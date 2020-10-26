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11362U90CWX2
Передові світлодіодні лампи для водіїв-ентузіастів
Philips Ultinon Pro9000 – це новий стандарт для модернізованих світлодіодних ламп. Це на 250% яскравіше* та біліше світло для оптимальної ефективності й компактна конструкція для простого встановлення в більшість автомобілів. *Порівняно з мінімальними законними стандартами.Переглянути усі переваги
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з ексклюзивними світлодіодами для авто
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Нові лампи для фар Philips Ultinon Pro9000 гарантують вам надзвичайну видимість під час керування транспортним засобом. Освітлення дороги, яке вони забезпечують, майже на 250% яскравіше й рівномірніше в порівнянні з мінімальним дозволеним стандартом для галогенних ламп, а їх оптимальний спектр робить дорожні знаки більш помітними. Бачте далі, реагуйте швидше!
Сучасні лампи Philips Ultinon Pro9000 – це запорука високої ефективності завдяки ексклюзивним високоякісним світлодіодним мікросхемам Lumileds TopContact. Ці унікальні світлодіоди оригінальної якості забезпечують рівномірніший промінь, утворюють менше тепла та мають ідеальний колір світла для чіткішої видимості. Найбільші світові виробники автомобілів вибирають світлодіодні мікросхеми Lumileds для авто та фари Philips, зокрема, за те, що їх оснащено найкращими компонентами й технологіями, які гарантують незрівнянну ефективність і довший строк експлуатації ламп.
Насолоджуйтеся балансом зручності й функціональності. Виробники оригінального обладнання довели, що лампи Philips Ultinon Pro9000 мають максимально комфортну для очей колірну температуру до 5800 K, що особливо важливо вночі. Це зменшує втому та ймовірність напруження очей, тому водити автомобіль у темряві безпечніше й приємніше.
Завдяки ідеальному розташуванню світлодіодних мікросхем у лампах Philips Ultinon Pro9000 ви отримуєте світло на дорозі саме там, де потрібно, не засліплюючи водіїв зустрічних автомобілів. Наші лампи також оснащено технологією Philips SafeBeam, що утворює найкращий робочий промінь без відблисків. Керуйте безпечніше разом із Philips Ultinon Pro9000.
Лампи Philips Ultinon Pro9000 – це потужна технологія та компактний дизайн. Ми подбали про їх ефективність, зручність і легкість установлення.
Модернізовані світлодіодні та галогенні лампи відрізняються за потужністю, складом і споживанням енергії. Заміна галогенних ламп на світлодіодні може спричинити такі проблеми, як мерехтіння світла. Лампи Philips Ultinon Pro9000 не потребують додаткових адаптерів** для усунення мерехтіння в більшості транспортних засобів. Вони сумісні з електричною системою транспортного засобу та гарантують рівномірний промінь світла й оптимальну колірну температуру.
Лампа Philips Ultinon Pro9000 сумісна з електричними системами на 12 В та 24 В, завдяки чому вона підходить для більшості типів транспортних засобів.
Потрібні яскраві та стильні автомобільні фари, але ви не хочете постійно замінювати зіпсуті лампи? Звичайні фари мають один великий недолік: що сильніше світло, то коротший строк їх експлуатації. Світлодіоди гарантують інтенсивніше освітлення та працюють значно довше. Фари Philips Ultinon Pro9000 створено на роки. Завдяки системам керування теплом AirBoost і AirCool вони витримують до 5000 годин роботи.
Лампи Philips Ultinon Pro9000 із сертифікованим за стандартом IP65 захистом від дії пилу та бризок води не створюють електромагнітних перешкод відповідно до стандартів автомобільної галузі. Ці лампи, призначені допомогти вам долати труднощі життя в дорозі, вирізняються довговічністю, що особливо важливо для сучасних водіїв. Насолоджуючись щодня їх яскравим рівномірним світлом, ви відчуватимете себе впевнено за кермом.
Маркетингові особливості
Опис виробу
Термін експлуатації
Характеристики світла
Електричні характеристики
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Дані упаковки
Інформація про упаковку
Інформація про упаковку
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