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    • Передові світлодіодні лампи для водіїв-ентузіастів Передові світлодіодні лампи для водіїв-ентузіастів Передові світлодіодні лампи для водіїв-ентузіастів
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      Ultinon Pro9000 з ексклюзивними світлодіодами для авто

      11366U90CWX2

      Передові світлодіодні лампи для водіїв-ентузіастів

      Philips Ultinon Pro9000 – це новий стандарт для модернізованих світлодіодних ламп. Це на 250% яскравіше* та біліше світло для оптимальної ефективності й компактна конструкція для простого встановлення в більшість автомобілів. *Порівняно з мінімальними законними стандартами.

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      Ultinon Pro9000 з ексклюзивними світлодіодами для авто

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      Ultinon Pro9000

      з ексклюзивними світлодіодами для авто

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      Передові світлодіодні лампи для водіїв-ентузіастів

      Оригінальна автомобільна ефективність світлодіодів

      • Тип лампи: H8/H11/H16
      • До 250% яскравіше світло*
      • Холодне біле світло 5800 К
      • Світлодіоди Lumileds TopContact
      • Кількість ламп: 2 шт.

      До 250% яскравіше світло*

      Нові лампи для фар Philips Ultinon Pro9000 гарантують вам надзвичайну видимість під час керування транспортним засобом. Освітлення дороги, яке вони забезпечують, майже на 250% яскравіше й рівномірніше в порівнянні з мінімальним дозволеним стандартом для галогенних ламп, а їх оптимальний спектр робить дорожні знаки більш помітними. Бачте далі, реагуйте швидше!

      Світлодіоди оригінальної якості – ексклюзивно для Lumileds на ринку післяпродажного обслуговування

      Сучасні лампи Philips Ultinon Pro9000 – це запорука високої ефективності завдяки ексклюзивним високоякісним світлодіодним мікросхемам Lumileds TopContact. Ці унікальні світлодіоди оригінальної якості забезпечують рівномірніший промінь, утворюють менше тепла та мають ідеальний колір світла для чіткішої видимості. Найбільші світові виробники автомобілів вибирають світлодіодні мікросхеми Lumileds для авто та фари Philips, зокрема, за те, що їх оснащено найкращими компонентами й технологіями, які гарантують незрівнянну ефективність і довший строк експлуатації ламп.

      Колірна температура 5800 кельвінів для холодного білого світла

      Насолоджуйтеся балансом зручності й функціональності. Виробники оригінального обладнання довели, що лампи Philips Ultinon Pro9000 мають максимально комфортну для очей колірну температуру до 5800 K, що особливо важливо вночі. Це зменшує втому та ймовірність напруження очей, тому водити автомобіль у темряві безпечніше й приємніше.

      Освітлення дороги саме там, де потрібно

      Завдяки ідеальному розташуванню світлодіодних мікросхем у лампах Philips Ultinon Pro9000 ви отримуєте світло на дорозі саме там, де потрібно, не засліплюючи водіїв зустрічних автомобілів. Наші лампи також оснащено технологією Philips SafeBeam, що утворює найкращий робочий промінь без відблисків. Керуйте безпечніше разом із Philips Ultinon Pro9000.

      Ергономічний дизайн, висока ефективність

      Лампи Philips Ultinon Pro9000 – це потужна технологія й ергономічний, проте ефективний дизайн. Ви без зайвих зусиль установите цю лампу цільної конструкції. А завдяки вбудованому драйверу вам не знадобиться шукати додаткове місце у фарі. Крім того, ця надкомпактна конструкція сумісна із широким модельним рядом автомобілів.

      Висока електрична сумісність для більшості транспортних засобів

      Модернізовані світлодіодні та галогенні лампи відрізняються за потужністю, складом і споживанням енергії. Заміна галогенних ламп на світлодіодні може спричинити такі проблеми, як мерехтіння світла. Лампи Philips Ultinon Pro9000 не потребують додаткових адаптерів** для усунення мерехтіння в більшості транспортних засобів. Вони сумісні з електричною системою транспортного засобу та гарантують рівномірний промінь світла й оптимальну колірну температуру.

      Підтримка 12 В та 24 В для ширшого застосування

      Лампа Philips Ultinon Pro9000 сумісна з електричними системами на 12 В та 24 В, завдяки чому вона підходить для більшості типів транспортних засобів.

      Довший строк експлуатації: до 5000 годин

      Потрібні яскраві та стильні автомобільні фари, але ви не хочете постійно замінювати зіпсуті лампи? Звичайні фари мають один великий недолік: що сильніше світло, то коротший строк їх експлуатації. Світлодіоди гарантують інтенсивніше освітлення та працюють значно довше. Фари Philips Ultinon Pro9000 створено на роки. Завдяки системам керування теплом AirBoost і AirCool вони витримують до 5000 годин роботи.

      Надійність, яку потребують сучасні водії

      Лампи Philips Ultinon Pro9000 із сертифікованим захистом від дії пилу та бризок води IP65 не створюють електромагнітних перешкод відповідно до стандартів автомобільної галузі. Ці лампи, призначені допомогти вам долати труднощі життя в дорозі, вирізняються довговічністю, що особливо важливо для сучасних водіїв. Насолоджуючись щодня їх яскравим рівномірним світлом, ви відчуватимете себе впевнено за кермом.

      Технічні характеристики

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Яскраве біле світло
        Особливість виробу
        Світлодіодні, автомобільної якості

      • Опис виробу

        Застосування
        Передні протитуманні фари
        Цоколь
        PGJ19-1; PGJ19-2; PGJ19-3
        Позначення
        LED Fog 11366 U90CW X2
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Ні
        Лінійка
        Ultinon Pro9000
        Технічні характеристики
        Технологія AirBoost, SafeBeam
        Технологія
        LED
        Тип
        LED-FOG [~H8/H11/H16]

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        5000 год

      • Характеристики світла

        Колірна температура
        5800 К
        Люмен [лм]
        950

      • Електричні характеристики

        Потужність (Вт)
        11  Вт
        Напруга [В]
        13,2 В

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        11366U90CWX2
        Код замовлення
        712431

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        x2
        EAN1
        8719018007124
        EAN3
        8719018007131

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        346  г
        Довжина
        15.2  см
        Ширина
        7  см
        Висота
        18.9  см
        Вага нетто однієї одиниці
        53  г
        Кількість в упаковці
        2 шт.
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        6 упаковок
        Довжина [см]
        15,2
        Ширина [см]
        7
        Висота [см]
        15,2
        Вага нетто однієї одиниці [г]
        7
        Вага брутто однієї одиниці [г]
        18,9

      • Інформація про упаковку

        Довжина
        32.5  см
        Ширина
        22  см
        Висота
        19.1  см
        Вага нетто однієї одиниці
        22  г
        Вага брутто однієї одиниці
        2.4  кг

      Badge-D2C

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      • Порівняно з мінімальним дозволеним стандартом для галогенних ламп.
      • Перед використанням модернізованих світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством.
      • * У деяких рідкісних випадках, щоб повністю усунути мерехтіння, знадобиться встановити відповідне рішення CANbus Light repair.

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