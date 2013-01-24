Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

VisionPlus

лампа для передніх фар

12258VPB1
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
    -{discount-value}
  • Відтворити Пауза

    VisionPlus лампа для передніх фар

    12258VPB1

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Лампи для передніх фар Philips VisionPlus забезпечують на 60% більше видимості – водії можуть бачити далі, завдяки чому підвищується безпеки та комфорт. Завдяки надзвичайній ефективності та чудовій ціні VisionPlus є сьогодні правильним вибором для вимогливих водіїв. Переглянути усі переваги

    VisionPlus лампа для передніх фар

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Лампи для передніх фар Philips VisionPlus забезпечують на 60% більше видимості – водії можуть бачити далі, завдяки чому підвищується безпеки та комфорт. Завдяки надзвичайній ефективності та чудовій ціні VisionPlus є сьогодні правильним вибором для вимогливих водіїв. Переглянути усі переваги

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Лампи для передніх фар Philips VisionPlus забезпечують на 60% більше видимості – водії можуть бачити далі, завдяки чому підвищується безпеки та комфорт. Завдяки надзвичайній ефективності та чудовій ціні VisionPlus є сьогодні правильним вибором для вимогливих водіїв. Переглянути усі переваги

    VisionPlus лампа для передніх фар

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Лампи для передніх фар Philips VisionPlus забезпечують на 60% більше видимості – водії можуть бачити далі, завдяки чому підвищується безпеки та комфорт. Завдяки надзвичайній ефективності та чудовій ціні VisionPlus є сьогодні правильним вибором для вимогливих водіїв. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all headlights

      Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

      До 60% більше видимості: швидка реакція рятує життя

      • Тип лампи: H1
      • В упаковці: 1 шт.
      • 12 В, 55 Вт
      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

      Для вищої безпеки замінюйте обидві лампи в автомобільних фарах одночасно

      Для вищої безпеки замінюйте обидві лампи в автомобільних фарах одночасно

      Наполегливо рекомендуємо заміняти лампи попарно для симетричного освітлення

      Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування

      Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування

      Яке можливе застосування лампи 12 В? Пропозиції Philips Automotive дають змогу задовольнити всі потреби автомобільного освітлення: фари дальнього світла, фари ближнього світла, передні протитуманні фари, передні покажчики поворотів, бічні покажчики поворотів, задні покажчики поворотів, стоп-сигнал, ліхтар заднього ходу, задні протитуманні ліхтарі, освітлення номерного знака, задні габаритні/стоянкові ліхтарі, освітлення в салоні.

      Підвищений комфорт і безпека керування автомобілем

      Підвищений комфорт і безпека керування автомобілем

      Лампа VisionPlus дає Вам можливість швидше реагувати завдяки завчасному виявленню перешкод і дорожніх знаків. Гальмівні ліхтарі також стають помітними раніше завдяки потужнішому світлу. Водії можуть зменшити гальмівний шлях на 3 метри за швидкості 100 км/год. Освітлення – важлива складова керування автомобілем, а також перший і єдиний фактор безпеки, який фактично допомагає запобігати аваріям.

      Автомобільні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

      Автомобільні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

      Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650 ºC і скло 800 ºC) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.

      Автомобільні лампи Philips надзвичайно вологостійкі

      Автомобільні лампи Philips надзвичайно вологостійкі

      Лише лампа розжарювання, виготовлена з кварцового скла (нитка розжарювання 2650 °С, скло 800 °С), може витримувати різкі температурні стрибки, наприклад, коли крапля холодної води потрапить на гарячу лампу, що може статися під час подолання водної перешкоди з несправним блоком передньої фари.

      Відзначений нагородами виробник автомобільних ламп

      Відзначений нагородами виробник автомобільних ламп

      Експерти автомобільної галузі часто відзначають наші лампи нагородами.

      Автомобільні лампи Philips надзвичайно стійкі до УФ променів

      Автомобільні лампи Philips надзвичайно стійкі до УФ променів

      Технологія спеціального стійкого до ультрафіолету покриття від Philips захищає передні фари від шкідливих УФ променів, тому кварцове скло з таким покриттям ідеально підходить для всіх умов їзди та забезпечує довговічність фар.

      VisionPlus проектують довші пучки світла, ніж звичайні лампи

      VisionPlus проектують довші пучки світла, ніж звичайні лампи

      Philips VisionPlus дає змогу збільшити зону освітлення перед автомобілем порівняно зі звичайною лампою. Наші лампи забезпечують максимально потужний і направлений пучок світла. Ми завжди пропонуємо найкращі та найбільш ефективні рішення освітлення, адже знаємо, що наші високоякісні лампи можуть одного дня врятувати життя.

      Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

      Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        EAN3
        8727900363197
        EAN1
        8727900363203
        Тип упаковки
        B1

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        55  Вт

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        До 350 год.

      • Характеристики світла

        Люмен
        1780 макс.  лм
        Колірна температура
        До 3250 K

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        12258VPB1
        Код замовлення
        36320330

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        0,259  кг
        Висота
        11  см
        Довжина
        19,5  см
        Ширина
        15,3  см

      • Опис виробу

        Тип
        H1
        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Передні протитуманні фари
        • Фари ближнього світла
        Позначення
        H1 VisionPlus
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Лінійка
        VisionPlus
        Технологія
        Галогенні
        Цоколь
        P14,5s

      • Інформація про упаковку

        Кількість в упаковці
        1
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        10
        Вага брутто однієї одиниці
        25,9  г
        Висота
        13,5  см
        Довжина
        2,568  см
        Вага нетто однієї одиниці
        5,95  г
        Ширина
        9,5  см

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Більше світла
        Особливість виробу
        До 60% більше видимості

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали