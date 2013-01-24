Насолоджуйтеся ефективністю нових ламп X-treme
Автомобільні лампи Philips X-tremeVision G-force є серед найяскравіших ламп на ринку. Вони перевершують більшість інших автомобільних ламп завдяки більшій на 130% яскравості, бездоганній довжині променя та стійкістю до вібрацій 10G. Бачте дальше, реагуйте швидше та їдьте безпечніше. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся ефективністю нових ламп X-treme
Автомобільні лампи Philips X-tremeVision G-force є серед найяскравіших ламп на ринку. Вони перевершують більшість інших автомобільних ламп завдяки більшій на 130% яскравості, бездоганній довжині променя та стійкістю до вібрацій 10G. Бачте дальше, реагуйте швидше та їдьте безпечніше. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся ефективністю нових ламп X-treme
Автомобільні лампи Philips X-tremeVision G-force є серед найяскравіших ламп на ринку. Вони перевершують більшість інших автомобільних ламп завдяки більшій на 130% яскравості, бездоганній довжині променя та стійкістю до вібрацій 10G. Бачте дальше, реагуйте швидше та їдьте безпечніше. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся ефективністю нових ламп X-treme
Автомобільні лампи Philips X-tremeVision G-force є серед найяскравіших ламп на ринку. Вони перевершують більшість інших автомобільних ламп завдяки більшій на 130% яскравості, бездоганній довжині променя та стійкістю до вібрацій 10G. Бачте дальше, реагуйте швидше та їдьте безпечніше. Переглянути усі переваги
Ідеальне освітлення особливо важливе на відстані – зазвичай 75–100 метрів попереду автомобіля. Philips X-tremeVision G-force покращує видимість завдяки вищій на 130% яскравості. Це допомагає розпізнавати перешкоди та потенційну небезпеку раніше, ніж завдяки більшості галогенових фар.
Оптимізована високоточна геометрія нитки розжарювання, заповнення газом під високим тиском до 13 бар, високоточне покриття та високоякісне кварцове скло з захистом від УФ променів – лампи для передніх фар Philips X-tremeVision G-force підтверджують стандарт у галузі автомобільного освітлення. Ці лампи створено для максимальної видимості та ефективності.
Яскраве біле світло до 3500 Kельвін значно біліше, ніж можуть забезпечити стандартні фари. Запатентована Philips технологія градієнтних поверхневих шарів створює потужніше світло. Тому Ви можете насолоджуватися одним із найяскравіших освітлень та надзвичайно комфортною нічною їздою.
Будь-яка можлива несправність запасної частини – це ризик для Вас та автомобіля. Це особливо актуально для передніх фар. Кожна несправна лампа у передній фарі зменшує видимість і безпеку для Вас і зустрічного транспортного потоку. Лампа Philips X-tremeVision G-force оптимізована для тривалого терміну надійної експлуатації. Ви зможете бачити більше та будете помітними довше, аніж із іншими високоефективними лампами.
Фари Philips X-tremeVision G-force створено для виняткової ефективності, адже вони створюють до 130% яскравіше світло, проте це не впливає на термін експлуатації. Термін служби Philips X-tremeVision G-force становить до 450 годин*, а це значно більше порівняно з рішеннями конкурентів у ширшій категорії освітлення. (*протестовано за стандартної напруги 13,2 В).
Не дозвольте ямам на дорозі доламати Ваші автомобільні фари. Сьогодні поїздки можуть бути непростими для Вашого автомобіля. Philips X-tremeVision G-force створено для тривалого строку служби. Ці лампи було протестовано на стійкість до вібрації до 10G і вони вирізняються чудовою витривалістю.
Philips X-tremeVision G-force – серед найбезпечніших, найпростіших та найбільш ефективних рішень для оновлення автомобільних фар із урахуванням параметрів, визначених законом. Ці лампи цілком сертифіковано ECE.
Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби Philips оригінальної якості обладнання створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва. Лампи X-tremeVision G-force сумісні з моделями автомобілів більшості марок, такими як Audi, BMW, Ford, GM, Toyota та Volkswagen. Детальніше дивіться у посібнику щодо вибору ламп.
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Електричні характеристики
Термін експлуатації
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