клемам Philips Ваші лампи можна встановити у переважній більшості моделей автомобілів. Переглянути усі переваги

    Легка фіксація

    Передні фари H7 мають різноманітні кронштейни, що може ускладнювати їх встановлення. Завдяки кільцевим клемам Philips Ваші лампи можна встановити у переважній більшості моделей автомобілів. Переглянути усі переваги

    Connector rings LED-HL [~H7] Аксесуари для встановлення світлодіодів

    Легка фіксація

    Передні фари H7 мають різноманітні кронштейни, що може ускладнювати їх встановлення. Завдяки кільцевим клемам Philips Ваші лампи можна встановити у переважній більшості моделей автомобілів. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all headlights

      Легка фіксація

      Краща фіксація світлодіодних фар

      • Тип C
      • Сумісність із більшістю автомобілів
      Кільцеві клеми для надійної фіксації

      Кільцеві клеми для надійної фіксації

      Оскільки кільцеві клеми H7 мають широкий ряд кронштейнів для ламп, можуть виникати проблеми зі встановленням деяких світлодіодних ламп. Завдяки додатковим кільцевим клемам світлодіодні лампи Philips підходять для широкого ряду моделей автомобілів, що гарантує цілковитий спокій та чудове освітлення.

      Перевірте сумісність зі своїм автомобілем

      Перевірте сумісність зі своїм автомобілем

      На веб-сайті www.philips.com/automotive можна дізнатися про те, чи потрібна додаткова кільцева клема для Вашої моделі автомобіля. Доступні три версії: тип A – постачається з Philips LED-HL [H7]; типи B та C – продаються окремо для додаткових моделей автомобілів. Точний список дає змогу зробити правильний вибір. Тип C сумісний із Philips Ultinon та Ultinon Essential LED-HL [~H7].

      Міцний метал для тривалої функціональності

      Міцний метал для тривалої функціональності

      На відміну від більшості кільцевих клем низької якості, кільцеві клеми для світлодіодів Philips типів B та C виготовлено з міцного металу і вони стійкі до високих температур. Їх протестовано в реальних автомобільних умовах, тому Ви можете бути впевнені в їхній тривалій ефективності; також їх не потрібно часто заміняти.

      Автомобільне освітлення Philips найвищої якості

      Автомобільне освітлення Philips найвищої якості

      Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби Philips для автомобілів створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва. Великі виробники автомобілів обирають лампи Philips, адже коли Ви купуєте Philips, Ви купуєте якість. Ви отримуєте потужне яскраве світло і точний світловий пучок. Ви отримуєте висококласний стиль. Насолоджуйтеся безпечнішим та рівномірнішим водінням.

      Перевірте сумісність зі своїм автомобілем

      Доступні чотири версії: тип A – постачається із Philips LED-HL [H7]; тип B, C та D – продаються окремо для додаткових моделей автомобілів. Тип C сумісний із Philips Ultinon та Ultinon Essential LED-HL [~H7].

      Технічні характеристики

      • Опис виробу

        Технологія
        LED
        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Фари ближнього світла
        Позначення
        11172CX2
        Лінійка
        • LED
        • Кільцеві клеми LED-HL [~H7]
        Тип
        Тип C

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Впевнена фіксація
        Особливість виробу
        Кільцеві клеми для світлодіодів

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        11172CX2
        Код замовлення
        5123330

      • Дані упаковки

        EAN1
        8719018051233
        EAN3
        8719018051240
        Тип упаковки
        x2

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        80  г
        Висота
        15,1  см
        Довжина
        8,5  см
        Вага нетто однієї одиниці
        60  г
        Ширина
        19,5  см
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        10
        Кількість в упаковці
        2

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          • Перед використанням вдосконалених світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством.