Отримайте до 250% яскравіше світло для чудової видимості

Керування автомобілем у темряві – непросте завдання, тому задля безпеки Вам доводиться покладатися на лампи для передніх фар. Завдяки інтенсивному яскравому білому променю світлодіодні передні фари для автомобілів Philips X-tremeUltinon 2-го покоління розсувають межі світла, покращуючи видимість до 250%, щоб Ви могли бачити далі. Завдяки унікальним високоякісним світлодіодним кристалам Lumileds LUXEON Altilon SMD, які використовуються виробниками автомобілів, Ви зможете насолоджуватися неперевершеним ефектом денного світла під час керування автомобілем уночі. А оскільки Ви бачитимете більше, то не лише будете у більшій безпеці, а й зможете почувати себе більш розслаблено та комфортно під час їзди уночі.