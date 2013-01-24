Яскравіше. Біліше. Потужніше.
Користуйтеся лампами Philips X-tremeUltinon LED [˜H1] для передніх фар вашого автомобіля, що пропонують до +200% більше яскравості. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Яскравіше. Біліше. Потужніше.
Користуйтеся лампами Philips X-tremeUltinon LED [˜H1] для передніх фар вашого автомобіля, що пропонують до +200% більше яскравості. Переглянути усі переваги
Яскравіше. Біліше. Потужніше.
Користуйтеся лампами Philips X-tremeUltinon LED [˜H1] для передніх фар вашого автомобіля, що пропонують до +200% більше яскравості. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Яскравіше. Біліше. Потужніше.
Користуйтеся лампами Philips X-tremeUltinon LED [˜H1] для передніх фар вашого автомобіля, що пропонують до +200% більше яскравості. Переглянути усі переваги
Керувати автомобілем у темряві непросто, тому Вам доводиться покладатися на передні фари. Для безпечного водіння автомобіля важливо забезпечити хороше фронтальне та периферійне бачення. Завдяки інтенсивному яскравому променю світлодіодні передні фари Philips X-tremeUltinon LED покращують видимість до 200%. Ви завжди будете вибирати світлодіодні лампи, коли побачите ефект, який близький до денного світла. Що краща видимість, то краща реакція і вища безпека. Подолайте темряву, вибравши модернізовані світлодіодні лампи Philips, і керуйте автомобілем вночі з більшою впевненістю і кращим контролем.
Світлодіодні передні фари Philips X-tremeUltinon із колірною температурою до 5800 Кельвін і технологією автомобільної якості LUXEON забезпечують яскраве, біле світло, яке близьке за характеристиками до денного. Що краще бачення, то краще видно перешкоди і можна вибрати ідеальну тактику водіння. Яскравіше світло в нічний час дозволяє не вдивлятися у даль, а насолоджуватися комфортною і захоплюючою поїздкою.
Подібно як очі можуть багато про Вас розповісти, лампи для передніх фар можуть розповісти багато про Ваш автомобіль. Якщо Ви хочете оновити вигляд автомобіля, не купуючи новішого, заміна ламп для передніх фар є найраціональнішим рішенням вкласти гроші. Ваш автомобіль – це вираження того, ким Ви є, тому виразіть свій стиль за допомогою світлодіодних передніх фар Philips. Замість жовтого Ви отримаєте чисте, біле та сучасне світло. За такий престижний вигляд розумні водії вибирають світлодіодні передні фари Philips.
Найкращі передні фари – це не просто найяскравіші. Створити ще яскравіші світлодіодні лампи для автомобілів – просто. Важливо те, як використовується додаткове світло. Розсіяне яскраве світло не є ідеальним для водіння і може створити небезпечний відблиск. Завдяки технології SafeBeam світлодіодні передні фари Philips спрямовують світло туди, де потрібно. Однорідний і точний пучок світла відповідає вимогам дорожньої безпеки щодо галогенних ламп для передніх фар. Завдяки точнішому контролю світла покращується видимість, що гарантує краще та безпечніше водіння вночі.
Вам потрібні яскраві та стильні передні фари. Проте Ви не бажаєте постійно замінювати несправні лампи. Звичайні фари мають один основний недолік: що сильніше світло, то коротший термін експлуатації. Світлодіоди забезпечують вищу інтенсивність освітлення і працюють набагато довше. Світлодіодні вироби Philips X-tremeUltinon надзвичайно надійні. Завдяки системам керування теплом Philips AirFlux та Philips AirCool вони працюють до 12 років – саме впродовж цього періоду часу більшість автомобілів підлягають заміні чи модернізації.
Світлодіодні передні фари виділяють тепло, яке потрібно контролювати. Технології Philips AirFlux та AirCool – це розумні системи охолодження, які відводять тепло від важливих деталей лампи. Збільшуючи термостійкість, світлодіодні передні фари Philips працюють довше, ніж інші аналогічні вироби на ринку. Надійні лампи гарантують не лише зручність та економію, а й безпеку. Ви не хочете, щоб вони зламалися під час використання. Світлодіодні лампи Philips забезпечують цілковитий спокій у дорозі.
Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби Philips, які мають автомобільну якість, створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості, що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва. Великі виробники автомобілів обирають лампи Philips, адже коли Ви купуєте Philips, Ви купуєте якість. Ви отримуєте потужне яскраве світло та точний світловий пучок. Ви отримуєте висококласний стиль. І Ви отримуєте прогресивну систему світлодіодного освітлення для більш безпечного, рівномірного та приємного водіння.
Створено для простого встановлення в сумісних автомобілях: водії, які мають досвід технічного обслуговування автомобілів, зможуть легко модернізувати сумісні лампи для передніх фар. Водночас, радимо запросити для встановлення нових світлодіодних ламп для передніх фар Philips спеціаліста-механіка – він забезпечить готовність рушати в дорогу. Ці лампи для передніх фар сумісні з широким рядом наявних моделей автомобілів, проте підтримуються не всі типи автомобілів.
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Опис виробу
Електричні характеристики
Маркетингові особливості
Характеристики світла
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Термін експлуатації