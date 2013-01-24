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Ultinon Pro9000

зі світлодіодами Lumileds для авто

11336U90CWX2
  • Передові світлодіодні лампи для водіїв-ентузіастів. Передові світлодіодні лампи для водіїв-ентузіастів. Передові світлодіодні лампи для водіїв-ентузіастів.
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    Ultinon Pro9000 зі світлодіодами Lumileds для авто

    11336U90CWX2

    Передові світлодіодні лампи для водіїв-ентузіастів.

    Philips Ultinon Pro9000 – це новий стандарт для модернізованих світлодіодних ламп. Це на 200% яскравіше* та біліше світло для оптимальної ефективності й компактна конструкція для простого встановлення в більшість автомобілів. *Порівняно з мінімальними законними стандартами. Переглянути усі переваги

    Ultinon Pro9000 зі світлодіодами Lumileds для авто

    Передові світлодіодні лампи для водіїв-ентузіастів.

    Philips Ultinon Pro9000 – це новий стандарт для модернізованих світлодіодних ламп. Це на 200% яскравіше* та біліше світло для оптимальної ефективності й компактна конструкція для простого встановлення в більшість автомобілів. *Порівняно з мінімальними законними стандартами. Переглянути усі переваги

    Передові світлодіодні лампи для водіїв-ентузіастів.

    Philips Ultinon Pro9000 – це новий стандарт для модернізованих світлодіодних ламп. Це на 200% яскравіше* та біліше світло для оптимальної ефективності й компактна конструкція для простого встановлення в більшість автомобілів. *Порівняно з мінімальними законними стандартами. Переглянути усі переваги

    Ultinon Pro9000 зі світлодіодами Lumileds для авто

    Передові світлодіодні лампи для водіїв-ентузіастів.

    Philips Ultinon Pro9000 – це новий стандарт для модернізованих світлодіодних ламп. Це на 200% яскравіше* та біліше світло для оптимальної ефективності й компактна конструкція для простого встановлення в більшість автомобілів. *Порівняно з мінімальними законними стандартами. Переглянути усі переваги

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      Передові світлодіодні лампи для водіїв-ентузіастів.

      Оригінальна автомобільна ефективність світлодіодів

      • LED-HL [~H3]
      • До 200% яскравіше світло
      • Холодне біле світло
      • Світлодіоди Lumileds Altilon SMD

      До 200% яскравіше світло

      Нові лампи Philips Ultinon Pro9000 гарантують вам надзвичайну видимість під час керування транспортним засобом. Освітлення дороги, яке вони забезпечують, майже на 200% яскравіше й рівномірніше в порівнянні з мінімальним дозволеним стандартом для галогенних ламп, а їх оптимальний спектр робить дорожні знаки більш помітними. Бачте далі, реагуйте швидше!

      Світлодіоди оригінальної якості – ексклюзивно для Lumileds на ринку післяпродажного обслуговування

      Сучасні лампи Philips Ultinon Pro9000 – це запорука високої ефективності завдяки ексклюзивним високоякісним світлодіодним чіпам Lumileds TopContact. Ці унікальні світлодіоди оригінальної якості забезпечують рівномірніший промінь, утворюють менше тепла та мають ідеальний колір світла для чіткішої видимості. Найбільші світові виробники автомобілів вибирають світлодіодні чіпи Lumileds та автомобільні лампи Philips, зокрема за те, що їх оснащено найкращими компонентами й технологіями, які гарантують незрівнянну ефективність і довший строк експлуатації ламп.

      Колірна температура 5800 кельвінів для холодного білого світла

      Насолоджуйтеся балансом зручності й функціональності. Виробники оригінального обладнання довели, що лампи Philips Ultinon Pro9000 мають максимально комфортну для очей колірну температуру до 5800 K, що особливо важливо вночі. Це зменшує втому та ймовірність напруження очей, тому водити автомобіль у темряві безпечніше й приємніше.

      Освітлення дороги саме там, де потрібно

      Завдяки ідеальному розташуванню світлодіодних чіпів у лампах Philips Ultinon Pro9000 ви отримуєте світло на дорозі саме там, де потрібно, не засліплюючи водіїв зустрічних автомобілів. Наші лампи утворюють найкращий робочий промінь без відблисків. Керуйте безпечніше разом із Philips Ultinon Pro9000.

      Ергономічний дизайн, висока ефективність

      Лампи Philips Ultinon Pro9000 – це потужна технологія та компактний дизайн. Ми подбали про їх ефективність, зручність і легкість установлення.

      Підтримка 12 В та 24 В для ширшого застосування

      Лампа Philips Ultinon Pro9000 сумісна з електричними системами на 12 В та 24 В, завдяки чому вона підходить для більшості типів транспортних засобів.

      Довший строк експлуатації: до 5000 годин

      Потрібні яскраві та стильні автомобільні фари, але ви не хочете постійно замінювати зіпсуті лампи? Звичайні фари мають один великий недолік: що сильніше світло, то коротший строк їх експлуатації. Світлодіоди гарантують інтенсивніше освітлення та працюють значно довше. Фари Philips Ultinon Pro9000 створено на роки. Завдяки системам керування теплом AirBoost і AirCool вони витримують до 5000 годин роботи.

      Надійність, яку потребують сучасні водії

      Лампи Philips Ultinon Pro9000 із сертифікованим за стандартом IP65 захистом від дії пилу та бризок води не створюють електромагнітних перешкод відповідно до стандартів автомобільної галузі. Ці лампи, призначені допомогти вам долати труднощі життя в дорозі, вирізняються довговічністю, що особливо важливо для сучасних водіїв. Насолоджуючись щодня їх яскравим рівномірним світлом, ви відчуватимете себе впевнено за кермом.

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        x2
        EAN1
        8719018007261
        EAN3
        8719018007278

      • Опис виробу

        Технологія
        LED
        Застосування
        Фари дальнього світла
        Лінійка
        Ultinon Pro9000
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Ні
        Позначення
        LED H3 11336 U90CW X2
        Цоколь
        PK22s
        Тип
        LED-HL [~H3]
        Технічні характеристики
        Технологія AirBoost, SafeBeam

      • Електричні характеристики

        Напруга [В]
        13,2 В
        Потужність [Вт]
        18 Вт

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Яскравіше світло
        Особливість виробу
        Світлодіодні, автомобільної якості

      • Характеристики світла

        Колірна температура
        5800 К
        Люмен [лм]
        1500

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        11336U90CWX2
        Код замовлення
        726131

      • Інформація про упаковку

        Висота
        32,5  см
        Довжина
        120  см
        Вага нетто однієї одиниці
        22  г
        Ширина
        420  см
        Вага брутто однієї одиниці
        19,1  кг

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        18,9  г
        Висота
        15,2  см
        Довжина
        15,2  см
        Вага нетто однієї одиниці
        7  г
        Ширина
        7  см
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        2520
        Кількість в упаковці
        2,72

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        5000 год.

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          • Порівняно з мінімальним дозволеним стандартом для галогенних ламп.
          • Перед використанням модернізованих світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством.