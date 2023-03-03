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Для стильного водіння оновіть свої лампи для салону і номерних знаків світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3100 LED Festoon. Холодне яскраве світло підсвічує салон автомобіля, воно лагідне для очей і створює стильний ефект підсвічування номерних знаків. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
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Для стильного водіння оновіть свої лампи для салону і номерних знаків світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3100 LED Festoon. Холодне яскраве світло підсвічує салон автомобіля, воно лагідне для очей і створює стильний ефект підсвічування номерних знаків. Переглянути усі переваги
Виділіться у натовпі
Для стильного водіння оновіть свої лампи для салону і номерних знаків світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3100 LED Festoon. Холодне яскраве світло підсвічує салон автомобіля, воно лагідне для очей і створює стильний ефект підсвічування номерних знаків. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Виділіться у натовпі
Для стильного водіння оновіть свої лампи для салону і номерних знаків світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3100 LED Festoon. Холодне яскраве світло підсвічує салон автомобіля, воно лагідне для очей і створює стильний ефект підсвічування номерних знаків. Переглянути усі переваги
Сигнальна лампа
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Виберіть наші яскраво-білі світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3100 для чудової видимості та стилю у салоні автомобілі та на номерному знаку. Ці яскраві, стильні лампи перетворять ваші враження від водіння. Якщо ви шукаєте упущений телефон, пасажири хочуть почитати або ви намагаєтеся розробити найкращий маршрут до пункту призначення – тепер можна насолодитися яскравим салонним освітленням, яке не втомлює очі. За допомогою цих високоефективних ламп також можна чудово підсвітити номерний знак. Ваш транспортний засіб багато про вас розкаже, тож заявіть про себе зі стилем за допомогою зовнішніх світлодіодних сигнальних ламп Philips.
Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3100 рівномірно поширюють світло, чи то під час читання, для підсвічування у відділенні для рукавичок, номерного знака або багажника. Завдяки широкому куту поширення променя світло завжди буде скероване туди, де потрібно.
Вам потрібні яскраві та стильні фари, але ви не хочете постійно замінювати несправні лампи. Це велика слабкість звичайних сигнальних вогнів – що потужніша фара, то коротший термін її експлуатації. За однакової інтенсивності світла світлодіодні фари прослужать набагато довше. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3100 надзвичайно довговічні завдяки терміну експлуатації 3000 годин, що до 3 разів перевищує службу звичайних 43-мм 12 В сигнальних ламп Festoon (Philips Festoon 43mm 12V). Заміна звичайної 43-мм лампи Festoon світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3100 дозволить уникнути численних замін у майбутньому, що зекономить ваші гроші та час.
Насолоджуйтеся простим встановленням: лампи Philips Ultinon Pro3100 мають стандартні цоколі, тому заміняти їх легко та швидко.
Термін експлуатації
Характеристики світла
Маркетингові особливості
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Інформація про упаковку
Дані упаковки
Інформація про упаковку
Опис виробу
Електричні характеристики
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