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Світлодіодна інновація для людей, які захоплюються водінням
Світлодіодні лампи Philips X-tremeUltinon 2-го покоління встановлюють новий стандарт ефективності для модернізованих світлодіодних ламп. Унікальна технологія Lumileds Altilon SMD, що використовується виробниками автомобілів, забезпечує на 250% яскравіше, біліше світло для безпечнішого та більш комфортного водіння уночі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Світлодіодна інновація для людей, які захоплюються водінням
Світлодіодні лампи Philips X-tremeUltinon 2-го покоління встановлюють новий стандарт ефективності для модернізованих світлодіодних ламп. Унікальна технологія Lumileds Altilon SMD, що використовується виробниками автомобілів, забезпечує на 250% яскравіше, біліше світло для безпечнішого та більш комфортного водіння уночі. Переглянути усі переваги
Світлодіодна інновація для людей, які захоплюються водінням
Світлодіодні лампи Philips X-tremeUltinon 2-го покоління встановлюють новий стандарт ефективності для модернізованих світлодіодних ламп. Унікальна технологія Lumileds Altilon SMD, що використовується виробниками автомобілів, забезпечує на 250% яскравіше, біліше світло для безпечнішого та більш комфортного водіння уночі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Світлодіодна інновація для людей, які захоплюються водінням
Світлодіодні лампи Philips X-tremeUltinon 2-го покоління встановлюють новий стандарт ефективності для модернізованих світлодіодних ламп. Унікальна технологія Lumileds Altilon SMD, що використовується виробниками автомобілів, забезпечує на 250% яскравіше, біліше світло для безпечнішого та більш комфортного водіння уночі. Переглянути усі переваги
з ексклюзивними світлодіодами Lumileds для авто
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Керування автомобілем у темряві – непросте завдання, тому задля безпеки Вам доводиться покладатися на лампи для передніх фар. Завдяки інтенсивному яскравому білому променю світлодіодні передні фари для автомобілів Philips X-tremeUltinon 2-го покоління розсувають межі світла, покращуючи видимість до 250%, щоб Ви могли бачити далі. Завдяки унікальним високоякісним світлодіодним кристалам Lumileds LUXEON Altilon SMD, які використовуються виробниками автомобілів, Ви зможете насолоджуватися неперевершеним ефектом денного світла під час керування автомобілем уночі. А оскільки Ви бачитимете більше, то не лише будете у більшій безпеці, а й зможете почувати себе більш розслаблено та комфортно під час їзди уночі.
Philips X-tremeUltinon 2-го покоління – це єдині світлодіодні модернізовані лампи на ринку запчастин, які використовують світлодіодні мікросхеми виробника оригінального обладнання (OEM, Original Equipment Manufacturer): Lumileds LUXEON Altilon SMD. Чудова ефективність освітлення включає неймовірно чітку світлотіньову межу для ідеального пучка світла. Це означає, що пучок чітко підсвічує об’єкти попереду без засліплення інших учасників руху, а Ви перебуваєте у більшій безпеці в темряві. Однією з причин, чому провідні виробники автомобілів з усього світу вибирають світлодіодні мікросхеми Lumileds та лампи для фар Philips, є те, що їх обладнано найкращими компонентами, що забезпечують найкращу ефективність.
Завдяки колірній температурі до 5800 Кельвін світлодіодні фари Philips X-tremeUltinon 2-го покоління створюють яскраве біле світло, яке близьке за характеристиками до денного. Сучасні нові автомобілі мають фари приблизно такої ж колірної температури, адже доведено, що вона найкраще підходить для сприйняття людським оком і реагування на сигнали попередження. Завдяки чіткішому баченню Ви зможете краще помічати перешкоди та обирати ідеальну тактику водіння. Яскраве світло в нічний час дозволяє не вдивлятися у даль, а насолоджуватися комфортною і захоплюючою поїздкою.
Найкращі передні фари – це не просто найяскравіші. Створити ще яскравіші світлодіодні лампи для автомобілів – просто. Важливо те, як використовується додаткове світло. Неконтрольоване яскраве світло не є ідеальним для водіння і може створити небезпечний відблиск. Завдяки технології SafeBeam світлодіодні передні фари Philips спрямовують світло туди, де потрібно. Однорідний і точний пучок світла відповідає вимогам дорожньої безпеки щодо галогенних ламп для передніх фар. Завдяки точнішому контролю світла покращується видимість, що гарантує краще та безпечніше водіння вночі.
Керування теплом є важливим фактором ефективності світлодіодних ламп. Світлодіодні лампи X-tremeUltinon 2-го покоління обладнано системами керування теплом AirFlux [~H4 та протитуманні] та AirCool [~H7]. Вони ефективно розподіляють тепло, забезпечуючи завжди оптимальну яскравість фар (стабільність у люменах). Різні світлодіодні лампи конкурентів використовують менш ефективні технології розподілу тепла, тому під час нагрівання випромінюють слабший пучок світла. Для світлодіодних ламп X-tremeUltinon 2-го покоління із цим немає проблем, адже в них тепло швидко виділяється. Ви отримуєте сталий потужний пучок світла на весь час поїздки.
У деяких моделях автомобілів виникають певні проблеми з модернізованими лампами на базі світлодіодів, наприклад, поява помилкових попереджень на панелі керування, мерехтіння ламп та проблеми індикатора дальнього світла. Унікальні адаптери Philips CANbus вирішують ці проблеми, забезпечуючи належну роботу світлодіодних фар та відсутність цих дефектів електросистеми. Завдяки вдосконаленому дизайну та міцному корпусу адаптер CANbus легко встановлюється та призначений задовольняти потреби щоденного водіння.
Світлодіодну лампу X-tremeUltinon обладнано невеликим блоком керування (який перетворює високу напругу в низьку, необхідну для світлодіодів), тому може поміститися навіть у найменшій секції для фари. Тепер він менший за звичайну сірникову коробку, тому світлодіодну лампу 2-го покоління легко встановлювати, яким автомобілем би Ви не керували.
Вам потрібні яскраві та стильні передні фари, проте Ви не бажаєте постійно замінювати несправні лампи. Звичайні фари мають один основний недолік: що сильніше світло, то коротший термін експлуатації. Світлодіоди забезпечують вищу інтенсивність освітлення, проте працюють набагато довше, а світлодіодні фари Philips X-tremeUltinon 2-го покоління створені на роки. Завдяки системам керування теплом AirFlux та AirCool вони працюють до 12 років. Оскільки більшість автомобілів підлягають заміні чи модернізації упродовж цього періоду часу, Ваші стильні нові лампи для передніх фар пропрацюють упродовж усього періоду експлуатації автомобіля.
Світлодіодні лампи виробника оригінального обладнання та Philips X-tremeUltinon 2-го покоління створено з незначним допустимим відхиленням приблизно 5800 К. Це дозволяє їм працювати разом із наявними світлодіодними лампами автомобіля без конфліктів кольору світла. Тому вони ідеально поєднуватимуться, наприклад, із Вашими денними ходовими вогнями. Питання сумісності відпадають, коли мова йде про світлодіодні лампи Philips X-tremeUltinon 2-го покоління.
Світлодіодні лампи Philips X-tremeUltinon 2-го покоління мають сертифікат IP65 із захистом від потрапляння пилу та бризок води, а також мають гарантовану сумісність EMI, відповідають стандартам автомобільної промисловості в питаннях електромагнітних перешкод. Ці лампи точно розроблено відповідно до жорстких умов сучасного життя автомобілістів. Вони пропонують надійність, яку так потребують сучасні водії.
Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби Philips автомобільної якості створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва. Лампи Philips загалом сумісні з моделями автомобілів більшості марок, такими як Audi, BMW, Ford, GM, Toyota та Volkswagen. Детальніше дивіться посібник щодо вибору ламп.
Дані упаковки
Опис виробу
Електричні характеристики
Маркетингові особливості
Характеристики світла
Інформація для замовлень
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Інформація про упаковку
Термін експлуатації