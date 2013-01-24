Легке встановлення завдяки вбудованій електроніці

Світлодіодна лампа Philips Ultinon LED має цілком новий дизайн – із вбудованою у корпус електронікою в блоці драйверів. Блок драйверів – це мозок світлодіода: він відповідає за такі аспекти, як потужність та світловіддача. У багатьох інших модернізованих світлодіодних рішеннях на ринку блок драйверів знаходиться ззовні корпуса світлодіода. У світлодіодній лампі Philips Ultinon LED він вбудований безпосередньо в корпус для створення покращеного дизайну з використанням мінімум місця. Покращений розмір світлодіода – це основне, оскільки кілька оптичних засобів дуже малі. Світлодіодна лампа Philips Ultinon LED компактної конструкції підходить для широкого ряду моделей автомобілів, і спеціаліст-механік може легко її встановити.