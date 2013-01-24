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X-tremeVision G-force

лампа для передніх фар

12342XVGS2
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    X-tremeVision G-force лампа для передніх фар

    12342XVGS2

    Насолоджуйтеся ефективністю нових ламп X-treme

    Автомобільні лампи Philips X-tremeVision G-force є серед найяскравіших ламп на ринку. Вони перевершують більшість інших автомобільних ламп завдяки більшій на 130% яскравості, бездоганній довжині променя та стійкістю до вібрацій 10G. Бачте дальше, реагуйте швидше та їдьте безпечніше. Переглянути усі переваги

    X-tremeVision G-force лампа для передніх фар

    Насолоджуйтеся ефективністю нових ламп X-treme

    Автомобільні лампи Philips X-tremeVision G-force є серед найяскравіших ламп на ринку. Вони перевершують більшість інших автомобільних ламп завдяки більшій на 130% яскравості, бездоганній довжині променя та стійкістю до вібрацій 10G. Бачте дальше, реагуйте швидше та їдьте безпечніше. Переглянути усі переваги

    Насолоджуйтеся ефективністю нових ламп X-treme

    Автомобільні лампи Philips X-tremeVision G-force є серед найяскравіших ламп на ринку. Вони перевершують більшість інших автомобільних ламп завдяки більшій на 130% яскравості, бездоганній довжині променя та стійкістю до вібрацій 10G. Бачте дальше, реагуйте швидше та їдьте безпечніше. Переглянути усі переваги

    X-tremeVision G-force лампа для передніх фар

    Насолоджуйтеся ефективністю нових ламп X-treme

    Автомобільні лампи Philips X-tremeVision G-force є серед найяскравіших ламп на ринку. Вони перевершують більшість інших автомобільних ламп завдяки більшій на 130% яскравості, бездоганній довжині променя та стійкістю до вібрацій 10G. Бачте дальше, реагуйте швидше та їдьте безпечніше. Переглянути усі переваги

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      Насолоджуйтеся ефективністю нових ламп X-treme

      До 130% яскравіше світло

      • Тип лампи: H4
      • В упаковці: 2
      • 12 В, 60/55 Вт
      • Більше світла

      До 130% більша яскравість дозволяє бачити далі та реагувати швидше

      Ідеальне освітлення особливо важливе на відстані – зазвичай 75–100 метрів попереду автомобіля. Philips X-tremeVision G-force покращує видимість завдяки вищій на 130% яскравості. Це допомагає розпізнавати перешкоди та потенційну небезпеку раніше, ніж завдяки більшості галогенових фар.

      Одна з найяскравіших ламп: виняткова ефективність освітлення

      Оптимізована високоточна геометрія нитки розжарювання, заповнення газом під високим тиском до 13 бар, високоточне покриття та високоякісне кварцове скло з захистом від УФ променів – лампи для передніх фар Philips X-tremeVision G-force підтверджують стандарт у галузі автомобільного освітлення. Ці лампи створено для максимальної видимості та ефективності.

      Значно біліше світло для підвищеної зручності й безпеки

      Яскраве біле світло до 3500 Kельвін значно біліше, ніж можуть забезпечити стандартні фари. Запатентована Philips технологія градієнтних поверхневих шарів створює потужніше світло. Тому Ви можете насолоджуватися одним із найяскравіших освітлень та надзвичайно комфортною нічною їздою.

      Безпека впродовж усього терміну експлуатації, тож Ви будете бачити та будете помітними

      Будь-яка можлива несправність запасної частини – це ризик для Вас та автомобіля. Це особливо актуально для передніх фар. Кожна несправна лампа у передній фарі зменшує видимість і безпеку для Вас і зустрічного транспортного потоку. Лампа Philips X-tremeVision G-force оптимізована для тривалого терміну надійної експлуатації. Ви зможете бачити більше та будете помітними довше, аніж із іншими високоефективними лампами.

      Ефективність – це більше світла і триваліший термін експлуатації

      Фари Philips X-tremeVision G-force створено для виняткової ефективності, адже вони створюють до 130% яскравіше світло, проте це не впливає на термін експлуатації. Термін служби Philips X-tremeVision G-force становить до 450 годин*, а це значно більше порівняно з рішеннями конкурентів у ширшій категорії освітлення. (*протестовано за стандартної напруги 13,2 В).

      Витривалі лампи для стійкості до вібрації 10G

      Не дозвольте ямам на дорозі доламати Ваші автомобільні фари. Сьогодні поїздки можуть бути непростими для Вашого автомобіля. Philips X-tremeVision G-force створено для тривалого строку служби. Ці лампи було протестовано на стійкість до вібрації до 10G і вони вирізняються чудовою витривалістю.

      Одні з найбезпечніших легальних автомобільних фар

      Philips X-tremeVision G-force – серед найбезпечніших, найпростіших та найбільш ефективних рішень для оновлення автомобільних фар із урахуванням параметрів, визначених законом. Ці лампи цілком сертифіковано ECE.

      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби Philips оригінальної якості обладнання створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва. Лампи X-tremeVision G-force сумісні з моделями автомобілів більшості марок, такими як Audi, BMW, Ford, GM, Toyota та Volkswagen. Детальніше дивіться у посібнику щодо вибору ламп.

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        S2
        EAN1
        8727900355253
        EAN3
        8727900355284

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        60/55 Вт

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        450 год.

      • Характеристики світла

        Люмен
        1650 ±15% / 1000 ±15% лм
        Колірна температура
        До 3500  К

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        12342XVGS2
        Код замовлення
        35525328

      • Інформація про упаковку

        Висота
        12  см
        Довжина
        28,6  см
        Ширина
        14,1  см
        Вага брутто однієї одиниці
        0,64  кг

      • Опис виробу

        Тип
        H4
        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Фари ближнього світла
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Лінійка
        X-tremeVision G-force
        Технологія
        Галогенна
        Цоколь
        P43t-38
        Позначення
        12342XVGS2

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        88,1  г
        Висота
        13,3  см
        Довжина
        11  см
        Ширина
        5,3  см
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        10
        Кількість в упаковці
        2

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Більше світла
        Особливість виробу
        Більше світла

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