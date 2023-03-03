Яскраве та стильне освітлення салону і номерного знака

Виберіть наші яскраво-білі світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3100 для чудової видимості та стилю у салоні автомобілі та на номерному знаку. Ці яскраві, стильні лампи перетворять ваші враження від водіння. Якщо ви шукаєте упущений телефон, пасажири хочуть почитати або ви намагаєтеся розробити найкращий маршрут до пункту призначення – тепер можна насолодитися яскравим салонним освітленням, яке не втомлює очі. За допомогою цих високоефективних ламп також можна чудово підсвітити номерний знак. Ваш транспортний засіб багато про вас розкаже, тож заявіть про себе зі стилем за допомогою зовнішніх світлодіодних сигнальних ламп Philips.