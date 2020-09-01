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    WhiteVision ultra

    лампа для передніх фар

    12360WVUB1
    • Ефектний неперевершений вигляд Ефектний неперевершений вигляд Ефектний неперевершений вигляд
      -{discount-value}

      WhiteVision ultra лампа для передніх фар

      12360WVUB1

      Ефектний неперевершений вигляд

      Фари Philips WhiteVision Ultra із найновішою формулою покриття забезпечують дивовижне біле світло. Це найбіліші галогенові фари у нашому портфоліо, дозволені для використання на дорозі, та ідеальний вибір для тих, хто прагне модного, стильного вигляду. Переглянути усі переваги

      WhiteVision ultra лампа для передніх фар

      Ефектний неперевершений вигляд

      Фари Philips WhiteVision Ultra із найновішою формулою покриття забезпечують дивовижне біле світло. Це найбіліші галогенові фари у нашому портфоліо, дозволені для використання на дорозі, та ідеальний вибір для тих, хто прагне модного, стильного вигляду. Переглянути усі переваги

      Ефектний неперевершений вигляд

      Фари Philips WhiteVision Ultra із найновішою формулою покриття забезпечують дивовижне біле світло. Це найбіліші галогенові фари у нашому портфоліо, дозволені для використання на дорозі, та ідеальний вибір для тих, хто прагне модного, стильного вигляду. Переглянути усі переваги

      WhiteVision ultra лампа для передніх фар

      Ефектний неперевершений вигляд

      Фари Philips WhiteVision Ultra із найновішою формулою покриття забезпечують дивовижне біле світло. Це найбіліші галогенові фари у нашому портфоліо, дозволені для використання на дорозі, та ідеальний вибір для тих, хто прагне модного, стильного вигляду. Переглянути усі переваги

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        WhiteVision ultra

        WhiteVision ultra

        лампа для передніх фар

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        Ефектний неперевершений вигляд

        Сучасне стильне біле світло для Вашого автомобіля

        • Тип лампи: H8
        • В упаковці: 1 шт.
        • Неперевершений білий стиль
        Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

        Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

        Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби Philips оригінальної якості обладнання створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва. Лампи WhiteVision Ultra сумісні з моделями автомобілів більшості марок, такими як Audi, BMW, Ford, GM, Toyota та Volkswagen. Детальніше дивіться посібник щодо вибору ламп.

        Ефектне біле світло

        Протитуманні фари Philips WhiteVision Ultra змінюють вигляд автомобіля завдяки ефектному білому світлу. Правильний вибір для яскравого та стильного водіння!

        Модернізовані галогенні протитуманні фари для надзвичайно стильного вигляду

        Philips WhiteVision Ultra створено для водіїв, які шукають модернізований стиль та вигляд, схожий на світлодіодне освітлення, але мають автомобіль із традиційною технологією. Завдяки новій та вдосконаленій формулі покриття на склі лампи WhiteVision Ultra – це наші найбіліші офіційно дозволені лампами, що надають рефлектору протитуманних фар вражаючого вигляду та відповідають кольору модернізованих ламп для передніх фар.

        Вражаючі офіційно дозволені білі протитуманні фари для стильного вигляду

        Модернізовані протитуманні фари WhiteVision Ultra мають сертифікат ECE для створення яскравого білого світла на дорозі. Водії можуть насолоджуватися яскравим виглядом та офіційно дозволеними лампами, які відповідають усім нормам. Не знижуючи рівень безпеки і не засліплюючи автомобіль попереду, вони забезпечують чудову видимість.

        Біле світло для кращої видимості та комфорту

        Нова формула покриття WhiteVision Ultra та чудове біле світло значно покращують видимість уночі та підвищують комфорт, зменшуючи навантаження на очі. Коли дизайн відповідає функціональності, ви можете насолоджуватися чудовим виглядом і більш комфортним водінням.

        До 60% більше видимості для максимальної чіткості

        Довший пучок із на 60% кращою видимістю порівняно з мінімальним офіційним стандартом дає змогу чіткіше бачити не тільки інших учасників дорожнього руху, а й іншим учасникам дорожнього руху дає змогу чіткіше бачити Вас. Це покращує безпеку і дозволяє завчасно реагувати на можливу небезпеку попереду.

        Наші найбіліші лампи для стильної ефективності на дорозі

        Краще та яскравіше освітлення забезпечує кращу функціональність на дорозі. Оптимізована високоточна геометрія нитки розжарювання, заповнення газом під високим тиском, високоточне покриття та високоякісне кварцове скло із захистом від УФ променів – лампи для передніх фар Philips WhiteVision Ultra визначають новий стандарт для офіційно дозволеного білого світла. Ці лампи створено для чудового стилю та видимості і вони дають можливість керувати автомобілем легко й комфортно.

        Не ставте під загрозу безпеку, заміняйте попарно

        Ефективніше заміняти обидві передні фари попарно, а не лише одну зламану. Нові сучасні лампи забезпечують краще освітлення і мають кращу функціональність, а отже й пропонують безпечніше водіння. Загалом існує безліч переваг попарної заміни: менше проблем, економія грошей, запобігання поломці передніх фар, яскравіший та збалансованіший промінь, а найголовніше – безпека.

        Технічні характеристики

        • Маркетингові особливості

          Очікувані переваги
          Стиль
          Особливість виробу
          Ефектний білий стиль

        • Опис виробу

          Застосування
          Передні протитуманні фари
          Цоколь
          PGJ19-1
          Позначення
          12360WVUB1
          Відповідність стандартам ЕСЕ
          Так
          Лінійка
          WhiteVision Ultra
          Технологія
          Галогенні
          Тип
          H8

        • Термін експлуатації

          Термін експлуатації
          400 год.

        • Характеристики світла

          Люмен
          800 ±15%
          Колірна температура
          До 3800 К

        • Електричні характеристики

          Потужність (Вт)
          35  Вт
          Напруга
          12  В

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          12360WVUB1
          Код замовлення
          00533528

        • Дані упаковки

          EAN1
          8719018005335
          EAN3
          8719018005342
          Тип упаковки
          B1

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          9.5  см
          Ширина
          5.3  см
          Висота
          13.3  см
          Кількість в упаковці
          1
          Мінімальна партія (для спеціалістів)
          5

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          25.5  см
          Ширина
          19  см
          Висота
          13  см

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