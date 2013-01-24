Новий рівень білого світла
Передні фари Philips Ultinon LED-HL [~H4] пропонують новий рівень яскравості: стильне біле світло з температурою до 6200 Кельвін та ефективним світловим пучком передніх фар. Із кращою фіксацією з компактною конструкцією завдяки вбудованій електроніці. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Новий рівень білого світла
Передні фари Philips Ultinon LED-HL [~H4] пропонують новий рівень яскравості: стильне біле світло з температурою до 6200 Кельвін та ефективним світловим пучком передніх фар. Із кращою фіксацією з компактною конструкцією завдяки вбудованій електроніці. Переглянути усі переваги
Новий рівень білого світла
Передні фари Philips Ultinon LED-HL [~H4] пропонують новий рівень яскравості: стильне біле світло з температурою до 6200 Кельвін та ефективним світловим пучком передніх фар. Із кращою фіксацією з компактною конструкцією завдяки вбудованій електроніці. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Новий рівень білого світла
Передні фари Philips Ultinon LED-HL [~H4] пропонують новий рівень яскравості: стильне біле світло з температурою до 6200 Кельвін та ефективним світловим пучком передніх фар. Із кращою фіксацією з компактною конструкцією завдяки вбудованій електроніці. Переглянути усі переваги
Керувати автомобілем у темряві – непросте завдання, тому Вам доводиться покладатися на лампи для передніх фар. Для безпечного водіння автомобіля важливо забезпечити хороше фронтальне та периферійне бачення. Завдяки технології SafeBeam світлодіодні передні фари для автомобілів Philips Ultinon LED покращують видимість на 160%. Ви завжди будете вибирати світлодіодні лампи, коли побачите ефект, який близький до денного світла. Що краща видимість, то краща реакція і вища безпека. Подолайте темряву, вибравши лампи Philips, і керуйте автомобілем вночі з більшою впевненістю і кращим контролем.
Світлодіодні передні фари Philips Ultinon LED із колірною температурою 6200 Кельвін забезпечують яскраве, біле світло, яке близьке за характеристиками до денного. Що краще бачення, то краще видно перешкоди і можна вибрати ідеальну тактику водіння. Яскраве світло в нічний час дозволяє не вдивлятися у даль, а насолоджуватися комфортною і захоплюючою поїздкою.
Вам потрібні яскраві та стильні лампи для передніх фар. Проте Ви не бажаєте постійно заміняти зіпсуті лампи. Звичайні лампи для передніх фар мають один основний недолік: що сильніше світло, то коротший термін експлуатації. Світлодіоди працюють набагато довше. Світлодіодні вироби Philips Ultinon LED із системою керування теплом AirFlux надзвичайно надійні: вони працюють до 8 років.
Світлодіодна лампа Philips Ultinon LED має цілком новий дизайн – із вбудованою у корпус електронікою в блоці драйверів. Блок драйверів – це мозок світлодіода: він відповідає за такі аспекти, як потужність та світловіддача. У багатьох інших модернізованих світлодіодних рішеннях на ринку блок драйверів знаходиться ззовні корпуса світлодіода. У світлодіодній лампі Philips Ultinon LED він вбудований безпосередньо в корпус для створення покращеного дизайну з використанням мінімум місця. Покращений розмір світлодіода – це основне, оскільки кілька оптичних засобів дуже малі. Світлодіодна лампа Philips Ultinon LED компактної конструкції підходить для широкого ряду моделей автомобілів, і спеціаліст-механік може легко її встановити.
Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби Philips для автомобілів створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва. Великі виробники автомобілів обирають лампи Philips, адже коли Ви купуєте Philips, Ви купуєте якість. Ви отримуєте потужне яскраве світло і точний світловий пучок. Ви отримуєте висококласний стиль. Насолоджуйтеся безпечнішим та рівномірнішим водінням.
Створено для простого встановлення в сумісних автомобілях: водії, які мають досвід технічного обслуговування автомобілів, зможуть легко модернізувати сумісні лампи для передніх фар. Водночас, радимо запросити для встановлення нових світлодіодних ламп для передніх фар Philips спеціаліста-механіка – він забезпечить готовність рушати в дорогу. Ці лампи для передніх фар сумісні з широким рядом наявних моделей автомобілів, проте підтримуються не всі типи автомобілів.
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Опис виробу
Електричні характеристики
Маркетингові особливості
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