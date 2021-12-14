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    Ultinon Pro6000 SI

    Автомобільна сигнальна лампа

    11498RU60X2
    • Насолоджуйтеся тривалою яскравістю Насолоджуйтеся тривалою яскравістю Насолоджуйтеся тривалою яскравістю
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      Ultinon Pro6000 SI Автомобільна сигнальна лампа

      11498RU60X2

      Насолоджуйтеся тривалою яскравістю

      Для стильного водіння оновіть свої стоп-сигнали світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro6000 LED-RED [˜P21W]. Вони яскравого, насиченого червоного кольору, чудово виглядають і покращують видимість, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги

      Ultinon Pro6000 SI Автомобільна сигнальна лампа

      Насолоджуйтеся тривалою яскравістю

      Для стильного водіння оновіть свої стоп-сигнали світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro6000 LED-RED [˜P21W]. Вони яскравого, насиченого червоного кольору, чудово виглядають і покращують видимість, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги

      Насолоджуйтеся тривалою яскравістю

      Для стильного водіння оновіть свої стоп-сигнали світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro6000 LED-RED [˜P21W]. Вони яскравого, насиченого червоного кольору, чудово виглядають і покращують видимість, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги

      Ultinon Pro6000 SI Автомобільна сигнальна лампа

      Насолоджуйтеся тривалою яскравістю

      Для стильного водіння оновіть свої стоп-сигнали світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro6000 LED-RED [˜P21W]. Вони яскравого, насиченого червоного кольору, чудово виглядають і покращують видимість, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги

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        Ultinon Pro6000 SI

        Ultinon Pro6000 SI

        Автомобільна сигнальна лампа

        Усього:

        Насолоджуйтеся тривалою яскравістю

        Вишукані яскравіші сигнальні вогні

        • LED-RED [~P21W]
        • Кількість ламп: 2 шт.
        • 12 В, інтенсивне червоне світло
        • Прогресивна автомобільна система

        Попереджайте про свої маневри за допомогою яскравіших зовнішніх ламп

        Надзвичайно важливо сигналізувати про планові маневри вашого транспортного засобу. Для уникнення зіткнення інші водії мають знати, що ви робитимете. А коли за поганої погоди знижується видимість, виникає ще більша потреба в потужних яскравих сигналах. Світлодіодні сигнальні лампи Philips Ultinon Pro6000 мають яскраве й інтенсивне червоне світло для стоп-сигналів. Ваш автомобіль багато про вас розкаже, тому проявіть свій стиль зі світлодіодними сигнальними лампами Philips.

        Миттєве повідомлення про безпеку для інших водіїв

        Порівняно з лампами розжарювання, світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro6000 миттєво засвічуються, щоб інші водії реагували швидше, а ви були у більшій безпеці.

        Ергономічний дизайн із трьома світлодіодами

        Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro6000 рівномірно поширюють світло у стоп-сигналах. Завдяки широкому куту поширення променя світло завжди буде скероване туди, де потрібно.

        Оновіть лампи, оновіть стиль

        Основним завданням зовнішнього освітлення є допомогти вам бачити і бути помітними, і немає причини, чому воно не може бути ще й стильним. Якщо ви хочете оновити стиль, не купуючи нового автомобіля, заміна зовнішнього освітлення світлодіодними сигнальними лампами Philips Ultinon Pro6000 – це раціональна інвестиція.

        Довший строк експлуатації: до 5000 годин

        Потрібні яскраві та стильні автомобільні лампи, але ви не хочете постійно замінювати зіпсуті лампи? Звичайні лампи мають один великий недолік: що потужніше їхнє світло, то коротший строк експлуатації. Світлодіоди гарантують інтенсивніше освітлення та працюють значно довше. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro9000 створено на роки. Завдяки сучасній світлодіодній технології та вдосконаленим системам керування теплом вони витримують до 5000 годин роботи.

        Просте встановлення та сумісність із більшістю моделями автомобілів

        Насолоджуйтеся простим встановленням: заміняти лампи Philips Ultinon Pro6000 швидко й легко.

        Електрична сумісність із більшістю автомобілів

        Модернізовані світлодіодні і традиційні лампи відрізняються за потужністю, складом і споживанням енергії. Заміна традиційних ламп на світлодіодні може спричинити певні проблеми. Лампи Philips Ultinon Pro6000 електрично сумісні з більшістю автомобілів. За потреби для усунення несправностей наявні аксесуари у вигляді додаткових адаптерів. Ми продаємо комплексне рішення.

        Технічні характеристики

        • Термін експлуатації

          Термін експлуатації
          5000 год.

        • Характеристики світла

          Колірна температура
          Червона
          Люмен
          75

        • Маркетингові особливості

          Очікувані переваги
          Вишукані яскравіші сигнальні вогні
          Особливість виробу
          • Світлодіодні, автомобільної якості
          • Потужна яскравість
          • Рівномірне розсіювання світла

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          11498RU60X2
          Код замовлення
          72142230

        • Дані упаковки

          EAN1
          6974260721422
          EAN3
          6974260721439
          Тип упаковки
          x2

        • Інформація про упаковку

          Вага брутто однієї одиниці
          0,51  кг
          Вага нетто однієї одиниці
          360  г
          Висота
          13,5  см
          Довжина
          9,5  см
          Ширина
          1,5  см

        • Інформація про упаковку

          Вага брутто однієї одиниці
          36  г
          Вага нетто однієї одиниці
          13  г
          Висота
          10,3  см
          Довжина
          14,2  см
          Ширина
          12,1  см
          Мінімальна партія (для спеціалістів)
          10 упаковок
          Кількість в упаковці
          2 шт.

        • Опис виробу

          Застосування
          Зупинка
          Цоколь
          BA15S
          Позначення
          P21W LED red 11498 RU60 12V X2
          Відповідність стандартам ЕСЕ
          Ні
          Лінійка
          Ultinon Pro6000 SI
          Технологія
          LED
          Напруга
          12  В
          Тип
          LED-RED [~P21W]

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