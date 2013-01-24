Унікальні світлодіодні кристали OEM Lumileds для чудової ефективності освітлення

Philips X-tremeUltinon 2-го покоління – це єдині світлодіодні модернізовані лампи на ринку запчастин, які використовують світлодіодні мікросхеми виробника оригінального обладнання (OEM, Original Equipment Manufacturer): Lumileds LUXEON Altilon SMD. Чудова ефективність освітлення включає неймовірно чітку світлотіньову межу для ідеального пучка світла. Це означає, що пучок чітко підсвічує об’єкти попереду без засліплення інших учасників руху, а Ви перебуваєте у більшій безпеці в темряві. Однією з причин, чому провідні виробники автомобілів з усього світу вибирають світлодіодні мікросхеми Lumileds та лампи для фар Philips, є те, що їх обладнано найкращими компонентами, що забезпечують найкращу ефективність.