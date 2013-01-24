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Vision

лампа для передніх фар

12258PRB1
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    Vision лампа для передніх фар

    12258PRB1

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Лампи для передніх фар Vision забезпечують до 30% більше видимості порівняно зі звичайними лампами для фар, пропонують відмінні характеристики пучка світла та оригінальну якість обладнання для кращої безпеки та комфорту за прийнятною ціною. Переглянути усі переваги

    Vision лампа для передніх фар

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Лампи для передніх фар Vision забезпечують до 30% більше видимості порівняно зі звичайними лампами для фар, пропонують відмінні характеристики пучка світла та оригінальну якість обладнання для кращої безпеки та комфорту за прийнятною ціною. Переглянути усі переваги

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Лампи для передніх фар Vision забезпечують до 30% більше видимості порівняно зі звичайними лампами для фар, пропонують відмінні характеристики пучка світла та оригінальну якість обладнання для кращої безпеки та комфорту за прийнятною ціною. Переглянути усі переваги

    Vision лампа для передніх фар

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Лампи для передніх фар Vision забезпечують до 30% більше видимості порівняно зі звичайними лампами для фар, пропонують відмінні характеристики пучка світла та оригінальну якість обладнання для кращої безпеки та комфорту за прийнятною ціною. Переглянути усі переваги

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      Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

      До 30% більше видимості порівняно зі звичайною лампою

      • Тип лампи: H1
      • В упаковці: 1 шт.
      • 12 В, 55 Вт
      Лампи Vision випромінюють довші пучки світла порівняно зі звичайними лампами

      Лампи Vision випромінюють довші пучки світла порівняно зі звичайними лампами

      Наші лампи забезпечують максимально потужний і направлений пучок світла. Ми завжди пропонуємо найкращі та найбільш ефективні рішення освітлення, адже знаємо, що наші високоякісні лампи можуть одного дня врятувати життя.

      Безпека на дорозі починається з того, наскільки добре видно Вам і наскільки добре видно Вас

      Безпека на дорозі починається з того, наскільки добре видно Вам і наскільки добре видно Вас

      Освітлення – важлива складова керування автомобілем, а також перший і єдиний фактор безпеки, який фактично допомагає запобігати аваріям. Компанія Philips пропагує активне підвищення безпеки руху для запобігання аваріям шляхом покращення загальної видимості та освітлення дороги.

      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

      Для вищої безпеки замінюйте обидві лампи в автомобільних фарах одночасно

      Для вищої безпеки замінюйте обидві лампи в автомобільних фарах одночасно

      Наполегливо рекомендуємо заміняти лампи попарно для симетричного освітлення

      Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування

      Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування

      Яке можливе застосування лампи 12 В? Пропозиції Philips Automotive дають змогу задовольнити всі потреби автомобільного освітлення: фари дальнього світла, фари ближнього світла, передні протитуманні фари, передні покажчики поворотів, бічні покажчики поворотів, задні покажчики поворотів, стоп-сигнал, ліхтар заднього ходу, задні протитуманні ліхтарі, освітлення номерного знака, задні габаритні/стоянкові ліхтарі, освітлення в салоні.

      Автомобільні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

      Автомобільні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

      Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650 ºC і скло 800 ºC) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.

      Автомобільні лампи Philips надзвичайно вологостійкі

      Автомобільні лампи Philips надзвичайно вологостійкі

      Лише лампа розжарювання, виготовлена з кварцового скла (нитка розжарювання 2650 °С, скло 800 °С), може витримувати різкі температурні стрибки, наприклад, коли крапля холодної води потрапить на гарячу лампу, що може статися під час подолання водної перешкоди з несправним блоком передньої фари.

      Відзначений нагородами виробник автомобільних ламп

      Відзначений нагородами виробник автомобільних ламп

      Експерти автомобільної галузі часто відзначають наші лампи нагородами.

      Автомобільні лампи Philips надзвичайно стійкі до УФ променів

      Автомобільні лампи Philips надзвичайно стійкі до УФ променів

      Технологія спеціального стійкого до ультрафіолету покриття від Philips захищає передні фари від шкідливих УФ променів, тому кварцове скло з таким покриттям ідеально підходить для всіх умов їзди та забезпечує довговічність фар.

      Дотримання високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

      Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.

      Перекладач1

      Перекладач1

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        B1
        EAN1
        8711500475169
        EAN3
        8711500475176

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        55  Вт

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        До 400 год.

      • Характеристики світла

        Люмен
        1690 +5% -7%  лм
        Колірна температура
        До 3200 K

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        12258PRB1
        Код замовлення
        47516930

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        0,22  кг
        Висота
        11  см
        Довжина
        19,5  см
        Ширина
        15,3  см

      • Опис виробу

        Тип
        H1
        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Передні протитуманні фари
        • Фари ближнього світла
        Позначення
        H1 Vision
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Маркування ECE
        E1 21P
        Лінійка
        Vision
        Технологія
        Галогенні
        Цоколь
        P14,5s

      • Інформація про упаковку

        Кількість в упаковці
        1
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        10
        Вага брутто однієї одиниці
        22  г
        Висота
        13,5  см
        Довжина
        2,568  см
        Вага нетто однієї одиниці
        6,255  г
        Кількість в упаковці / Мінімальна партія
        10
        Ширина
        9,5  см

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Більше світла
        Особливість виробу
        До 30% більше видимості

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