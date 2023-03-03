Попереджайте про свої маневри за допомогою яскравіших зовнішніх ламп

Попередження про передбачуваний рух транспортного засобу є дуже важливе для вашої безпеки. Щоб уникнути зіткнень, інші люди повинні знати, що ви робите, незалежно від того, чи це рух назад, маневрування, поворот чи зупинка. А якщо погана погода погіршує видимість, потреба у яскравих лампах для подачі сигналів стає ще актуальнішою. Як сигнали повороту, сигнальні лампи Philips Ultinon Pro3100 забезпечують необхідну вам потужність, дозволяючи іншим водіям завчасно реагувати. Оновіть зовнішнє освітлення до більш інтенсивного жовтого. Ваш транспортний засіб багато про вас розкаже, тож заявіть про себе зі стилем за допомогою зовнішніх світлодіодних сигнальних ламп Philips.